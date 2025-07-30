塗裝工追夢無懼成企業負責人　坂茂綠能企業總部草屯成立

▲坂茂綠能於草屯鎮成立企業總部。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

40多歲的年輕企業家羅志岡，過去曾從事塗裝工，卻未放棄追夢，轉進塗料研發、環保石材事業，白手起家而闖出一片天，日前更在南投草屯鎮成立坂茂綠能工程企業總部及工廠，勵志故事令人激賞。

已成立近10年的坂茂綠能工程，13日在草屯石川成立企業總部，縣長許淑華、草屯鎮長簡賜勝、縣議員林友友等都出席道賀、參加企業落成剪彩；許淑華並由羅志岡陪同參觀坂茂綠能工程企業總部，介紹該公司生產的建築外牆塗料「賽礫石」、環保石材等產品。

縣府指出，羅志岡是台中市東勢人，但真正發跡是在南投草屯，從當年的一介小小塗裝員、成立個人工作室開始，到後來曾代理相關材料進口，再向塗料研發及環保石材，不斷發發展並建立一條龍服務體系，如今草屯企業總部與綠建築工廠雙雙落成，事業發展也進入新里程，相當不容易。

羅志岡表示，南投是好地方，企業總部選在草屯，主要是從草屯發跡後，事業即朝各地發展，自己一路走來總認為台灣市場很大，建議年輕人不要怕失敗，喜歡就勇敢追，只要肯追夢，一定有希望。

許淑華說，樂見青年在南投創業，帶動工作機會、繁榮地方，而坂茂綠能從無到有、發展有成，更是白手起家的榜樣，值得年輕人參考。