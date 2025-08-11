恐怖！家暴男帶尖刀「刺穿隨身包」騎車找前女友　終於被押

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區48歲楊姓男子有多次家暴前科，日前酒後去找在卡拉ok店當服務員的51歲前女友，見她扶男客上車，竟又吃醋亮刀恐嚇，員警獲報到場，未發現衝突及刀械，抄錄資料即讓2人分別離開。沒想到警方發現楊男又騎車往前女友住處方向行駛，員警立即將他攔下，並發現預藏的尖刀已刺穿隨身包顯露在外，認定楊男違反保護令並逮捕送辦，新北檢聲押獲准。

▼楊男酒駕被警方攔下搜出水果刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，楊姓男子在餐廳當廚師，與在卡拉ok店當服務生的前女友交往，過程中卻分合多次，楊男竟還對她毆打動粗，2024年間前女友受不了家暴再度分手，並聲請保護令核准，但楊男仍不斷糾纏騷擾，還持刀劃傷她，3次違反家暴令。

2日清晨7時許，前女友下班送卡拉ok店男客人上計程車，沒想到楊男酒後又跑來，見到親密送客行為後醋勁大發，當場手持水果刀對前女友大吼咆哮，目擊民眾趕緊報警；警方趕抵時未發現有持刀衝突，疑是楊男聽到警笛聲後將刀藏進隨身包內。警方調查後，查出2人是前男女朋友關係，前女友還有法院核發的通常保護令，疑因害怕，當場否認遭楊男騷擾，最後抄錄資料後讓2人分別一前一後離開。

警方不放心尾隨楊男，見楊男騎機車又往前女友住處方向騎乘，立即將他攔停，楊男拒絕酒測遭製單開罰，過程中發現水果刀尖刺穿他的隨身包，明顯露出在外，認為楊男有自傷及傷人之虞，將他帶回派出所保護管束。經調閱卡拉ok店外監視器畫面，發現楊男在爭執中，有抓住前女友手部，也有持刀恐嚇，訊後依家庭暴力防治法及妨害自由等罪移送偵辦，新北地檢複訊後聲請羈押獲准。