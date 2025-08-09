　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

父親節暴打75歲老爸！逼滿頭血跪祖宗牌位前　嘉義逆子收押

▲▼嘉義竹崎傳出70多歲父親被兒子毆打。（圖／記者翁伊森翻攝)

▲嘉義竹崎林姓男子在父親節將老父打到頭破血流。（圖／記者翁伊森翻攝)

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導　

昨天是8月8日父親節，嘉義竹崎傳出75歲父親被兒子毆打，鄰居聽到吵鬧聲報案，警方到場驚見父親滿頭血，被逼跪在祖宗牌位前。林姓兒子看到警察來了，不僅不准父親起身，也不准父親和警察講話，態度非常囂張，被警方移送法辦。檢方訊後依林男涉及違反家庭暴力防治法、刑法妨害自由、傷害等罪嫌，向嘉義地院聲請羈押獲准。

據了解，林男過去就多次毆打父親的家暴紀錄，父親節當天再次把父親打到滿頭血，叫父親跪在家裡的祖宗牌位前不准起來，經民眾報警，警方到場時，林男竟命令父親不准理警察，要他繼續跪著，警方強勢將林男逮捕送辦。

▲▼嘉義竹崎傳出70多歲父親被兒子毆打。（圖／記者翁伊森翻攝)

林男表示，他平常以粗工為業，工作完已經很疲累，還要照顧父親，所以只因父親沒有照他的意思做事，他就失控毆打父親。他已和他的兄姊約好，將在8月中旬商討關於父親照護的相關事宜，因為他已經沒有辦法繼續照顧父親，也沒有辦法控制好自己的脾氣。

全案經檢察官訊問後，認為林男涉及違反家庭暴力防治法、刑法妨害自由、傷害等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有反覆實施之虞。於同日晚間10許，向嘉義地方法院聲請羈押，9日上午9點嘉義地院准押。竹崎分局另替被害人向嘉義地院聲請緊急保護令，也獲准，嘉義縣社會局也啟動救援機制，由社工陪同就醫、並緊急提供庇護安置。

嘉義地檢署表示，對於社會安全網之建構，地檢署特別重視，警方在案發之後隨即通報，檢警共同合作，務必保護民眾的生命、身體、財產安全，共同維護社會治安。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
父親節暴打75歲老爸！逼滿頭血跪祖宗牌位前
快訊／大雷雨炸6縣市　警戒範圍曝
快訊／颱風路徑南修！恐更靠近台灣
快訊／8縣市大雨特報　下到晚上
南韓軍方證實：北韓開始撤除邊境「心戰廣播」！
妻剛下車被輾死！　恐怖瞬間曝光
快訊／新店女陳屍公寓樓梯間　鄰居曬棉被嚇壞
人夫嗨玩小三「飛機杯隨傳隨到」　女醫結婚半年心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人夫偷吃居服員！她辯吃藥頭暈才躺床上　「下身全裸」露餡

