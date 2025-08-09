　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

雲台會聚焦RCEP新機遇　兩岸450名嘉賓齊聚交流融合發展

▲▼ 2025雲台會 。（圖／翻攝 第十三屆雲台會）

▲第十三屆雲台會「共享RCEP新機遇，推動雲台融合新發展」。（圖／翻攝 第十三屆雲台會）

記者任以芳／綜合報導

第十三屆雲台會「共享RCEP新機遇，推動雲台融合新發展」日前在雲南昆明舉行，吸引兩岸450多人參加，其中台灣嘉賓超過300人，規模再創新高。

本屆活動海峽兩岸關係協會會長張志軍、雲南省委常委兼統戰部部長李保俊、新黨主席吳成典、全國台企聯會長李政宏出席並致辭。雲南省副省長王學勤主持活動，省人大常委會副主任任軍號、省政協副主席趙金亦到場支持。

▲▼ 2025雲台會 。（圖／翻攝 第十三屆雲台會）

▲海峽兩岸關係協會會長張志軍 。（圖／翻攝 第十三屆雲台會）

張志軍在致辭中指出，雲台會是落實習近平總書記重要講話精神的具體行動，有助於台胞台企用足RCEP政策紅利，共享西部大開發和高質量共建「一帶一路」的戰略機遇。他強調，今年是中國人民抗日戰爭勝利80週年與台灣光復80週年，希望台灣同胞秉持民族大義，堅定維護「一個中國」原則與「九二共識」，攜手共創民族復興的光明未來。

李保俊表示，雲台會歷經12屆，已成為促進雲台交流交往與深化融合的重要平台。他誠摯邀請台胞台商借助雲台會契機來滇投資創業，共享RCEP與南亞東南亞市場開放紅利，攜手推進雲南高質量跨越式發展。

吳成典則指出，大陸持續的改革開放與制度創新，為台商台青帶來前所未有的機遇。他期望更多台商台青走進雲南、愛上雲南、扎根雲南，共同打造合作共贏的新格局。

▲▼ 2025雲台會 。（圖／翻攝 第十三屆雲台會）

▲全國台企聯會長李政宏出席並致辭。（圖／翻攝 第十三屆雲台會）

李政宏認為，雲南擁有獨特的資源與多元民族文化，正憑藉「一帶一路」建設釋放巨大發展潛力。他鼓勵台商積極參與雲南的資源經濟、口岸經濟與園區經濟，並承諾全國台企聯將繼續發揮橋樑作用，創造更多合作機會。

開幕式上，同步舉行「昆明台灣青年創業園」開園儀式，為兩岸青年創業者提供更多落地支持。昆明市政府主要負責人發表主旨演講，闡述如何在新時代共享開放融合新機遇，共築合作發展新高地。

當日下午，雲台產業融合發展研討會登場，香港國際經貿合作協會理事長兼香港台灣商會名譽會長陳青東發表主旨演講，雲南省商務廳、文旅廳、投促局及昆明市領導分別進行招商與產業合作推介。在滇發展的台商台青也分享了自身的創業故事與產業合作經驗。

▼ 2025年雲台會相關活動 。（圖／翻攝 第十三屆雲台會）

▲▼ 2025雲台會 。（圖／翻攝 第十三屆雲台會）

兩岸嘉賓走進「昆明台北街」，沉浸式體驗昆台融合成果與夜間經濟活力，並積極對接投資信息，尋找合作商機。

本屆雲台會不僅是一場經貿文化盛會，更是一系列專項合作活動的起點。會後，與會嘉賓將赴昆明、曲靖、大理、玉溪、紅河、楚雄等地，參加青年企業家沙龍、產業園區考察、綠色製造與高原特色農業投資考察、生物醫藥產業對接等多場活動。

雲南正锚定「3815」戰略發展目標，依託區位、資源與民族文化優勢，聚焦資源經濟、園區經濟、口岸經濟，透過「走出去」招商推介與「請進來」投資考察，為雲台融合注入新動能，持續拓展兩岸合作的新藍海。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男治7年「肝炎變肝癌」怒揍醫生　台大醫院發聲！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

連城青少年棒球圓滿落幕　澳門、嘉義、香港隊分獲冠亞季軍

雲台會聚焦RCEP新機遇　兩岸450名嘉賓齊聚交流融合發展

首登那達慕大會！　原住民十族共舞擄獲滿場掌聲

夢到被人追趕！20歲男開窗逃生「醒來人在半空」　3樓墜落摔成重傷

甘肅山洪10死33失聯　災民家被沖走、汽車擰成麻花

佛山：屈公病逾9成病例已康復　新增確診降至每日200例以下

陸7月CPI月增0.4%　年增持平

既要過緊日子又要提振消費　中國官媒稱「該花必須花」

陸男一個月撿上萬「鞋扣」　「洞洞鞋」製造大量垃圾！

女童2歲基因突變失明　問媽媽：我何時能看見這個世界？

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

【北投連環車禍】22歲駕駛紅燈煞不住！猛撞2車釀4傷

【以後就交給你帶娃了】熟睡女嬰突然爆哭媽沒輒　見爸爸就秒笑！

【暗藏玄機？】原來文公尺可以這樣用！師傅親自解答

【火海求生】漁船爆燃燒到剩骨架！ 船長跳友船獲救 #澎湖

白鷺鷥被吹到「倒退飛」 迫降馬路還站不穩！

連城青少年棒球圓滿落幕　澳門、嘉義、香港隊分獲冠亞季軍

雲台會聚焦RCEP新機遇　兩岸450名嘉賓齊聚交流融合發展

首登那達慕大會！　原住民十族共舞擄獲滿場掌聲

夢到被人追趕！20歲男開窗逃生「醒來人在半空」　3樓墜落摔成重傷

甘肅山洪10死33失聯　災民家被沖走、汽車擰成麻花

佛山：屈公病逾9成病例已康復　新增確診降至每日200例以下

陸7月CPI月增0.4%　年增持平

既要過緊日子又要提振消費　中國官媒稱「該花必須花」

陸男一個月撿上萬「鞋扣」　「洞洞鞋」製造大量垃圾！

女童2歲基因突變失明　問媽媽：我何時能看見這個世界？

《失控夜班》真實醫護噩夢搬上大銀幕！　揭露醫療崩壞下的極限求生

淡水10分鐘煙火今登場！交管、觀景點懶人包　2點開逛市集

小21歲男友Ian神隱　魏如萱「突PO小10歲長髮帥哥照」男方身分曝光！

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

相關新聞

楊柳路徑再度南修！恐直撲北台

楊柳路徑再度南修！恐直撲北台

中央氣象署今晚（9日）20時最新颱風動態顯示，今年第11號輕度颱風「楊柳」（PODUL）持續向西前進，中心位置在北緯21.8度、東經140.8度，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，七級風暴風半徑達120公里。預估未來將逐步增強，並在13日晚間最靠近台灣北部。

鄧愷威大聯盟奪首勝！IG感性文曝心路歷程

鄧愷威大聯盟奪首勝！IG感性文曝心路歷程

滿壘3球脫困！鄧愷威談一大關鍵

滿壘3球脫困！鄧愷威談一大關鍵

「日本逆轉不疊加15%」　他大嘆台灣：氣到對內攻擊

「日本逆轉不疊加15%」　他大嘆台灣：氣到對內攻擊

鄧愷威啤酒浴喊超臭　教頭揭好投關鍵

鄧愷威啤酒浴喊超臭　教頭揭好投關鍵

關鍵字：

雲台會台灣雲南兩岸交流經貿

讀者迴響

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面