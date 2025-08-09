澳「蘑菇毒婦」不只殺公婆！老公逃死3次　餅乾、咖哩皆有毒

記者張方瑀／綜合報導

澳洲「蘑菇毒婦」艾琳（Erin Patterson）用有毒威靈頓牛排毒殺公婆與阿姨，震驚各界。不過，這名冷血殺手似乎不只對親戚下手，法院文件近日首度公開，指控她曾多次試圖毒害分居準備離婚的丈夫，犯案手法包括用餅乾、義大利麵和咖哩下毒，其中一次更讓前夫昏迷數週，家人兩度被醫生通知「準備道別」。

牛排家致命毒菇 3人中毒慘死

據BBC報導，50歲的艾琳因涉嫌在威靈頓牛排摻入「死帽蘑菇」（death cap mushrooms），毒殺3名親友，上個月被判有罪。這起事件造成她的前公婆唐（Don Patterson）與蓋爾（Gail Patterson），以及蓋爾的妹妹希瑟（Heather Wilkinson）不幸身亡，希瑟的丈夫伊恩（Ian Wilkinson）則在醫院治療多週後康復。

然而，法院文件首次揭露，艾琳原本還被控三項企圖謀殺前夫賽門（Simon Patterson）的罪名，但在正式審理前夕，這些指控卻在沒有解釋的情況下被撤銷。賽門在預審聽證會上詳細陳述，他懷疑妻子多年來一直在用有毒食物試圖殺害他。

離奇中毒三次險喪命 曾兩度被通知「準備道別」

賽門在庭上指出，這一切可追溯到2021年11月，當時他吃了妻子準備的肉醬筆管麵後，開始上吐下瀉，在醫院住了一晚。接著在2022年5月，兩人在維多利亞州高地地區（High Country）露營時，他吃了艾琳準備的雞肉咖哩，竟病重到昏迷數週，家人甚至被醫生告知兩次要準備道別。

第三次是在2022年9月，賽門吃了妻子準備的蔬菜捲餅後，再次感到不適，症狀從腹瀉惡化到口齒不清、肌肉失控，最後全身抽搐。在多次經歷生死關頭後，一位身為醫生的家庭友人建議他開始寫食物日記，以追查病因。

▲艾琳涉嫌毒害包含前公婆在內等3人遭起訴。（圖／路透）



發現不對勁急改遺囑 法院文件曝驚人細節

直到2023年2月，也就是致命午餐發生的五個月前，賽門告訴醫生，他懷疑妻子就是幕後真兇。他提到，有一批據稱是女兒烤的餅乾，他懷疑裡面被妻子摻入毒物，因為艾琳曾反覆打電話確認他是否吃了。

法院文件顯示，雖然調查人員未能確定艾琳使用的毒物，但他們在她的電腦中找到一份關於老鼠藥毒素的檔案。在發現這一切後，賽門立即修改了他的醫療委託代理人，將當時已分居妻子的權限移除，並悄悄地將他的擔憂告訴了幾位家人。

前夫勸父母別去午餐會 父卻堅持「我們會沒事的」釀悲劇

賽門的姊姊安娜（Anna Terrington）在聽證會上作證，她相信弟弟的說法，因此當得知艾琳將舉辦午餐會時感到十分焦慮。她曾打電話給父母，提醒他們要小心，但父親唐卻回應，「沒關係，我們會沒事的。」沒想到，這番話竟一語成讖，五天後，她的父母與阿姨都因食物中毒在醫院離世。

庭審還揭露，艾琳在午餐當天曾去垃圾場，數日後又回到同一地點丟棄用於準備食材的食物乾燥機。此外，她在2020年曾在臉書「毒物求助論壇」發文稱「自家貓吃了蘑菇後嘔吐」，並附真菌照片，但檢方指出她從未養貓，質疑她對蘑菇毒性的關注已久。

最終，法官比爾（Christopher Beale）將宣判庭定在8月25日，屆時與此案相關的人將有機會發表受害者影響陳述。