雲台會聚焦RCEP新機遇　兩岸450名嘉賓齊聚交流融合發展

▲第十三屆雲台會「共享RCEP新機遇，推動雲台融合新發展」。（圖／翻攝 第十三屆雲台會）

記者任以芳／綜合報導

第十三屆雲台會「共享RCEP新機遇，推動雲台融合新發展」日前在雲南昆明舉行，吸引兩岸450多人參加，其中台灣嘉賓超過300人，規模再創新高。

本屆活動海峽兩岸關係協會會長張志軍、雲南省委常委兼統戰部部長李保俊、新黨主席吳成典、全國台企聯會長李政宏出席並致辭。雲南省副省長王學勤主持活動，省人大常委會副主任任軍號、省政協副主席趙金亦到場支持。

▲海峽兩岸關係協會會長張志軍 。（圖／翻攝 第十三屆雲台會）

張志軍在致辭中指出，雲台會是落實習近平總書記重要講話精神的具體行動，有助於台胞台企用足RCEP政策紅利，共享西部大開發和高質量共建「一帶一路」的戰略機遇。他強調，今年是中國人民抗日戰爭勝利80週年與台灣光復80週年，希望台灣同胞秉持民族大義，堅定維護「一個中國」原則與「九二共識」，攜手共創民族復興的光明未來。

李保俊表示，雲台會歷經12屆，已成為促進雲台交流交往與深化融合的重要平台。他誠摯邀請台胞台商借助雲台會契機來滇投資創業，共享RCEP與南亞東南亞市場開放紅利，攜手推進雲南高質量跨越式發展。

吳成典則指出，大陸持續的改革開放與制度創新，為台商台青帶來前所未有的機遇。他期望更多台商台青走進雲南、愛上雲南、扎根雲南，共同打造合作共贏的新格局。

▲全國台企聯會長李政宏出席並致辭。（圖／翻攝 第十三屆雲台會）

李政宏認為，雲南擁有獨特的資源與多元民族文化，正憑藉「一帶一路」建設釋放巨大發展潛力。他鼓勵台商積極參與雲南的資源經濟、口岸經濟與園區經濟，並承諾全國台企聯將繼續發揮橋樑作用，創造更多合作機會。

開幕式上，同步舉行「昆明台灣青年創業園」開園儀式，為兩岸青年創業者提供更多落地支持。昆明市政府主要負責人發表主旨演講，闡述如何在新時代共享開放融合新機遇，共築合作發展新高地。

當日下午，雲台產業融合發展研討會登場，香港國際經貿合作協會理事長兼香港台灣商會名譽會長陳青東發表主旨演講，雲南省商務廳、文旅廳、投促局及昆明市領導分別進行招商與產業合作推介。在滇發展的台商台青也分享了自身的創業故事與產業合作經驗。

▼ 2025年雲台會相關活動 。（圖／翻攝 第十三屆雲台會）

兩岸嘉賓走進「昆明台北街」，沉浸式體驗昆台融合成果與夜間經濟活力，並積極對接投資信息，尋找合作商機。

本屆雲台會不僅是一場經貿文化盛會，更是一系列專項合作活動的起點。會後，與會嘉賓將赴昆明、曲靖、大理、玉溪、紅河、楚雄等地，參加青年企業家沙龍、產業園區考察、綠色製造與高原特色農業投資考察、生物醫藥產業對接等多場活動。

雲南正锚定「3815」戰略發展目標，依託區位、資源與民族文化優勢，聚焦資源經濟、園區經濟、口岸經濟，透過「走出去」招商推介與「請進來」投資考察，為雲台融合注入新動能，持續拓展兩岸合作的新藍海。