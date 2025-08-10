　
地方焦點

開啟銀齡幸福新生活　黃偉哲邀長輩「健康吃、健康玩」樂活台南

▲台南市長黃偉哲到台南主題館與民眾互動，展現高齡宜居城市的活力與魅力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲到台南主題館與民眾互動，展現高齡宜居城市的活力與魅力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年第二屆高齡健康產業博覽會自8月8日起在台北世貿一館熱鬧登場，台南市政府以「高齡宜居城市」為主題亮相，展區涵蓋醫療到宅、社區守護、智慧照護及政策互動，全方位呈現台南推動高齡友善的豐碩成果。

開展兩日來人潮絡繹不絕，舞台區有醫療團隊輪番帶來預防保健講座與互動遊戲，靜態展區更設有檢測體驗與趣味闖關，吸引許多民眾駐足參與。

▲台南市長黃偉哲到台南主題館與民眾互動，展現高齡宜居城市的活力與魅力。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲10日前往會場致意時表示，台南不只是歷史文化古都，更是長輩安居樂活的友善城市。他熱情邀請大家「有空來台南，健康吃、健康玩、練肌耐力」，並呼籲透過運動與均衡飲食減緩腦力衰退。黃偉哲強調，台南盛產新鮮蔬果，長輩吃得安心、活得開心，是市府持續努力的方向。

會中，黃偉哲特別走訪成大醫院攤位，親身體驗智慧復健量測裝置，感受科技在長者健康管理上的應用。他也肯定市府與先進醫資股份有限公司合作推出的「台南市政府健康共照雲—智慧城市健康治理平台」，該平台榮獲本屆「十大高齡友善科技、產品與服務」殊榮，展現台南在智慧照護領域的創新實力。

▲台南市長黃偉哲到台南主題館與民眾互動，展現高齡宜居城市的活力與魅力。（記者林東良翻攝，下同）

此外，黃偉哲還參觀農業部展區，品嚐高齡友善、容易咀嚼的餐點，並透露市府今年將結合各大通路推出「銀髮友善專區」，讓長者更輕鬆購買適合的食品，滿足日常營養與健康需求。市府表示，未來將持續推動在地化高齡友善政策，結合醫療、社區與智慧科技，打造安全便利又充滿活力的生活環境，讓長者快樂生活、幸福老化。

