驚險影片曝！土耳其強震30人傷亡「清真寺倒塌」　她這動作避開死神

▲土耳其森德格鎮11日發生規模6.1強震。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

土耳其西北部巴勒克埃西爾省11日發生規模6.1強震，造成至少1人死亡、29人受傷，16棟建築與2座清真寺叫拜樓倒塌。震央位於森德格鎮（Sindirgi），地震波傳至約200公里外的伊斯坦堡，當地約1600萬居民感受到明顯搖晃。多數倒塌建築為老舊廢棄房屋，當局呼籲居民避免進入受損建物，以防二次災害。

根據《美聯社》，土耳其內政部長耶爾利卡亞（Ali Yerlikaya）表示，警消在森德格鎮一棟倒塌建築中救出一名年長女性，但不久後仍不幸身亡；另有4人從同棟建築獲救，其餘傷者均無生命危險。當局證實，本次地震導致16棟建築與2座清真寺叫拜樓倒塌。

監視器畫面顯示，一名女子在某一次強震的當下迅速躲進桌子底下，成功避開倒下的櫃子，成為地震避難的最佳示範。電視畫面則可見多地成為斷垣殘壁，救難人員在現場要求圍觀民眾肅靜，好藉由聲響判斷是否有人受困於瓦礫堆中。

土耳其災害與應急管理局（AFAD）指出，主震後當地接連發生多次餘震，包括一次規模4.6的中度地震，並警告居民切勿進入已受損的建築。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）透過社群平台X發表聲明，表示期盼災民能儘快恢復日常生活，並祈求真主保佑土耳其免於任何形式的災難。

據悉，土耳其位於主要斷層帶，地震活動頻繁。2023年2月，一場規模7.8強震曾造成全國超過5.3萬人喪生，摧毀或損毀南部與東南部11個省份數十萬棟建築，鄰國敘利亞北部亦有6000人死亡，顯示該國地震風險極高且破壞力驚人。