社會 社會焦點 保障人權

控父母偏心！狂搖30棵蓮霧樹...掉果損失90萬　老農夫婦含淚告兒

▲高雄六龜出產蜜風鈴蓮霧，有1800多公斤遭棄單。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲南投翁姓男子認為父母虧欠自己，破壞父親的蓮霧樹洩憤。（示意圖／資料照）

記者郭玗潔／南投報導　

翁姓男子不滿當職業軍人時，被母親要求提前退伍，去父親的果園工作，父母卻沒有將果園交給他經營，認為父母偏心、看不起他，憤而拿鐵鎚和砂輪機，砸破翁父兩台貨車的前擋風玻璃，而後翁男收到法院保護令，又到翁父的果園狂搖30棵蓮霧樹，導致蓮霧果實掉果，翁父因而損失90萬元，同日翁男沿途對父母親友發傳單，指控父母並洩露個資。翁男的父母忍無可忍，將兒子告上法院。南投地院審理，法官判翁男犯毀損他人物品罪、違反個資法，合併處5月徒刑，可易科罰金。翁男上訴遭駁回。

判決指出，翁男因對父母不滿，於去年6月21日下午1時27分，在翁父住處外，拿鐵鎚砸破翁父的小客貨車前擋風玻璃，又丟擲砂輪機砸破翁父另輛小貨車的前擋風玻璃，翁父、翁母於是在7月17日聲請保護令，法院裁定翁男不得再騷擾、脅迫父母。

翁男拿到保護令才半個月，又於8月25日前往翁父的農地，狂搖了30棵蓮霧樹，導致蓮霧掉落，破損無法販售，造成翁父損失約90萬元。翁男搖完樹後仍不解恨，繼續騎機車前往農地下方，往翁父的鄰居、朋友的住處發傳單，內容記載父母的家族成員名單、翁父照片、手機和住處號碼、中和區房產地址等個資，並指謫父母過往對他壓迫、歧視、偏心，翁男犯行被父母發現後，將他告上法院，

全案審理時，翁男僅承認發放傳單，辯稱他目的是對親友澄清自己不是不孝子，但沒搖蓮霧樹。

不過翁父認為，他農地有40棵蓮霧樹，就有30棵蓮霧樹發生落果，但現場並沒有野生動物覓食的痕跡，就算猴子偷吃，也會把蓮霧從蓮霧套拿出來再吃掉，或摘完就丟到地上，但現場的蓮霧套都還掛在果樹上，套袋內的蓮霧果實卻已和蒂頭分離，掉在套袋內受損，這是受人為搖晃的後果。

翁父指出，蓮霧的習性就是怕搖，樹枝稍微拉一下，蓮霧就會掉下來，現場雖沒有監視器，但他的農地位於很偏僻的山上，之前兒子曾多次威脅要破壞他的蓮霧樹，也跟翁母說「妳還要顧蓮霧喔，有得收、沒得收都還不知道呢」，除了兒子，他想不出還有誰會去搖樹。

▲台南山上花園水道博物館博物館近日發現一隻台灣特有亞種小啄木鳥，在園區白蓮霧樹啄洞，展開築巢行動，為園區添上一筆自然生態的驚喜。（圖／記者林東良翻攝）

▲蓮霧樹搖一搖就會掉果。（示意圖／資料照）

而翁男也供稱，他本來念軍校，在軍職服務，後來母親要求他提前退伍，到父親的果園工作，「父母數次答應我要將果園交給我經營，卻言而無信，又說要將中和區的房子賣掉後，將賣屋的錢平分，但之後卻將房子租人，對我戲耍詐騙」，為了對父母討回他提前退伍的損失，也認為父母耍他、看不起他，「我會持續打砸我父母的物品，直到我認為補償足夠及完全宣洩為止」。

法官認為，翁男有毀損蓮霧的動機，案發時也在翁父的農地附近出沒，判定翁男不顧保護令，任意毀壞翁父財物，公開父母個資，犯後又未和父母和解，審酌翁男目前已婚，無業等情，依犯毀損他人物品罪，又犯非公務機關非法利用個人資料罪，合併處5月徒刑，可易科罰金。翁男上訴遭駁回。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

泰國一名男子因與妻子發生爭執，竟在家中自縊，當時他的母親因為視力不好，以為兒子只是「站在客廳中央」，直到對方沒反應，她走近一看才發現兒子早已沒有呼吸心跳。她與鄰居合力將兒子的身體取下，但男子最終仍不治身亡。

關鍵字：

家庭糾紛父母個資犯罪案件蓮霧樹法院判決

讀者迴響

