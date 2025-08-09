　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園獨居妹熟睡遭「爬窗性侵」！全身沾滿DNA　惡狼鄰居：她主動的

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲獨居女子在家中熟睡，變態鄰居竟爬窗闖入性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

桃園市一名女子小花（化名）獨自在外居住，沒想到2024年10月某天的凌晨，隔壁的姜姓租戶竟透過窗戶闖入她的住處，並且動手性侵。桃園地院一審依照侵入住宅強制性交罪，判姜男10年2個月有期徒刑，近日高院經過審理，裁定延押2個月。

根據判決書內容，小花獨自在桃園蘆竹某處套房居住，與隔壁的姜姓租戶是鄰居關係，2人素不相識。怎料姜男眼見小花頗有姿色，2024年10月某天的凌晨，竟用手機拍攝小花住處的外觀，接著趁小花熟睡時，透過窗戶闖入。

姜男進入小花的房間，旋即利用體型優勢進行壓制，接著又摀住小花的嘴巴，開始動手性侵逞慾。得逞一次以後，姜男又想透過生殖器性侵，不過因為小花激烈反抗，最終沒能得逞。

後來2人在談話的過程中，姜男提及「在外欠錢、帳戶被凍結」等情況，希望能借錢來用。小花聽見以後，便利用這次機會，聲稱「要去超商確認」，並且在超商向店員求救，全案才曝光。

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（示意圖／123RF）

▲獨居女子在家中熟睡，變態鄰居竟爬窗闖入性侵。（示意圖／123RF）

後續經過檢驗，小花的內褲褲底內層、私密處、口腔等處均檢出同一男性的染色體，與姜男的型別相符，不排除這些DNA是來自姜男，或是姜男同父系血緣關係之人。

對於遭到侵犯一事，小花指證歷歷，當時自己已經在睡覺，是因為遭受壓制、摀住口鼻，才會因此驚醒。在警方到場以前，她完全不曉得姜男是如何入侵的，直到被員警提醒，才知道可能是從窗戶闖入。

小花提到，在遭受侵犯的過程中，她曾藉口稱「口渴」，希望姜男幫忙拿水，並且利用空檔報警。沒想到姜男就住在隔壁，折返的時間太快，根本沒辦法報警，情急之下才只能謊稱借錢、並且向超商店員求助。

對此，姜男坦言侵入小花的住處，但否認有動手性侵，還說是小花主動提出發生關係，並且拉著他的手去觸碰私密處。

不過，由於姜男說詞反覆，加上小花指證歷歷，還有超商店員的說法、監視器畫面等證據佐證，桃園地院法官並不採信姜男的說法，最終依照侵入住宅強制性交罪，判姜男10年2個月有期徒刑。

目前姜男正在被羈押，近日羈押期將屆滿，高院開庭經過審理，認定羈押原因依舊存在，若沒有羈押的話，顯難進行審判或執行，仍有羈押之必要，因此裁定延長羈押2個月，可抗告。

 
08/08 全台詐欺最新數據

540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男治7年「肝炎變肝癌」怒揍醫生　台大醫院發聲！

性侵桃園姜男高院羈押

