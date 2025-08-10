坐月子也遭硬上　陸人妻不堪家暴「鐵管打死老公」判刑15年

▲阿珍長期遭丈夫毆打與威脅。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

河北49歲女子阿珍（化名）長期遭受家暴，害怕丈夫酒後再次施暴，並傷害她的家人，在去年3月持鐵管攻擊丈夫的後腦，導致丈夫死亡。法院的判決在近日宣布，阿珍因犯故意殺人罪，被判有期徒刑15年。

根據判決書，阿珍與丈夫阿強（化名）結婚以來，長期遭受家庭暴力，2024年3月，阿強酒後因瑣事發脾氣，揚言要弄死阿珍。阿珍害怕被打，趁阿強不注意，使用鐵管猛擊阿強後腦，導致阿強死亡。

事發後，阿珍打電話叫來村幹部，讓對方協助報警。阿珍表示，她常年遭受家暴，阿強天天威脅不聽話就弄死她，把她娘家一家子都弄死，她為了家庭和孩子一直忍氣吞聲，活的非常壓抑。

阿珍說，在家裡阿強說了算，只要不順他的意，要麼罵、要麼打，阿強酒後還經常拿她和孩子出氣，有次提離婚被阿強打了一整個晚上，還被威脅不能跟外人說，如果報警就弄死她。

阿珍還說，阿強不把她當人對待，在她坐月子、生理期的期間也強行發生性關係，拒絕的話就打，夜裡經常開直播拿她取樂，害她不敢脫衣服睡覺。

法院認為，阿珍故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪，但阿強長期打罵、侮辱，存在明顯過錯，且阿珍具有自首情節，取得被害人親屬諒解，判決阿珍犯故意殺人罪，判處有期徒刑15年，剝奪政治權利5年。