　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

坐月子也遭硬上　陸人妻不堪家暴「鐵管打死老公」判刑15年

▲▼家庭,夫妻,家暴。（圖／CFP）

▲阿珍長期遭丈夫毆打與威脅。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

河北49歲女子阿珍（化名）長期遭受家暴，害怕丈夫酒後再次施暴，並傷害她的家人，在去年3月持鐵管攻擊丈夫的後腦，導致丈夫死亡。法院的判決在近日宣布，阿珍因犯故意殺人罪，被判有期徒刑15年。

根據判決書，阿珍與丈夫阿強（化名）結婚以來，長期遭受家庭暴力，2024年3月，阿強酒後因瑣事發脾氣，揚言要弄死阿珍。阿珍害怕被打，趁阿強不注意，使用鐵管猛擊阿強後腦，導致阿強死亡。

事發後，阿珍打電話叫來村幹部，讓對方協助報警。阿珍表示，她常年遭受家暴，阿強天天威脅不聽話就弄死她，把她娘家一家子都弄死，她為了家庭和孩子一直忍氣吞聲，活的非常壓抑。

阿珍說，在家裡阿強說了算，只要不順他的意，要麼罵、要麼打，阿強酒後還經常拿她和孩子出氣，有次提離婚被阿強打了一整個晚上，還被威脅不能跟外人說，如果報警就弄死她。

阿珍還說，阿強不把她當人對待，在她坐月子、生理期的期間也強行發生性關係，拒絕的話就打，夜裡經常開直播拿她取樂，害她不敢脫衣服睡覺。

法院認為，阿珍故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪，但阿強長期打罵、侮辱，存在明顯過錯，且阿珍具有自首情節，取得被害人親屬諒解，判決阿珍犯故意殺人罪，判處有期徒刑15年，剝奪政治權利5年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女內診喊痛！婦產醫回「性生活都這種感覺」　下場曝
第二個墾丁！　YTR飛1地旅遊驚「街上80%台灣人」
蕭亞軒暴瘦！大腿比手臂細　粉絲：連骨頭都看得見
罕見！兄妹爭亡父火化還是土葬　遺體遭「假處分」
快訊／7縣市高溫警示　上看36度
「把我女兒的舌頭咽喉還我」！雙屍驗屍後驚少了器官

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

坐月子也遭硬上　陸人妻不堪家暴「鐵管打死老公」判刑15年

天安門「抗戰勝利閱兵」首次彩排　逾2.2萬人參與

兩岸青年一起護漁放生！110萬尾魚苗放流閩江

陸生遭澳洲未成年人圍毆　重傷命危緊急送醫

九三閱兵首場演練登場！　北京封控核心街道成「警戒區」

連城青少年棒球圓滿落幕　澳門、嘉義、香港隊分獲冠亞季軍

雲台會聚焦RCEP新機遇　兩岸450名嘉賓齊聚交流融合發展

首登那達慕大會！　原住民十族共舞擄獲滿場掌聲

夢到被人追趕！20歲男開窗逃生「醒來人在半空」　3樓墜落摔成重傷

甘肅山洪10死33失聯　災民家被沖走、汽車擰成麻花

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

逼問視障女「憑什麼坐博愛座」　下秒阿姨腦羞：還玩手機騙誰

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

【北投連環車禍】22歲駕駛紅燈煞不住！猛撞2車釀4傷

【準備休息狗狗玩具被沒收】聰明媽拿夾子撿免彎腰！

坐月子也遭硬上　陸人妻不堪家暴「鐵管打死老公」判刑15年

天安門「抗戰勝利閱兵」首次彩排　逾2.2萬人參與

兩岸青年一起護漁放生！110萬尾魚苗放流閩江

陸生遭澳洲未成年人圍毆　重傷命危緊急送醫

九三閱兵首場演練登場！　北京封控核心街道成「警戒區」

連城青少年棒球圓滿落幕　澳門、嘉義、香港隊分獲冠亞季軍

雲台會聚焦RCEP新機遇　兩岸450名嘉賓齊聚交流融合發展

首登那達慕大會！　原住民十族共舞擄獲滿場掌聲

夢到被人追趕！20歲男開窗逃生「醒來人在半空」　3樓墜落摔成重傷

甘肅山洪10死33失聯　災民家被沖走、汽車擰成麻花

不畏中國施壓！菲律賓重申挺台海和平　外交部致謝：將續深化合作

妻突倒地亡！失智教授呆問「她是誰」　見「臨終筆記」淚崩了

獨／高雄十全停車之亂！老闆自稱警友闖派出所咆哮　他提7質疑

女「追球」滑跤傷腳踝　鹿野警化身護送員助搭接駁車

陳奕迅罹焦慮症　醫揭「7大症狀」：會假裝是身體病

上班族七夕約會最愛浪漫晚餐　「大稻埕煙火」成景點首選

北市貨車司機無照挨罰　竟嗆警「沒錢啦！你開槍打我！」

第二個墾丁！飛1地旅遊「街上80%台灣人」　一票點頭：遇到老同學

「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我

李燕自創品牌7年…久違回歸螢光幕　「想到已逝父」錄影現場淚崩

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

大陸熱門新聞

女星消失6年　習近平弟撰文爆娶走

全紅嬋體態變化遭網暴　跳水女皇：心理關難

月撿上萬「鞋扣」　洞洞鞋製造大量垃圾

盜晶片技術！尊湃員工白天在華為，晚上去新公司

海南帥警跳海救人！濕身照瘋傳

15歲少女患「長髮公主症」胃藏2公斤髮球

夢到被人追！男開窗逃生「醒來在半空」

首登那達慕大會！　原住民十族共舞擄獲滿場掌聲

澳門、嘉義、香港隊分獲冠亞季軍

九三閱兵首場演練登場！　北京封控核心街道成「警戒區」

雲台會聚焦RCEP新機遇　

陸生遭澳洲未成年人圍毆　重傷命危搶救中

中芯閃過川普「半導體組合拳」？

甘肅山洪10死33失聯　災民家被沖走數百公尺

更多熱門

相關新聞

桃園獨居妹遭爬窗性侵！鄰：她主動的

桃園獨居妹遭爬窗性侵！鄰：她主動的

桃園市一名女子小花（化名）獨自在外居住，沒想到2024年10月某天的凌晨，隔壁的姜姓租戶竟透過窗戶闖入她的住處，並且動手性侵。桃園地院一審依照侵入住宅強制性交罪，判姜男10年2個月有期徒刑，近日高院經過審理，裁定延押2個月。

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

日狼父性侵10歲養女「9年內2度害懷孕」

日狼父性侵10歲養女「9年內2度害懷孕」

父親節毆老爸！逼滿頭血下跪　嘉義逆子收押

父親節毆老爸！逼滿頭血下跪　嘉義逆子收押

繼叔平板誘惑男童逼口交　孩搜尋「為什麼吃雞雞」

繼叔平板誘惑男童逼口交　孩搜尋「為什麼吃雞雞」

關鍵字：

家暴性侵

讀者迴響

熱門新聞

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

桃園獨居妹遭爬窗性侵！鄰：她主動的

邱鎮軍認買雲豹　賴品妤：台股上千家偏要贊助我

民進黨性平部主任遭肉搜「老公是香港人」　青鳥出征灌爆

襪子也有毒！醫師示警「這4款別買」

更多

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面