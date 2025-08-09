　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交部次長示警：習近平如希特勒　每日醒來都妄想統一台灣

▲▼外交部次長吳志中 立委徐巧芯 卓榮泰 護照製作預算 立法院院會 總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部次長吳志中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

外交部政務次長吳志中日前接受英國「每日電訊報」（The Telegraph）專訪，過程中指出，習近平2012年上任以來，其肖像逐年擴張，幾乎獨占整個版面，形同「個人崇拜」，與希特勒、墨索里尼集權過程極為相似。而台灣真正令人擔憂的不是中國的軍事侵略，而是其試圖分裂台灣社會的能力。他強調，中國對台進行心理與認知操弄日益複雜，試圖削弱台灣社會的民主韌性。

針對中共政權從「集體領導」轉變為個人獨裁，吳志中特別出示「人民日報」自1997年至2022年間針對歷屆中共全國代表大會的頭版報導，指出過去領導人江澤民、胡錦濤均與多位政治局常委並列露出，唯獨自習近平2012年上任以來，其肖像逐年擴張，幾乎獨占整個版面，形同「個人崇拜」，與希特勒、墨索里尼集權過程極為相似。

針對中國對台「灰色地帶」攻勢，包括網路攻擊、假訊息滲透與海空域侵擾等複合手段，吳志中指出，「真正令人擔憂的不是中國的軍事侵略，而是其試圖分裂台灣社會的能力」。他強調，中國對台進行心理與認知操弄日益複雜，試圖削弱台灣社會的民主韌性。

在台灣國際處境的挑戰上，吳志中說明，儘管無法與更多國家建立正式外交關係令人沮喪，但必須理解許多國家因顧忌中國壓力而不敢正式承認台灣，因此台灣採取更務實的態度，並避免激怒中國，同時積極拓展具實質效益的非正式合作與國際參與。談及美國與英國對台政策多採取「戰略模糊」，吳志中指出，美國是台灣最重要的合作夥伴，台灣的策略是持續建構台美共同利益。

有關國防預算，吳志中表示，台灣擁有強大的自我防衛意志，賴清德已承諾2026年國防預算將提升至GDP 3%以上，比例已高於美國與多數歐洲國家。他強調，台灣軍購仍以美國為主，持續強化台美戰略合作，符合雙方共同利益。

面對中國對台可能的武力威脅，吳志中提出「不是今天政策」（Not Today Policy），強調透過強化自我防衛能力與深化國際合作，讓習近平每日醒來雖妄想統一台灣，卻不得不自我克制地說，「今天不是好日子」。他強調，「我們不能讓習近平的夢想成真，那將是全人類的失敗」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
6.2地震後！漁民捕獲「罕見地震魚」
快訊／鄧愷威球速更快了！6局三上三下
快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光
貿易署4月告知關稅疊加　進出口商：直球面對挑戰、找到利基市場
產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應
快訊／無人出局滿壘！　鄧愷威化解危機
救護車被劫走！　鳴笛開上國道
快訊／台中女6樓墜下！倒臥大樓門口慘死　社區急沖水清理血跡
快訊／鄧愷威登板！6上6下飆151公里

