父親節暴打75歲老爸！逼滿頭血跪祖宗牌位前　嘉義逆子收押

▲嘉義竹崎林姓男子在父親節將老父打到頭破血流。（圖／記者翁伊森翻攝)

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

昨天是8月8日父親節，嘉義竹崎傳出75歲父親被兒子毆打，鄰居聽到吵鬧聲報案，警方到場驚見父親滿頭血，被逼跪在祖宗牌位前。林姓兒子看到警察來了，不僅不准父親起身，也不准父親和警察講話，態度非常囂張，被警方移送法辦。檢方訊後依林男涉及違反家庭暴力防治法、刑法妨害自由、傷害等罪嫌，向嘉義地院聲請羈押獲准。

據了解，林男過去就多次毆打父親的家暴紀錄，父親節當天再次把父親打到滿頭血，叫父親跪在家裡的祖宗牌位前不准起來，經民眾報警，警方到場時，林男竟命令父親不准理警察，要他繼續跪著，警方強勢將林男逮捕送辦。

林男表示，他平常以粗工為業，工作完已經很疲累，還要照顧父親，所以只因父親沒有照他的意思做事，他就失控毆打父親。他已和他的兄姊約好，將在8月中旬商討關於父親照護的相關事宜，因為他已經沒有辦法繼續照顧父親，也沒有辦法控制好自己的脾氣。

全案經檢察官訊問後，認為林男涉及違反家庭暴力防治法、刑法妨害自由、傷害等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有反覆實施之虞。於同日晚間10許，向嘉義地方法院聲請羈押，9日上午9點嘉義地院准押。竹崎分局另替被害人向嘉義地院聲請緊急保護令，也獲准，嘉義縣社會局也啟動救援機制，由社工陪同就醫、並緊急提供庇護安置。

嘉義地檢署表示，對於社會安全網之建構，地檢署特別重視，警方在案發之後隨即通報，檢警共同合作，務必保護民眾的生命、身體、財產安全，共同維護社會治安。