生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

關稅算法早講過！他轟不做功課「以為撿到槍」：不懂說成黑箱

▲▼美國總統川普的關稅政策，將影響8月以後美國與全球的經濟。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國對等關稅8月7日正式生效，但傳出計算方式是「原有稅率再加對等關稅」的疊加算法，掀起爭議。前民進黨青年部主任吳濬彥就在粉專發文，強調關稅算法行政院早已公開說明，批評有人「從頭到尾搞不清楚」還誤導民眾，「不是自己不懂、不做功課，就叫黑箱」。

吳濬彥指出，今年4月台灣面對32%關稅時，行政院開記者會就已經解釋，算法是「最惠國關稅（MFN）＋對等關稅」，而且各項產品本來就有不同的原始稅率，例如工具機過去關稅0%至6%，加上新關稅約為20%至26%；塑膠產品原關稅0%到7%，加上新關稅就是20%到27%；至於蝴蝶蘭、鬼頭刀過去是0關稅，現在則是20%。

吳濬彥直言，「本來就不是所有關稅齊頭20%，所有國家除歐盟例外，一直都是MFN+對等關稅。」他也批，「難不成要行政院開課教立委算法教到會，才叫公開透明嗎？」並質疑部分立委對關稅政策毫不關心，連總統邀請國安簡報也不出席，「不做功課在那邊黑箱。」

吳濬彥也在留言處強調，今年4月是MFN＋32%，中間過渡期MFN＋10%，現在是MFN＋20%，而且暫時性關稅與232條款目前是一起持續與美方磋商，「這段期間到底有沒有真的在關心關稅政策變化、台灣有出口去美國的產業啊，怎麼不問一下趕8/7以前裝船適用10%的企業是不是 MFN+10%，那現在適用MFN+20%的產業需要什麼行政立法中央地方大家一起來怎麼協助？」直批「生雞蛋沒有，雞屎一大堆。」

貼文引發熱烈討論，有網友認為，「95%民眾認知就是20%，突然改口20+N%很傷」、「兩天前所有媒體都以為是20%，你不用硬凹，很難看」、「明知道人民認為20%，拖到現在才說疊加」。也有人反駁，「故意裝不懂的人是教不會的，就像喊黑箱的人給他資料也不看」、「重點是政府怎麼幫助受影響的產業和從業人員。」

每日新聞精選

08/08 全台詐欺最新數據

540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

6.2地震後！漁民捕獲「罕見地震魚」
快訊／鄧愷威球速更快了！6局三上三下
快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光
貿易署4月告知關稅疊加　進出口商：直球面對挑戰、找到利基市場
產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應
快訊／無人出局滿壘！　鄧愷威化解危機
救護車被劫走！　鳴笛開上國道
快訊／台中女6樓墜下！倒臥大樓門口慘死　社區急沖水清理血跡
快訊／鄧愷威登板！6上6下飆151公里

