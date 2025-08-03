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大陸 大陸焦點 特派現場

花358萬辦健身卡！「買了300年會籍」　陸健身房神隱拒退費

健身房。（示意圖／Pexels）

▲一名男子在健身房花了358萬買健身房會籍。（示意圖／Pexels）

圖文／周刊王

大陸杭州一名金姓男子去健身房減肥，但卻被慫恿辦卡和買教練課，一共花了87萬人民幣（約新台幣358萬）買300年會籍，現在他想討回錢，業者卻神隱，目前他已報警處理，希望透過法律途徑維護自身權益。有網友說，「健身房的壽命沒他卡長。」

男子想討回錢，業者卻神隱。

▲男子想討回錢，業者卻神隱。

綜合陸媒報導，一名銷售人員找上金男稱，花8888元（約新台幣3.6萬）買5年卡，健身房會以16666元（約新台幣6.8萬）的價格幫他賣掉，他們抽10%佣金。對方稱，賣不掉2個月內全額退款。金男付款後，過幾天對方又說還差幾個團購名額，要他再儲值，最後他又陸續給錢，而最後他拿到26份厚厚的契約書，上面寫「會員權益無法轉讓」。

消息一出，不少網友說，「健身房的壽命沒他卡長」、「萬一20年後健身房倒閉呢」、「如果我能活300年，這張卡就值了」。

金男笑說，他完全被「洗腦」了，相信自己離「回本」只差一小步，他也不是衝動消費，想當健康投資，他從年輕就健身，身體狀態非常好，「我不圖用300年，只是覺得，這代表一種健康承諾。」

直到15日，他一毛錢都沒拿到，銷售人員、店長、老闆都神隱，電話也打不通，他才意識到自己被騙，目前他已報警處理。

金男指出，他會透過法律途徑來維權自身權益，也提醒大家不要信天上會掉餡餅，管好自己的錢，一旦轉出去了，真的是很難再追回來。

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