父親節暴打75歲老爸！逼滿頭血跪祖宗牌位前　嘉義逆子收押

韓系保養品董娘抓包司機偷個資　撂人凌虐「還搶淫照」不讓他跑

變態叔拿平板誘惑！5度口交國小童　他搜「為什麼吃雞雞」母嚇傻

奪命瞬間曝！無良女吞安眠藥撞死花蓮婦　夫妻看診天人永隔

快訊／新北女陳屍公寓樓梯間！　鄰居上頂樓曬棉被嚇壞急報警

北投車禍畫面曝！22歲駕駛紅燈煞不住　猛撞2車4人受傷

台61線重機「急閃輪胎皮」撞護欄自摔　倒楣騎士雙腳受傷送醫

屏東男酒駕路口猛機車騎士　酒測值飆「名人堂級」數字1.13

人夫當主人嗨玩小三「飛機杯隨傳隨到」　女醫結婚半年心碎抓姦

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

【太荒唐】醉漢撞醉婦！ 他倒地排氣管壓脖子：太茫推不開

【跑得掉嗎？】大貨車沒掛大牌還違停　心虛狂逃15公里吃25萬罰單

【佛寺驚魂記】女員工被拿刀挾持 柔道國手警出招歹徒秒癱！

人夫偷吃居服員！她辯吃藥頭暈才躺床上　「下身全裸」露餡

父親節暴打75歲老爸！逼滿頭血跪祖宗牌位前　嘉義逆子收押

韓系保養品董娘抓包司機偷個資　撂人凌虐「還搶淫照」不讓他跑

變態叔拿平板誘惑！5度口交國小童　他搜「為什麼吃雞雞」母嚇傻

奪命瞬間曝！無良女吞安眠藥撞死花蓮婦　夫妻看診天人永隔

快訊／新北女陳屍公寓樓梯間！　鄰居上頂樓曬棉被嚇壞急報警

北投車禍畫面曝！22歲駕駛紅燈煞不住　猛撞2車4人受傷

台61線重機「急閃輪胎皮」撞護欄自摔　倒楣騎士雙腳受傷送醫

屏東男酒駕路口猛機車騎士　酒測值飆「名人堂級」數字1.13

人夫當主人嗨玩小三「飛機杯隨傳隨到」　女醫結婚半年心碎抓姦

人夫偷吃居服員！她辯吃藥頭暈才躺床上　「下身全裸」露餡

睽違6年台灣投手大聯盟奪勝　王維中吐心聲：真的不容易

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了！曝1生肖要小心

泰國士兵邊境巡邏「踩中地雷」3人受傷！　1人腳踝被炸爛

《歌手》奪冠爆內定！導播室驚見「神秘排名紙條」　網抓包：全寫好了

快訊／大雷雨炸6縣市　警戒範圍曝

關稅雙重夾擊！高雄引擎零件業恐重創　陳其邁盼中央續與美談判

太愛工作！南韓名導朴贊郁「罷工期間還在寫劇本」　遭美國編劇工會開除會籍

看鄧愷威大聯盟首勝瘋狂慶祝　王維中難忘蕃茄啤酒浴滋味

父親節暴打75歲老爸！逼滿頭血跪祖宗牌位前　嘉義逆子收押

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

社會熱門新聞

即／台中女6樓墜下倒臥社區門口亡

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

他2個月狂抓369件違規！私架監視器罰單全撤銷

高雄死亡車禍！女牽自行車闖紅燈遭撞斃

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

7旬翁遭追撞輾斃　2兒警局痛哭

小琉球老闆逼學生下跪磕頭：替你父母教訓

即／台東銀樓搶案！男噴辣椒水奪60萬項鍊

驚險對峙片！新竹男發酒瘋「雙刀劫走救護車」

要小三當飛機杯隨傳隨到！女醫結婚半年抓姦

即／女陳屍樓梯間　鄰居驚見報警

奪命瞬間曝！無良女吞安眠藥撞死花蓮婦

高雄圳溝染成血紅色！死魚漂浮狂飄腐臭味

毒蟲闖燈撞機車　無辜騎士頭爆血命危

更多熱門

相關新聞

北投車禍畫面曝！22歲駕駛紅燈煞不住　猛撞2車4人受傷

北投車禍畫面曝！22歲駕駛紅燈煞不住　猛撞2車4人受傷

台北市北投區大度路與立德路口，今（9）日發生交通事故，22歲李男駕駛自小客車沿大度路東往西方向行駛至肇事處時，與等紅燈42歲邱男駕駛的自小客車後車尾發生碰撞，再擦撞62歲黃姓男騎士，事發影片曝光。

鄧愷威父親節跨海告白：爸，我愛你

鄧愷威父親節跨海告白：爸，我愛你

Energy牛奶父親節揭童年陰影「搬家20次」

Energy牛奶父親節揭童年陰影「搬家20次」

遏止家暴凶殺案　最高檢建請科技監控

遏止家暴凶殺案　最高檢建請科技監控

父親節暖心加碼！台南勞工局星光電影院放映《怪奇家族》

父親節暖心加碼！台南勞工局星光電影院放映《怪奇家族》

關鍵字：

家暴父親節竹崎父子關係警方调查

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

即／台中女6樓墜下倒臥社區門口亡

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

車震過猛！連人帶車「墜400m懸崖」慘死

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

鄧愷威後援5局無失分奪生涯首勝

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

楊柳颱風「暴風警戒線」包含台灣北部！

關稅算法早講過！他轟一票不做功課說黑箱

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態

即／高雄自來水管突爆管！6500戶無預警停水

保時捷業務逆向被嗆寄律師函　親友嘲笑炎上

經貿辦證實「疊加關稅」：原稅率往上加20%

Joeman徵才給5萬掀熱議　他曾開價9萬

更多

最夯影音

更多

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面