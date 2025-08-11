花30元人民幣在摩天大樓「假裝上班」　假裝同事、假裝老闆都來了

▲杭州「假裝上班公司」引起民眾好奇。（圖／翻攝瀟湘晨報，下同）

記者魏有德／綜合報導

杭州一家名為「假裝上班公司」的共享辦公空間，因推出每日30元（人民幣，下同）即可在辦公大樓「體驗上班」的服務而引起外界關注。這裡的顧客既有居家辦公感到壓抑的人，也有創業者、自媒體博主及正面臨職場轉折的人。有人只來一天，有人在此「假裝上班」半個月。創辦人稱，希望這裡能成為迷茫者的充電站，吸引更多人交流與成長。

《瀟湘晨報》報導，這家位於杭州市濱江區金盛科創大廈的「假裝上班公司」，由「90後」的陳英健創立，每日收費30元人民幣，提供工位、空調、飲水機等基本辦公環境。空間最多可容納40多人同時辦公，使用者需自備電腦等工具。

謝女士是首次來「假裝上班」的顧客。她曾在大陸少兒美術培訓機構任教，如今在網上直播授課教畫畫。長期在家工作的她感到十分壓抑，偶然刷到相關訊息後決定來這裡嘗試一下，「可以帶工作來做，也能與人面對面交流。」

還有人是為了拍短視頻（短影音）而來。小王（化名）大學剛畢業，曾在企業短暫工作後轉為自媒體博主，她花一天時間體驗，把影片傳給母親並開玩笑稱「找到工作了」。

至於做首飾網店的朱女士已在此「上班」半個月，還有優先選座權。她表示，這裡離家近、環境好，工作氛圍適合拍片與溝通業務。工位價格按月計算，從每月300元的共享工位到600元的帶抽屜座位不等，應屆生包月日均僅5元。

這間公司還設有「假裝面試」流程，規定如不能抽菸、不得發展辦公室戀情等條件。有創業者與貿易商慕名而來，既想體驗，也想探究其營運模式，甚至有企業主來嘗試「假裝老闆」進行面試。不過，也有人坦言，體驗後感到像普通共享辦公室，未必會再來。

創辦人陳英健表示，起初只是想利用閒置空間，沒想到吸引了媒體與大量體驗者，「希望將這裡打造成創業者與求職迷茫者的交流平台，甚至引入培訓與指導，讓更多人帶著動力，在這裡找到方向。」