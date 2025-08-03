桃園20歲女遭遊覽車輾斃！為何二次倒車　家屬曝司機回應

▲遊覽車因視線死角，轉彎時將同向機車女騎士輾斃。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名20歲呂姓女子騎機車上班途中，疑因大型車輛視野死角，遭轉彎的遊覽車碰撞後腹部受到重創經送醫不治，家屬向檢察官指控司機倒車二次輾過才導致呂女死亡，檢方已就相關事證進行釐清調查中。

▲▼女騎士腹部受到重創送醫不治，家屬則指控司機倒車二次輾壓。（圖／蘆竹警分局提供）

警方調查，這起車禍發生在7月30日14時30分許，64歲郭姓男子駕駛營業大客車行經桃園市蘆竹區南崁路二段與南青路口右轉時，疑大型車輛視線死角，與同向騎著普通重型機的呂女發生碰撞，呂女腹部受重創，經緊急送往林口長庚醫院搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

警方對大客車駕駛郭男進行酒測，其酒測值為0.00mg/l，排除酒駕情事，並調閱周邊監視器，目前全案已報請桃園地檢署指揮偵辦。

家屬則向偵辦的檢察官指控司機郭男有二次倒車之嫌，才導致呂女的死亡。死者親屬於社群平台Threads上發文，指控7月31日法醫、檢察官與肇事司機到妹妹家中時，司機當下完全不道歉、也沒有上香，被問及「為什麼要再倒車」的問題時，只說「我不知道為什麼我要倒車」。

桃園檢方則就相關事證進行釐清調查中。蘆竹分局呼籲，駕駛人車輛於路口轉彎時，務必減速慢行並注意車前及車側有無人車，行人及機車避免進入大型車輛視覺死角及內輪差區域，以確保交通安全。