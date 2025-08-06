空中浪漫求婚！女友甜喊「我願意」下秒失控墜機　恐怖畫面曝

▲ 小飛機在空中繞了一圈後墜毀。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其阿達納市1日發生一起恐怖意外，女子杜根（Şeyda Doğan）搭乘輕型飛機升空，正準備接受男友的浪漫求婚時，飛機突然失控墜毀，造成機上2人雙雙重傷送醫，過程全被鏡頭拍下。

Adana'da evlilik teklifi için havalanan uçağın narenciye bahçesine düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi https://t.co/jH5iUGUE1l pic.twitter.com/o2AiA08doH — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 2, 2025

綜合當地《安納杜魯新聞社》（Anadolu Ajansı）等外媒，這起事故發生於該國第4大城阿達納尤雷伊爾區的柯拉雅納克機場，39歲飛行員尤雷克利（Burak Yürekli）駕駛小型訓練機載著杜根升空，當飛機準備降落時，地面上身穿白衣的男友正透過無線電向空中的女友求婚。

手機拍攝的畫面顯示，杜根才剛說完「我願意」，飛機便機頭向下墜落，衝向附近柑橘園中墜毀。杜根與尤雷克利身受重傷，緊急送往阿達納市立教育研究醫院搶救，院方稱兩人傷勢嚴重，但生命跡象穩定。

憲兵隊目前仍在調查這架隸屬私人航空公司的超輕型飛機墜毀原因，初步研判可能與降落時的操作失誤有關。