長期索居易退化！玉醫發起做點心活化認知　防失智關鍵在日常參與

▲玉里醫院暑假舉辦「夏日美食團體」，透過製作美食的誘因，喚醒住民參與活動的積極性與內在動機。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣夏季酷熱難耐，不僅讓民眾減少外出意願，對年長者而言，高溫更為身心活動帶來極大挑戰。衛生福利部玉里醫院萬寧院區的住民平均年齡接近65歲，炎夏的到來使得團體活動的參與率下滑。玉里醫院社會工作科的社工們為改善現況創新團體計畫，暑假在萬寧院區的兩個病房內各舉辦兩場「夏日美食團體」，透過製作美食的誘因，喚醒住民參與活動的積極性與內在動機。

本次活動與過往性質迴異，充分考量夏季特點與住民高齡特性，特別選用豆皮壽司與布丁兩款清爽易入口的點心作為製作標的。豆皮壽司的製作過程，如盛飯量、捏緊飯糰、撕開豆皮、填入米飯等步驟，由林社工師帶領住民分解精細動作，要求住民保持耐心、精確判斷份量並運用手部小肌肉，對於高齡住民而言，這是一項兼具認知與肢體協調的挑戰。

為兼顧不同功能層級的住民，社工師們特別設計了製作流程相對簡化的布丁環節。僅需加熱水、加入布丁粉攪拌均勻、待涼後分裝入罐，確保即使是功能較弱的住民也能輕鬆參與，實現活動的普及性與包容性，賦予所有住民參與的權利。

總計四場的美食活動中，林社工師觀察出個案間的功能差異，她提到：「豆皮壽司場次因步驟繁瑣，我們需提供更細緻的一對一指導，住民們在完成後不乏『做起來真是一塌糊塗』的幽默回饋，但也從中體驗到克服困難的過程與樂趣。布丁場次則因其簡易性，使住民們更易於達成目標，並在分享環節中熱絡交流各自對甜點製作與兒時口味的記憶，促進人際互動與情感連結。」

醫院作為提供長期照護的場域，工作者需不斷開發多元的認知刺激活動。面對當前高齡化社會的趨勢，許多65歲以上長者退休後多數時間居家，人際與認知刺激相對缺乏，易加速功能退化。

玉里醫院呼籲：不論是透過聊天、做家事、參與活動或學習新事物，只要能幫助長輩保持生活目標與參與感，對延緩退化、甚至預防失智都大有幫助。陪伴長輩找到每天值得期待的小目標，就是有效延緩退化或失智進程、守護健康的關鍵方法之一。

