生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

手機內建天氣App「預報不準」？　氣象署揭真相：少了關鍵一步

▲打開手機查天氣，有時會疑惑為何天氣App不準。（圖／記者周亭瑋攝）

記者董美琪／綜合報導

許多人習慣用手機內建天氣App或搜尋引擎查天氣，有時候會覺得怎麼不準？但您可能沒注意到，這些預報和氣象署的官方資料其實有「差在關鍵一步」，導致精準度有落差。氣象署提醒，想掌握較貼近台灣實況的天氣預報，鎖定氣象署的官方預報是更簡單便利的方式。

氣象署說，官方天氣預報是經過多重程序的成果，先從地面、海上、空中收集觀測數據，再用超級電腦進行模擬，接著修正模型常見偏差，最後由資深預報員依照地形、氣候經驗進一步調整，才會把結果轉成大家熟悉的氣溫、降雨機率等資訊。

但手機App或一些應用服務，往往直接向國際氣象機構買「電腦模型計算的原始結果」，頂多稍作加工，就直接展示給使用者，少了「人工修正」這道關鍵工序。這種方式容易忽略本地特性，預報變化也更大，例如颱風動向常有一日數變的狀況，在不同天數的預測中可能天天都不一樣。

氣象署提醒，雖然網路上公開的模式資料很多，但如果沒有專業判讀能力，單看圖說故事，可能誤解實際情況。最穩妥的做法，是同時參考氣象署的官方預報，因為那是結合觀測數據、電腦計算與專業經驗的綜合成果，更貼近台灣實況。

民眾若要準確掌握天氣，除了看App，更要看資料「從哪來、怎麼來」，多方比對才不會被數字和圖表誤導。

 

【你知道 #天氣預報是怎麼來的 嗎？】 手機內建的天氣...

報天氣 - 中央氣象署發佈於 2025年8月7日 星期四




