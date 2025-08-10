氣象署估楊柳明晨升中颱　周三影響最劇「全台防豪雨」

▲楊柳颱風預測路徑。（圖／氣象署提供）



記者周湘芸／台北報導

楊柳颱風持續朝台灣接近，預估明天清晨增強為中度颱風，最快周二發布海上及陸上警報，周三、周四最接近台灣，屆時全台有雨，北部、東北部、東部及中南部都會有局部大雨或豪雨，東部及南部山區則有局部豪雨等級以上降雨。

中央氣象署預報員林定宜表示，楊柳颱風今天下午2點在鵝鑾鼻東方1710公里向西行進，預估周三影響台灣最劇烈，後續路徑及強度仍有不確定性，未來半天可能進一步增強，預估明天清晨增強為中度颱風，最快周二發布海上及陸上警報。

林定宜指出，楊柳颱風目前強度為輕度颱風上限，未來路徑若偏西可能維持強度或進一步增強；若偏西北西則會經過較強的垂直風切，導致結構被破壞而減弱。

他表示，明、後天水氣仍多，清晨至上午西南風與陸風輻合，中部沿海及南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部、東北部地區及花東山區有短暫雷陣雨，西半部地區及東半部山區有局部大雨機率，西半部近山區及山區有短延時豪雨機率。溫度方面，各地仍有31至35度，大台北要留意局部36度高溫。

林定宜指出，周三、周四楊柳颱風最接近台灣，尤其周三北部、東北部、東部及中南部有局部大雨或豪雨，東部及南部山區有局部豪雨等級以上降雨，幾乎全台有雨，周四上半天西半部及東南部仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，下半天隨著颱風遠離，雨勢趨緩，但降雨型態仍隨颱風路徑及強度有所變化。

他表示，周五至周日環境轉為東風，迎風面東半部及恆春半島不定時有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

另外，他也提醒，楊柳颱風接近，周二至周四基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖有長浪，民眾要留意。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）