抗癌新招！澳洲研究揭「高強度運動」抑制乳癌細胞生長驚人成效

▲澳洲最新研究發現，高強度的運動能讓身體釋放肌激素，具有抗癌效果。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

澳洲伊迪絲柯文大學（Edith Cowan University）最近發表一項振奮人心的抗癌研究，只要一次高強度運動就能增加體內抗癌蛋白質，能有效抑制癌細胞生長20至30％，負責這項研究的博士生貝塔里加（Francesco Bettariga）表示，運動不僅能甩掉脂肪，增加肌肉量，還能讓身體發炎反應變少，減少癌症復發和死亡風險。

這項研究7月3日發表在《乳癌研究與治療》（Breast Cancer Research and Treatment）期刊上，貝塔里加的研究計劃邀請多位乳癌倖存者參與實驗，測量運動前、運動後及三十分鐘後的血液變化。研究結果發現，不論從事何種運動，受試者血液中的「肌激素（myokines）」皆顯著上升，而這種激素被認為具有抗癌效果。

貝塔里加表示，無論人們做重訓還是高強度間歇運動，都能讓肌肉分泌一種叫做「肌激素」的抗癌物質，能有效抑制癌細胞生長20至30％。癌症與治療過程會導致免疫功能下降與引起發炎反應，提高癌症復發的風險。然而，藉由運動不僅可以減脂增肌，還能有效緩解體內發炎狀態，大幅降低癌症復發與死亡率。

貝塔里加強調，儘管單次運動效果就很驚人，但持續運動才是關鍵，光靠節食來減肥也沒辦法達到同樣的效果，因為只有運動才會讓身體產生抗癌的「肌激素」，如果只透過飲食控制減脂，反而可能讓身體的抗癌能力變弱。



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