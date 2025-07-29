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日常生活疼痛或傷害擾人　物理治療師分享撇步強化肌筋膜甩痛

▲圖1坐姿上背伸展。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

▲圖1：坐姿上背伸展。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

民眾於日常生活中難免會在身體各部位出現疼痛或傷害，台中榮總埔里分院指出，很多症狀不論是否運動傷害，在復健科臨床上都是因為動作而造成的，而與動作相關的肇因常是肌筋膜的力量不足或過度緊繃。

埔榮醫院說明，肌筋膜即為包住肌肉的一層膜，因肌筋膜導致痠痛的5大常見原因包括：1.姿勢不良，導致「代償現象」;2.反覆、固定的動作，導致某些肌肉過度使用；3.肌肉無力或緊繃，產生筋膜纖維化；4.受傷後產生疤痕粘黏，進而發生代償現象；5.焦慮、憂鬱等等的心理因素，影響生理上的肌筋膜鬆緊。

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▲治療師分享居家肌筋膜運動方式。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲圖2，坐姿上背伸展。

▲治療師分享居家肌筋膜運動方式。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲圖3，頸部側向伸展。

▲治療師分享居家肌筋膜運動方式。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲圖4，頸部側向伸展。

▲治療師分享居家肌筋膜運動方式。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲圖5，門閂式側伸展。

▲治療師分享居家肌筋膜運動方式。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲圖6，門閂式側伸展。

▲治療師分享居家肌筋膜運動方式。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲圖7，小腿後側伸展。

▲治療師分享居家肌筋膜運動方式。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲圖8，小腿後側伸展。

埔榮表示，除了需要藉復健運動以訓練弱化的肌筋膜、強化關節及穩定肌群的力量，肌筋膜的伸展與按摩也非常重要，亦可減少不適復發的機率；該分院物理治療師也教導幾項居家肌筋膜運動：1.上背疼痛可做「坐姿上背伸展」，如圖1，雙手往左右平舉、平行展開成一直線，如圖2，旋轉身體，右手沿著左小腿外側慢慢往下延伸，左手指向天花板（旋轉過程中雙臂盡量維持一直線），停留10至15秒。

2.頸部疼痛可做「頸部側向伸展」，如圖3，右手放到背後，手肘彎曲90度，左手輕按頭（頭、頸、胸三點維持在一直線上），如圖4，左手手掌輕壓頭部，讓頭向左微微側彎，停留15秒後，再慢慢回正。然後換邊重複動作；3.腰部疼痛可做「門閂式側伸展」，如圖5，上半身挺直，右手平舉與肩同高，右腳單膝跪地，左腳伸直踩地，如圖6，身體向左側彎，右手往左上延伸，停留15秒至20秒，再慢慢回正，然後換邊重複動作。

4.小腿疼痛出可做「小腿後側伸展」，如圖7，正面朝上平躺，右腳舉高，腳掌朝向天花板，浴巾套著足弓，雙手拉住毛巾兩端，膝蓋伸直，輕輕拉毛巾，把腳板往地板的方向帶，停留15秒至20秒；如圖8，改為膝蓋微微彎曲，再輕拉毛巾，把腳板往地板的方向帶，停留15秒至20秒。

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