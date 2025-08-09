　
性侵10歲養女「9年內2度害懷孕」！生下亂倫種　日狼父判10年

▲▼女童哭泣。（圖／CFP）

▲日本一名女子自10歲起就遭到養父性侵，更2度懷孕。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本福岡一名50多歲男子性侵未成年繼女近10年，甚至還兩度導致被害少女懷孕，不僅如此，他更多次猥褻親生女兒。福岡地方法院7月宣判，其罔顧身為家長應有的責任，長期以來對子女造成傷害，準強制性交與監護人猥褻罪成立，判處他10年徒刑。

根據《每日放送》報導，福岡地方法院小倉支部近期審理一起令人髮指的案件，一名住在北九州市的50多歲男子自養女10歲時便開始性侵、性虐待，長期以來使用暴力及威脅手段迫使養女屈服。

判決書指出，直到被害少女19歲成年後，他仍在2021年10月8日至10月18日期間，多次在對方無法反抗的情況向施加性暴力。此外，他在2023年3月23日至24日間，也對親生的14歲次女進行猥褻行為，包括觸摸胸部及下半身，甚至強吻。法院認定，父親完全將2名女兒視為發洩性慾的對象，行為極其惡劣。

被告性侵養女近10年，更曾經每周性侵多達3至4次，導致養女2度懷孕。被害少女首次懷孕時被迫墮胎，但是第二次又因遭到性侵懷孕時，因為害怕再次墮胎會導致不孕，只能忍痛生下繼父的小孩。

檢方指出，男子的犯行手段卑劣且惡質，導致的後果嚴重且深遠，並認為其再犯可能性非常高。檢方強調，儘管父親承認罪行，但基於其行為的重大性，向法官求處10年徒刑。

男子的辯護律師卻主張，他患有精神障礙，且無法正常與他人建立關係，周遭缺乏支援體系，試圖為其辯護。辯方提出，被告的母親願意為被害孫女提供金錢補償，並希望此點能作為減輕犯罪情節的依據。然而，法院並未採信辯方的說法，認定父親在案件中具有完全行為能力。

ETtoday新聞網提醒您： 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

性侵福岡日本判決日韓要聞

