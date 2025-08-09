「楊柳」路徑往北！恐掃過台灣北部海域　下周二可能海警

▲楊柳颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

楊柳颱風預測路徑再往北修，目前正持續朝西移動，預計下周二接近琉球南方海域時往西北西移動，下周二可能發布海警，下周三、下周四最靠近台灣，預估將通過台灣北面海面，降雨以北部、宜蘭和花蓮首當其衝，中南部和東部也有降雨，下周三雨最大，不過楊柳路徑仍有變數。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天持續受到太平洋高壓影響，天氣仍以高溫炎熱為主，中午過後要留意局部午後雷陣雨，特別是中南部近山區可能發生局部大雨。明天到下周二期間午後雷陣雨範圍增加，西半部及東半部山區都有午後雷陣雨的機會，西半部部分地區有局部大雨，中南部近山區有短延時豪雨可能；下周三、四楊柳颱風接近，可能受外圍環流或颱風影響，天氣比較不穩定。

楊柳颱風今天上午8時位於台灣東方約2100多公里的海面上，劉沛滕指出，楊柳未來路徑仍以逐漸向西移動為主，接近琉球南方海域後，下周二略往西北西移動，接近台灣北邊海面，因此台灣可能受到颱風或外圍環流的影響。

颱風的強度方面，劉沛滕分析，由於路徑稍微偏北，目前大致上仍呈現稍微增強的情況，但到了下周二之後，環境條件可能不利於颱風維持強度，強度會稍微減弱，因此接近台灣時，颱風強度會略為下降，要觀察接近台灣過程是否還能維持輕颱強度。

劉沛滕強調，目前路徑預測顯示，如果颱風強度減弱不明顯，下周三、下周四期間可能是影響台灣最近的時間點，下周二時不排除發布海警，不過楊柳颱風路徑仍有不確定性，可能偏北遠離台灣或偏南接近台灣，都還要再觀察。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於降雨趨勢方面，劉沛滕表示，今天午後雷陣雨範圍較昨天增加，中南部近山區和山區有局部大雨，部分雨勢延續到晚上，今天中午前後高溫炎熱，午後雷陣雨範圍還不算太多，明天午後雷陣雨範圍增加，西半部、東半部山區有午後雷陣雨，西半部有局部大雨機會，中南部山區和近山區要留意短延時豪雨和強降雨，周日到下周二要留意午後雷陣雨發展，清晨嘉義以南沿海有零星降雨，上午到中午高溫炎熱。

劉沛滕指出，下周三、下周四將受到颱風及其外圍環流影響，不過颱風仍有不確定性，若以目前路徑預測，楊柳颱風大致偏向台灣北邊海面通過，下周三降雨以北部、宜蘭、花蓮雨勢比較多且持續，中南部、台東可能有局部降雨，整體來說，下周三降雨比較多，下周四若颱風已到台灣偏北或西北側，降雨相對緩和許多，南部、東半部可能都還是有局部降雨，中部以北多雲以午後雷陣雨為主，不過降雨型態和大小會依照颱風路徑、強度而定，降雨仍有變化。