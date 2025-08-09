　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳「蘑菇毒婦」不只殺公婆！老公逃死3次　餅乾、咖哩皆有毒

記者張方瑀／綜合報導

澳洲「蘑菇毒婦」艾琳（Erin Patterson）用有毒威靈頓牛排毒殺公婆與阿姨，震驚各界。不過，這名冷血殺手似乎不只對親戚下手，法院文件近日首度公開，指控她曾多次試圖毒害分居準備離婚的丈夫，犯案手法包括用餅乾、義大利麵和咖哩下毒，其中一次更讓前夫昏迷數週，家人兩度被醫生通知「準備道別」。

牛排家致命毒菇　3人中毒慘死

據BBC報導，50歲的艾琳因涉嫌在威靈頓牛排摻入「死帽蘑菇」（death cap mushrooms），毒殺3名親友，上個月被判有罪。這起事件造成她的前公婆唐（Don Patterson）與蓋爾（Gail Patterson），以及蓋爾的妹妹希瑟（Heather Wilkinson）不幸身亡，希瑟的丈夫伊恩（Ian Wilkinson）則在醫院治療多週後康復。

然而，法院文件首次揭露，艾琳原本還被控三項企圖謀殺前夫賽門（Simon Patterson）的罪名，但在正式審理前夕，這些指控卻在沒有解釋的情況下被撤銷。賽門在預審聽證會上詳細陳述，他懷疑妻子多年來一直在用有毒食物試圖殺害他。

離奇中毒三次險喪命　曾兩度被通知「準備道別」

賽門在庭上指出，這一切可追溯到2021年11月，當時他吃了妻子準備的肉醬筆管麵後，開始上吐下瀉，在醫院住了一晚。接著在2022年5月，兩人在維多利亞州高地地區（High Country）露營時，他吃了艾琳準備的雞肉咖哩，竟病重到昏迷數週，家人甚至被醫生告知兩次要準備道別。

第三次是在2022年9月，賽門吃了妻子準備的蔬菜捲餅後，再次感到不適，症狀從腹瀉惡化到口齒不清、肌肉失控，最後全身抽搐。在多次經歷生死關頭後，一位身為醫生的家庭友人建議他開始寫食物日記，以追查病因。

▲▼澳洲49歲婦女艾琳（Erin Patterson）涉嫌毒害包含前公婆在內等3人，遭到檢警起訴。（圖／路透）

▲艾琳涉嫌毒害包含前公婆在內等3人遭起訴。（圖／路透）

發現不對勁急改遺囑　法院文件曝驚人細節

直到2023年2月，也就是致命午餐發生的五個月前，賽門告訴醫生，他懷疑妻子就是幕後真兇。他提到，有一批據稱是女兒烤的餅乾，他懷疑裡面被妻子摻入毒物，因為艾琳曾反覆打電話確認他是否吃了。

法院文件顯示，雖然調查人員未能確定艾琳使用的毒物，但他們在她的電腦中找到一份關於老鼠藥毒素的檔案。在發現這一切後，賽門立即修改了他的醫療委託代理人，將當時已分居妻子的權限移除，並悄悄地將他的擔憂告訴了幾位家人。

前夫勸父母別去午餐會　父卻堅持「我們會沒事的」釀悲劇

賽門的姊姊安娜（Anna Terrington）在聽證會上作證，她相信弟弟的說法，因此當得知艾琳將舉辦午餐會時感到十分焦慮。她曾打電話給父母，提醒他們要小心，但父親唐卻回應，「沒關係，我們會沒事的。」沒想到，這番話竟一語成讖，五天後，她的父母與阿姨都因食物中毒在醫院離世。

庭審還揭露，艾琳在午餐當天曾去垃圾場，數日後又回到同一地點丟棄用於準備食材的食物乾燥機。此外，她在2020年曾在臉書「毒物求助論壇」發文稱「自家貓吃了蘑菇後嘔吐」，並附真菌照片，但檢方指出她從未養貓，質疑她對蘑菇毒性的關注已久。

最終，法官比爾（Christopher Beale）將宣判庭定在8月25日，屆時與此案相關的人將有機會發表受害者影響陳述。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
6.2地震後！漁民捕獲「罕見地震魚」
快訊／鄧愷威球速更快了！6局三上三下
快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光
貿易署4月告知關稅疊加　進出口商：直球面對挑戰、找到利基市場
產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應
快訊／無人出局滿壘！　鄧愷威化解危機
救護車被劫走！　鳴笛開上國道
快訊／台中女6樓墜下！倒臥大樓門口慘死　社區急沖水清理血跡
快訊／鄧愷威登板！6上6下飆151公里

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美墨關係緊張！墨西哥總統狠拒川普「出兵掃毒」：不接受美軍入侵

