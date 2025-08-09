外交部次長示警：習近平如希特勒　每日醒來都妄想統一台灣

▲外交部次長吳志中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

針對中共政權從「集體領導」轉變為個人獨裁，吳志中特別出示「人民日報」自1997年至2022年間針對歷屆中共全國代表大會的頭版報導，指出過去領導人江澤民、胡錦濤均與多位政治局常委並列露出，唯獨自習近平2012年上任以來，其肖像逐年擴張，幾乎獨占整個版面，形同「個人崇拜」，與希特勒、墨索里尼集權過程極為相似。

針對中國對台「灰色地帶」攻勢，包括網路攻擊、假訊息滲透與海空域侵擾等複合手段，吳志中指出，「真正令人擔憂的不是中國的軍事侵略，而是其試圖分裂台灣社會的能力」。他強調，中國對台進行心理與認知操弄日益複雜，試圖削弱台灣社會的民主韌性。

在台灣國際處境的挑戰上，吳志中說明，儘管無法與更多國家建立正式外交關係令人沮喪，但必須理解許多國家因顧忌中國壓力而不敢正式承認台灣，因此台灣採取更務實的態度，並避免激怒中國，同時積極拓展具實質效益的非正式合作與國際參與。談及美國與英國對台政策多採取「戰略模糊」，吳志中指出，美國是台灣最重要的合作夥伴，台灣的策略是持續建構台美共同利益。

有關國防預算，吳志中表示，台灣擁有強大的自我防衛意志，賴清德已承諾2026年國防預算將提升至GDP 3%以上，比例已高於美國與多數歐洲國家。他強調，台灣軍購仍以美國為主，持續強化台美戰略合作，符合雙方共同利益。

面對中國對台可能的武力威脅，吳志中提出「不是今天政策」（Not Today Policy），強調透過強化自我防衛能力與深化國際合作，讓習近平每日醒來雖妄想統一台灣，卻不得不自我克制地說，「今天不是好日子」。他強調，「我們不能讓習近平的夢想成真，那將是全人類的失敗」。