社會 社會焦點 保障人權

變態叔拿平板誘惑！5度口交國小童　他搜「為什麼吃雞雞」母嚇傻

▲▼孩童,兒童,虐待,毆打,罵人,性侵,虐童,男童,小孩,小朋友,狼爪,色狼,。（圖／CFP）

▲台中一名男子以平板使用時間誘惑男童，逼迫對其口交，一二審均判10年刑期。（示意圖／CFP）

記者許權毅／台中報導

台中市一名國小男童用平板搜尋「為什麼要吃雞雞？」母親發現異常，質問常照顧兒子的丈夫弟弟，得知他竟5度對孩子口交，還會拿平板使用時間當作誘惑，男子一度辯稱只有觸摸生殖器，是教「性教育」，母斥責但未報警，不料男子變本加厲，對男童口交，男子一、二審都被判10年，全案還可上訴。

檢警追查，早在2021年，該男子就脫掉男童褲子，並抓男童手替自己打手槍，還射精在男童腹部，並對男童口交。2023年間，4度趁著共寢或是洗澡時，對男童施以類似行為。直到男童母親發現孩子情緒不穩，進一步詢問，孩子才說出實情，母親立即通報。

男童證稱，分別在彰化跟台中家中，準備要睡覺時，就被叔叔脫掉褲子，直接用嘴巴吃雞雞，害怕鄰居都在睡覺，不敢喊救命。又或是，叔叔會把平板拿出來說「給你看，讓我吃你的雞雞」，沒有答應說「不要」，但叔叔仍照做，並且要我不要告訴別人，很害怕，並沒有因為討厭叔叔故意說謊。

男童母親說，是發現男童用平板搜尋「女生為什麼要吃男生的雞雞」，且兒子變得容易生氣、愛哭，情緒起伏大，起初僅有提到打手槍的事情，被告是協助照顧時犯案，兒子是害怕一家原本感情好，擔心關係會變壞才不敢說。

男童母親得知A男不只打手槍，還有口交行為，氣得跟A男說：「你是利用別的事情，還是平板多玩時間，做這種事，你對未成年孩子做這種事，你自己去搜索案件，你到底是多變態，恭喜你毀了一個家庭。」A男嚇得不斷求饒，還不斷說自己很抱歉，願意用任何方式贖罪。

台中地院一審認為，A男造成男童與家屬莫大精神損害，惡性甚鉅，犯案後還飾詞否認，應該嚴予責難，依4個對未滿14歲男子強制性交處罪，各處8年至8年2月刑期，合併應執行10年。

A男不服提起上訴，還說男童性早熟，會自己觀看A片，且上網搜尋「女生吃男生的雞雞」，若自己有對其口交，應該搜尋「男生吃男生的雞雞」。叔姪感情好，是男童母親與自己之間有私怨跟誤會，導致錯誤的告訴，當時LINE對話內會道歉，是因為自己生病昏頭、擔心告訴人懷孕會太激動，仍未搞懂是何事。

台中高分院認為，A男置原判決之論敘於不顧，仍然執陳詞爭辯，並對原審採證認事之職權行使，以及判決結果無影響之枝節事項，任意指摘，所提出之主張及證據，不足以動搖原判決，上訴無理由，應予駁回。

