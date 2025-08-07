台積電內鬼「炫耀不缺錢」不甩上司　律師曝：3人名字會被公開　

▲台積電疑似2奈米製程技術外洩。（圖／記者姜國輝攝）



清華幫變內鬼！台積電驚爆2奈米機密外洩案，9名工程師涉嫌技術外洩，其中3名工程師被法院裁定羈押禁見。而律師林智群坦言，他們的家庭背景都被肉搜，未來法院判決也會公布全名，想必科技廠已列入黑名單，「這幾個人以後在台灣業界應該是混不下去了。」

律師林智群指出，三個台積電洩密工程師這輩子都賠不完了，他們的全名、有房有小孩、太太也有正當職業等家庭背景全被肉搜揭露。

由於三名工程師被法院裁定羈押禁見，律師林智群更進一步提到，未來法院判決也會寫出他們的全名，面對醜事鬧到人盡皆知，讓他不禁直言，「竹科、南科的人資應該已經建檔黑名單，這幾個人以後在台灣業界應該是混不下去了。」

底下引來網友熱議，「他們會西進隔壁」、「台灣科技圈就那麼大，現在大概被列入黑名單，甚至國外科技圈也會順便列入，畢竟這種行為任何公司都不會容忍，而且母公司的法務也許已經在清查對方身家清算能夠賠償多少」、「建議修法要公布長相，但應該是不可能」、「這三位若找不到工作，可以投入長照工作」。

據了解，這三名遭收押的工程師均為國內同一間頂尖大學畢業的學長、學弟，其中陳姓工程師在台積電工作資歷為8年，曾擔任過量測相關業務，需與研發、晶圓生產與採購部門合作；之後陳男也參與5奈米、3奈米等先進製程的缺陷改善工作。陳男2022年底被日商設備大廠延攬擔任高級行銷專員，負責台積電有關蝕刻設備相關服務。

陳男到日商工作後，疑似為了解決工作上的難題，開始透過關係找上仍留在台積電的吳姓、戈姓等工程師，要求他們利用遠端工作的方式，登入台積電系統內，再以拍攝筆電螢幕的方式，大量翻拍機密，傳送給陳男。總計被捲入本案的工程師中，有3人是從事2奈米試產，另外6人是研發支援部門，最後包含陳男在內，共有3人遭到收押。

而近日內Threads社群平台流傳1張Line截圖，內容是遭收押的某位工程師在職場上高調炫耀「不缺錢」，還稱自己最近砸錢購買2棟豪宅，1棟4千餘萬，另一棟也差不多，總計花費近億元；其中4千餘萬的豪宅，自備款就需要3千萬元。該名工程師資歷並不久，但被爆料他最近常對外說「不缺錢」，也不太搭理上司、同事，經常準時上下班，最近「突然有錢到嚇到朋友、同事們」。