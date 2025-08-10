國中生回家驚見陌生女詭坐客廳...下秒急逃跑！網疑不單純：問爸爸

▲北市民生社區日前發生一起詭異的陌生人入侵住宅事件，但完全沒損失財物，從頭到尾謎團重重。(圖／中視新聞)

圖文／CTWANT

台北市民生社區5日發生一起離奇的住宅侵入案件！一名國中生放學返家時，驚見一名陌生女子坐在客廳，雙方對視數秒後，女子突然起身逃離現場，男學生試圖攔阻但未能成功。令人費解的是，事後清點財物並未發現任何遺失。

根據《中時新聞》的報導，警方調閱監視器發現，該女子身穿白衣，當天上午11時持大樓門禁磁扣堂而皇之進入社區，搭電梯直達14樓，並不知以何種方式開啟住戶房門，在屋內停留約兩小時，直到男學生返家才匆忙離開。

學生父母返家後立即報警，並確認全家人均不認識該名女子，鄰居也表示從未見過她。大樓管委會事後張貼公告，提醒住戶防範陌生人進入。警方循監視器影像鎖定嫌疑人，查出該女子沒有前科且並非社區居民。

由於學生家人曾遺失鑰匙，警方懷疑女子可能是拾獲鑰匙後入侵，但她如何掌握住址仍有待釐清。律師劉韋廷指出，該行為已觸犯《刑法》第306條侵入住宅罪，最高可處一年以下有期徒刑。目前警方已掌握嫌疑人身分，正深入追查入侵動機及相關細節。

此案在網路上引發熱烈討論，不少網友質疑背後內情不單純，有人揣測女子與屋主可能有特殊關係，也有人直言應先向爸爸求證，「怎麼看都覺得是小X宣示主權」、「應該不是掉了鑰匙，而是被偷，否則他怎麼知道開你家的門」、「我第一個想到的也是爸爸」、「有磁釦就算了，家中鑰匙那來的？除了家人給的想不出第二個可能啊」、「問男主人也許會有答案」。

