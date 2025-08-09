楊柳颱風路徑南修！恐更靠近台灣　下周三北宜花降雨最劇

▲楊柳颱風下午2時最新位置及路徑預測。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

楊柳颱風最新路徑往南修正，可能朝台灣東北海域通過，若路徑偏南接近，將更靠近台灣，帶來降雨更顯著，氣象署最快下周二可能發布海警，下周三、下周四將是楊柳颱風最接近台灣的時間點，下周三全台有雨，北台灣、宜蘭和花蓮降雨最明顯。

目前楊柳颱風位於台灣東方約2100公里海面，預測將先往西移動，劉沛滕指出，接近台灣過程有可能往北一些，但路徑仍有變化，若移動方向沒那麼偏北，也可能會比較接近台灣陸地，路徑有可能稍微往南修。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉沛滕說明，楊柳颱風下周二大致上會來到琉球南方海面，後面路徑略偏北，靠近台灣東北方近海，預計下周三、下周四是最接近台灣的時間。不過最新電腦模式資料顯示，楊柳颱風路徑有略為往南修正的可能，颱風可能更接近台灣，若持續偏南，不排除下周二發布海上颱風警報。

劉沛滕表示，颱風在下周一、下周二移動過程中強度會略增強，但接近台灣前的環境相對不利於維持強度，可能略為減弱。其整體強度與外圍環流，仍可能為台灣帶來顯著降雨。下周三北台灣、宜蘭、花蓮降雨會較明顯，全台有降雨機會；下周四颱風可能位於台灣西北側，南部與東半部仍有明顯雨勢。若路徑偏南接近，降雨將更為劇烈。

▲楊柳颱風暴風可能到達時間及機率。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢方面，劉沛滕表示，今天中午時西半部、金山區及大台北地區已出現局部36度左右高溫，天氣炎熱。午後西半部、中南部近山區已有明顯對流雲系發展，部分地區有午後雷陣雨，雨勢可能延續至傍晚甚至入夜。

劉沛滕指出，明天起太平洋高壓將逐漸北移、減弱，南方水氣增加，風向轉為偏南至西南風，午後雷陣雨範圍將擴大。西半部及東半部山區均有局部大雨或短延時強降雨機率，中南部近山區雨勢可能更大，午後降雨恐延續到晚間，外出需特別留意天氣變化。

劉沛滕提醒，未來三天中午前後各地仍可能出現高溫炎熱天氣，西半部山區、大台北及東南部近山區有高溫機率；午後至夜間，西半部及東半部山區須防局部短延時強降雨。