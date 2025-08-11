　
國際

驚險影片曝！土耳其強震30人傷亡「清真寺倒塌」　她這動作避開死神

▲▼土耳其森德格鎮11日發生規模6.1強震。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其森德格鎮11日發生規模6.1強震。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

土耳其西北部巴勒克埃西爾省11日發生規模6.1強震，造成至少1人死亡、29人受傷，16棟建築與2座清真寺叫拜樓倒塌。震央位於森德格鎮（Sindirgi），地震波傳至約200公里外的伊斯坦堡，當地約1600萬居民感受到明顯搖晃。多數倒塌建築為老舊廢棄房屋，當局呼籲居民避免進入受損建物，以防二次災害。

根據《美聯社》，土耳其內政部長耶爾利卡亞（Ali Yerlikaya）表示，警消在森德格鎮一棟倒塌建築中救出一名年長女性，但不久後仍不幸身亡；另有4人從同棟建築獲救，其餘傷者均無生命危險。當局證實，本次地震導致16棟建築與2座清真寺叫拜樓倒塌。

監視器畫面顯示，一名女子在某一次強震的當下迅速躲進桌子底下，成功避開倒下的櫃子，成為地震避難的最佳示範。電視畫面則可見多地成為斷垣殘壁，救難人員在現場要求圍觀民眾肅靜，好藉由聲響判斷是否有人受困於瓦礫堆中。

土耳其災害與應急管理局（AFAD）指出，主震後當地接連發生多次餘震，包括一次規模4.6的中度地震，並警告居民切勿進入已受損的建築。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）透過社群平台X發表聲明，表示期盼災民能儘快恢復日常生活，並祈求真主保佑土耳其免於任何形式的災難。

據悉，土耳其位於主要斷層帶，地震活動頻繁。2023年2月，一場規模7.8強震曾造成全國超過5.3萬人喪生，摧毀或損毀南部與東南部11個省份數十萬棟建築，鄰國敘利亞北部亦有6000人死亡，顯示該國地震風險極高且破壞力驚人。

08/10 全台詐欺最新數據

404 1 6931 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台灣邦交國+1？　美媒：「3因素」可能恢復建交
快訊／關稅疊加「20+Ｎ」、產業支持方案　鄭麗君1500上火
快訊／孫易磊首局守危機無失分　萬波中正贊助全壘打火腿領先
JKF女郎拍「成人寫真」遭家人辱罵X女　個人物品丟出家中
「代孕機器人」傳一年內問世　可十月懷胎完成受孕分娩全過程
快訊／遭富邦悍將註銷！　富藍戈感性發聲

土耳其西部6.1極淺強震「1死29傷」　16棟建築倒塌

土耳其災害與應變管理署（AFAD）表示，西部巴勒克埃西爾省（Balikesir）10日晚間發生規模6.1地震，震源深度約11公里，包括伊斯坦堡及觀光城市伊茲米爾（Izmir）在內，多地均有明顯震感。地震造成至少1人死亡、29人受傷，並導致逾16棟建築物倒塌。

