控父母偏心！狂搖30棵蓮霧樹...掉果損失90萬　老農夫婦含淚告兒

▲南投翁姓男子認為父母虧欠自己，破壞父親的蓮霧樹洩憤。（示意圖／資料照）

記者郭玗潔／南投報導

翁姓男子不滿當職業軍人時，被母親要求提前退伍，去父親的果園工作，父母卻沒有將果園交給他經營，認為父母偏心、看不起他，憤而拿鐵鎚和砂輪機，砸破翁父兩台貨車的前擋風玻璃，而後翁男收到法院保護令，又到翁父的果園狂搖30棵蓮霧樹，導致蓮霧果實掉果，翁父因而損失90萬元，同日翁男沿途對父母親友發傳單，指控父母並洩露個資。翁男的父母忍無可忍，將兒子告上法院。南投地院審理，法官判翁男犯毀損他人物品罪、違反個資法，合併處5月徒刑，可易科罰金。翁男上訴遭駁回。

判決指出，翁男因對父母不滿，於去年6月21日下午1時27分，在翁父住處外，拿鐵鎚砸破翁父的小客貨車前擋風玻璃，又丟擲砂輪機砸破翁父另輛小貨車的前擋風玻璃，翁父、翁母於是在7月17日聲請保護令，法院裁定翁男不得再騷擾、脅迫父母。

翁男拿到保護令才半個月，又於8月25日前往翁父的農地，狂搖了30棵蓮霧樹，導致蓮霧掉落，破損無法販售，造成翁父損失約90萬元。翁男搖完樹後仍不解恨，繼續騎機車前往農地下方，往翁父的鄰居、朋友的住處發傳單，內容記載父母的家族成員名單、翁父照片、手機和住處號碼、中和區房產地址等個資，並指謫父母過往對他壓迫、歧視、偏心，翁男犯行被父母發現後，將他告上法院，

全案審理時，翁男僅承認發放傳單，辯稱他目的是對親友澄清自己不是不孝子，但沒搖蓮霧樹。

不過翁父認為，他農地有40棵蓮霧樹，就有30棵蓮霧樹發生落果，但現場並沒有野生動物覓食的痕跡，就算猴子偷吃，也會把蓮霧從蓮霧套拿出來再吃掉，或摘完就丟到地上，但現場的蓮霧套都還掛在果樹上，套袋內的蓮霧果實卻已和蒂頭分離，掉在套袋內受損，這是受人為搖晃的後果。

翁父指出，蓮霧的習性就是怕搖，樹枝稍微拉一下，蓮霧就會掉下來，現場雖沒有監視器，但他的農地位於很偏僻的山上，之前兒子曾多次威脅要破壞他的蓮霧樹，也跟翁母說「妳還要顧蓮霧喔，有得收、沒得收都還不知道呢」，除了兒子，他想不出還有誰會去搖樹。

▲蓮霧樹搖一搖就會掉果。（示意圖／資料照）



而翁男也供稱，他本來念軍校，在軍職服務，後來母親要求他提前退伍，到父親的果園工作，「父母數次答應我要將果園交給我經營，卻言而無信，又說要將中和區的房子賣掉後，將賣屋的錢平分，但之後卻將房子租人，對我戲耍詐騙」，為了對父母討回他提前退伍的損失，也認為父母耍他、看不起他，「我會持續打砸我父母的物品，直到我認為補償足夠及完全宣洩為止」。

法官認為，翁男有毀損蓮霧的動機，案發時也在翁父的農地附近出沒，判定翁男不顧保護令，任意毀壞翁父財物，公開父母個資，犯後又未和父母和解，審酌翁男目前已婚，無業等情，依犯毀損他人物品罪，又犯非公務機關非法利用個人資料罪，合併處5月徒刑，可易科罰金。翁男上訴遭駁回。