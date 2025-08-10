楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

▲楊柳颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

楊柳颱風逐漸接近，未來可能偏西行進通過台灣再前往中國大陸，明天後為觀察關鍵，若沿著太平洋高壓南緣偏西走，強度就會較強，無論哪種路徑都會對台灣造成影響，最快周二上午發布海上颱風警報，並在同日傍晚至晚間發布陸上颱風警報。

中央氣象署預報員林定宜表示，楊柳颱風今天上午8時位於關島西北方海面，距離台北1780公里，未來一兩天內以偏西行進，到琉球海面往西北西接近台灣，通過台灣後到達中國大陸，路徑仍有不確定性。

林定宜指出，根據昨晚各個主要模式預報，今天到8月14日路徑不確定性愈來愈大，關鍵期在明天之後，當颱風到達琉球海面，若太平洋高壓勢力較弱，颱風將往西北西前進，由於琉球到台灣附近高低層垂直風切大，將不利於颱風發展，發展程度較弱。

他表示，若太平洋高壓相對強，颱風就會被壓制往偏西移動，若沿著太平洋高壓南緣偏西走，強度就會較強，預計明天後持續觀察，預計最快周二上午發布海上颱風警報，並在傍晚至晚間發布陸上颱風警報，無論哪種路徑對台灣會造成影響。

林定宜指出，今天西半部及東北部都有午後雷陣雨，西半部近山區及山區有短延時豪雨機率。溫度方面，各地仍高溫炎熱，西半部35至36度，東半部33至34度，大台北、南高屏及花蓮局部有36度以上高溫。

他表示，今天到後天水氣逐漸增多，今天西半部及東北部午後雷陣雨機率高，西半部及其他山區有局部大雨，今、明天午後留意短延時豪雨。周三至周四颱風最接近台灣，周三是主要降雨熱區，西半部及東北部有局部大雨或豪雨，東半部地區及南部山區有豪雨等級以上降雨。

他指出，周四後颱風逐漸往北部海面或海峽移動，雨勢轉移到西半部及東南部。周五至周六颱風遠離，水氣減少，花東及恆春半島不定時有局部短暫雨，其他地區則有午後雷陣雨。

另外，林定宜表示，周二至周四楊柳颱風接近，基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖有長浪發生機率，提醒民眾留意。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）