澳「蘑菇毒婦」不只殺公婆！老公逃死3次　餅乾、咖哩皆有毒

曼谷市中心隨機縱火燒人！　2大馬遊客「燒成火球」驚悚畫面曝

重視日韓關係發展　南韓李在明23日會晤石破茂

不只要烏東！　普丁「割地換和平」細節曝光

楊柳颱風「暴風警戒線」包含台灣北部！　日氣象廳預測路徑曝

登月危機化為奇蹟！阿波羅13號指揮官97歲辭世　NASA致敬太空英雄

蓬佩奧籲美外交承認台灣　戰略模糊助長北京侵略姿態

車震過猛！連人帶車「墜400m懸崖」　情侶全裸拋飛慘死

疑北京施壓排除台灣！　美中台21國「未獲邀」太平洋島國論壇

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

【太荒唐】醉漢撞醉婦！ 他倒地排氣管壓脖子：太茫推不開

【佛寺驚魂記】女員工被拿刀挾持 柔道國手警出招歹徒秒癱！

【跑得掉嗎？】大貨車沒掛大牌還違停　心虛狂逃15公里吃25萬罰單

美墨關係緊張！墨西哥總統狠拒川普「出兵掃毒」：不接受美軍入侵

澳「蘑菇毒婦」不只殺公婆！老公逃死3次　餅乾、咖哩皆有毒

曼谷市中心隨機縱火燒人！　2大馬遊客「燒成火球」驚悚畫面曝

重視日韓關係發展　南韓李在明23日會晤石破茂

不只要烏東！　普丁「割地換和平」細節曝光

楊柳颱風「暴風警戒線」包含台灣北部！　日氣象廳預測路徑曝

登月危機化為奇蹟！阿波羅13號指揮官97歲辭世　NASA致敬太空英雄

蓬佩奧籲美外交承認台灣　戰略模糊助長北京侵略姿態

車震過猛！連人帶車「墜400m懸崖」　情侶全裸拋飛慘死

疑北京施壓排除台灣！　美中台21國「未獲邀」太平洋島國論壇

花蓮中低收老人福音！假牙補助首納固定假牙　最高補助4萬4

關稅算法早就講過！「一堆人嚇到」他嘆：4月記者會投影片都在

LIFE經典／TOTO新智慧馬桶　會用手機告訴你「今晚吃點蔬菜湯吧」

妻認愛小王「我們發生關係了」　夫心碎求償80萬元

烏克蘭國會議員訪台中　鄭照新盼結束戰爭...允諾支援重建

陳炳辰／建商被房市景氣嚇爛　首購產品帶頭降價「恐現骨牌效應」

邊境牧羊犬跑別桌撒嬌「中獎客人」超忙　網笑：你幹麻綁別人的狗

深藏基隆廟口巷仔內碳烤三明治！在地老饕才知道的隱藏版早餐

快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光

不斷更新／鄧愷威主場首秀後援5局無失分！帶勝投資格退場

【太荒唐】醉漢撞醉婦！ 他倒地排氣管壓脖子：太茫推不開

國際熱門新聞

加州驚見野豬「變成霓虹藍」　官員示警

印度傳不買美軍武　印度國防部回應了

楊柳颱風「暴風警戒線」包含台灣北部！

貝森特點名1國將面臨貿易震撼

找到了！他遭冰封28年連身分證都還在

車震過猛！連人帶車「墜400m懸崖」慘死

不只烏東！　普丁「割地換和平」細節曝光

旅館房間恐比醫院髒　6大細菌熱點別碰

疑北京施壓　美中台21國未獲邀PIF峰會

捲入台積電內鬼案　日人怒喊「丟臉」：完了

即／川普對等關稅上路！稅率一次看

安德魯王子爆千人斬淫史　前妻也出軌

全球最顛簸航線出爐　日本列高風險區

川普、普丁8/15會面　停火內容涉領土交換

更多熱門

相關新聞

13歲中國少女「砍死女同學」

13歲中國少女「砍死女同學」

澳洲新南威爾斯州（NSW）發生駭人案件，一名13歲中國籍女交換生，竟在寄宿家庭持刀刺死同為中國交換生的14歲女同學，她在犯案現場被捕，並且面臨謀殺罪指控。

澳洲1州擬推每周「居家辦公2天」

澳洲1州擬推每周「居家辦公2天」

澳洲醫學院留學夢碎　桃園20歲女遭遊覽車輾斃

澳洲醫學院留學夢碎　桃園20歲女遭遊覽車輾斃

抗癌新招！高強度運動抑制乳癌細胞

抗癌新招！高強度運動抑制乳癌細胞

U12日本灌10分擊退澳洲 保持不敗之身

U12日本灌10分擊退澳洲 保持不敗之身

關鍵字：

毒殺下毒澳洲紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

經貿辦證實「疊加關稅」：原稅率往上加20%

保時捷業務逆向被嗆寄律師函　親友嘲笑炎上

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

加州驚見野豬「變成霓虹藍」　官員示警

即／共享汽車平台突宣布暫停營運

韓啦啦隊台語互嗆　南珉貞甩巴掌影片曝

台灣關稅不只20％　黃國昌轟政府黑箱

沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節

TEL到台積電「負荊請罪」　1原因也沒用

3280和牛都是油花　屋馬燒肉回應了

更多

最夯影音

更多

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面