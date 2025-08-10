台南安平道壇祈安法會登場　黃偉哲：宗教文化凝聚善念

▲安平開台天後宮舉辦「感恩賜福延壽祈安法會」，市長黃偉哲與各界貴賓一同祈福。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市安平開台天後宮10日舉辦「感恩賜福延壽祈安法會」，市長黃偉哲受邀出席，與在地民眾共同祈願國泰民安、風調雨順。活動由有近百年歷史的「大員世傳安平道壇」主辦，結合宗教文化與公益關懷，吸引眾多信眾與各界貴賓參與。

黃偉哲致詞表示，安平道壇長年深耕地方、弘揚道教文化，並投入公益，展現宗教的善與愛。此次法會不僅凝聚社區向心力，也為市民帶來祝福與力量，盼在眾神庇佑下台南平安興盛。

今年適逢農曆「雙春兼閏月」特殊年份，民間認為運勢較不穩定，因此道壇特選乙巳年閏六月十七日舉行法會，主軸為消災、招財、延壽、求平安，並發送發財金、椪餅與平安包結緣品。現場還結合園遊會，推出以太極與陰陽概念設計的「平安熊」吉祥物，完成任務即可帶回，寓意「熊平安、平安熊賀」。

安平道壇由創壇道長薛慶元創立，歷經第二代壇主王德和與第三代王浤儒傳承靈寶道法。2022年，道壇曾舉辦道教文物展，展出珍貴法器與百年古董絳衣；同年，王浤儒更於開台天後宮前赤足攀登36層刀梯，晉升高功道長，成為安平40年來再現的盛事。

王浤儒道長除推廣道教核心價值，也與家扶基金會、瑞復益智中心及安平康復之家等公益團體合作，注入社會溫暖與希望。

安平開台天後宮主委盧友禮表示，法會不僅弘揚媽祖慈悲精神，也配合天後宮重修工程帶動人潮；安平區長蕭泰華則感謝各界在颱風後協助復原，並祈求在眾神庇佑下市民平安順遂。

市府指出，宗教信仰是社會安定與文化傳承的重要力量，將持續支持地方宗教文化活動，與各界攜手營造幸福、安全、有韌性的城市。