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

烏克蘭國會議員訪台中　鄭照新盼結束戰爭...允諾支援重建

產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應該

貿易署4月告知關稅疊加　進出口商：直球面對挑戰、找到利基市場

諷賴政府關稅談判如「健達出奇蛋」　許宇甄轟：打開全是賣國條款

外交部次長示警：習近平如希特勒　每日醒來都妄想統一台灣

關稅疊加計算民間無所適從　蔣萬安喊話賴政府講清楚：別擠牙膏

轟對等關稅採疊加計算「黑箱」　黃國昌要賴清德：誠實面對國人

被爆向政府調「挺罷免」網紅資料　王鴻薇：蟑螂窩才見不得光

關稅疊加「20％＋N」黃國昌轟黑箱　她秀4個月前簡報打臉：認真點

幕後／砲轟政院普發現金「講不清」　綠黨團大會提3招解套不排除加碼

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

【太荒唐】醉漢撞醉婦！ 他倒地排氣管壓脖子：太茫推不開

【佛寺驚魂記】女員工被拿刀挾持 柔道國手警出招歹徒秒癱！

【跑得掉嗎？】大貨車沒掛大牌還違停　心虛狂逃15公里吃25萬罰單

烏克蘭國會議員訪台中　鄭照新盼結束戰爭...允諾支援重建

產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應該

貿易署4月告知關稅疊加　進出口商：直球面對挑戰、找到利基市場

諷賴政府關稅談判如「健達出奇蛋」　許宇甄轟：打開全是賣國條款

外交部次長示警：習近平如希特勒　每日醒來都妄想統一台灣

關稅疊加計算民間無所適從　蔣萬安喊話賴政府講清楚：別擠牙膏

轟對等關稅採疊加計算「黑箱」　黃國昌要賴清德：誠實面對國人

被爆向政府調「挺罷免」網紅資料　王鴻薇：蟑螂窩才見不得光

關稅疊加「20％＋N」黃國昌轟黑箱　她秀4個月前簡報打臉：認真點

幕後／砲轟政院普發現金「講不清」　綠黨團大會提3招解套不排除加碼

花蓮中低收老人福音！假牙補助首納固定假牙　最高補助4萬4

關稅算法早就講過！「一堆人嚇到」他嘆：4月記者會投影片都在

LIFE經典／TOTO新智慧馬桶　會用手機告訴你「今晚吃點蔬菜湯吧」

妻認愛小王「我們發生關係了」　夫心碎求償80萬元

烏克蘭國會議員訪台中　鄭照新盼結束戰爭...允諾支援重建

陳炳辰／建商被房市景氣嚇爛　首購產品帶頭降價「恐現骨牌效應」

邊境牧羊犬跑別桌撒嬌「中獎客人」超忙　網笑：你幹麻綁別人的狗

深藏基隆廟口巷仔內碳烤三明治！在地老饕才知道的隱藏版早餐

快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光

不斷更新／鄧愷威主場首秀後援5局無失分！帶勝投資格退場

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

政治熱門新聞

台灣關稅不只20％　黃國昌轟政府黑箱

證實台灣疊加關稅20%　蔡正元氣罵2次X

青鳥女為大罷免「揍父3拳」逼媽媽離婚後逃家

關稅疊加「20％＋N」黃國昌轟黑箱　她秀4個月前簡報打臉：認真點

對等關稅採疊加計算　經貿辦：4月已說明、持續磋商爭取合理稅率

「暗網」驚見外交部公文！林佳龍急查

美課台關稅「20%+N」　賴士葆轟賴卓不懂治國：快求救

金融時報：台人最怕內應接管　北京早布局多年

大批綠營支持者出征性平部　洗版狂轟內鬼下台：馬上向王義川道歉

幕後／砲轟政院普發現金「講不清」　綠黨團大會提3招解套不排除加碼

吳思瑤：普發現金可導正錯誤　政院有「2作法」可化解在野違憲作為

抓包王鴻薇2造謠被法院認證　林楚茵酸：發文前問AI都不做？

連2日50架次以上！54架次共機出海擾台　47架次逾越海峽中線

產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應該

更多熱門

相關新聞

「暗網」驚見外交部公文！林佳龍急查

「暗網」驚見外交部公文！林佳龍急查

外交部8日表示，已主動掌握並注意到，近期網路流傳疑似外交部電子公文於暗網兜售，文件內容時間多集中於2024年。外交部長林佳龍已第一時間指示成立調查小組，以釐清文件可能外流的來源、管道及影響範圍。

美俄峰會前夕　習近平突通話普丁

美俄峰會前夕　習近平突通話普丁

川普關稅重擊　彭博：習近平成最大贏家

川普關稅重擊　彭博：習近平成最大贏家

指惠頓質疑台美關係與事實不符　外交部：與川普政府管道暢通

指惠頓質疑台美關係與事實不符　外交部：與川普政府管道暢通

小馬可仕認若台海爆發衝突「無法置身事外」　外交部致謝

小馬可仕認若台海爆發衝突「無法置身事外」　外交部致謝

關鍵字：

外交部吳志中習近平希特勒

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

經貿辦證實「疊加關稅」：原稅率往上加20%

保時捷業務逆向被嗆寄律師函　親友嘲笑炎上

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

加州驚見野豬「變成霓虹藍」　官員示警

即／共享汽車平台突宣布暫停營運

韓啦啦隊台語互嗆　南珉貞甩巴掌影片曝

台灣關稅不只20％　黃國昌轟政府黑箱

沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節

TEL到台積電「負荊請罪」　1原因也沒用

3280和牛都是油花　屋馬燒肉回應了

更多

最夯影音

更多

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面