美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯：不然我讓妳死喔

記者曾羿翔／綜合報導

嘉義縣一名男子阿宏（化名），今年3月間在老人會館旁停車場，看見一名女子在車輛後座旁，彎腰整理物品，竟色慾薰心，將她推入後座並壓制，企圖性侵。女子奮力反抗並尖叫求救，過程中更咬傷洪男手指，最終趁隙逃出車外。嘉義地院審理後認定洪男涉犯強制性交未遂罪，依刑法判處有期徒刑4年2月。

判決書指出，阿宏當時突然出手，將女子上半身推進車內並用身體壓住，下體多次頂住女子臀部，並拉扯衣物、舔舐其耳朵，左手試圖觸摸胸部，還恐嚇「妳給我惦惦（臺語）」、「妳給我爬上去」、「妳給我安靜下來」、「不然我讓你死喔」等語，要求她進入車內。女子一邊大聲呼救，一邊用雙腿抵住車門、防止被完全推進，並咬住阿宏手指，才得以脫身。

事發地點位於市區停車場，監視器與行車紀錄器清楚拍下阿宏靠近、女子尖叫、裙子被掀至腰部等畫面；鑑識也在女子臉頰檢出與阿宏相符的DNA。阿宏否認有性侵意圖，聲稱只是想解釋誤會，但法院認為他的行為與言語均顯示具有性交犯意，且在女子強烈反抗下仍持續施暴，屬性侵未遂。

法官審酌，阿宏與被害人素不相識，卻於光天化日、公眾場所公然侵犯性自主權，造成嚴重心理創傷，犯後否認犯行、毫無悔意，且有多項前科，素行不佳，應予嚴懲。全案可上訴。



