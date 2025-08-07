　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台積電內鬼「炫耀不缺錢」不甩上司　律師曝：3人名字會被公開　

▲▼台積電高雄廠,楠梓產業園區,晶圓二十二廠,2奈米先進製程。（圖／記者姜國輝攝）

▲台積電疑似2奈米製程技術外洩。（圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／劉維榛報導

清華幫變內鬼！台積電驚爆2奈米機密外洩案，9名工程師涉嫌技術外洩，其中3名工程師被法院裁定羈押禁見。而律師林智群坦言，他們的家庭背景都被肉搜，未來法院判決也會公布全名，想必科技廠已列入黑名單，「這幾個人以後在台灣業界應該是混不下去了。」

律師林智群指出，三個台積電洩密工程師這輩子都賠不完了，他們的全名、有房有小孩、太太也有正當職業等家庭背景全被肉搜揭露。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於三名工程師被法院裁定羈押禁見，律師林智群更進一步提到，未來法院判決也會寫出他們的全名，面對醜事鬧到人盡皆知，讓他不禁直言，「竹科、南科的人資應該已經建檔黑名單，這幾個人以後在台灣業界應該是混不下去了。」

底下引來網友熱議，「他們會西進隔壁」、「台灣科技圈就那麼大，現在大概被列入黑名單，甚至國外科技圈也會順便列入，畢竟這種行為任何公司都不會容忍，而且母公司的法務也許已經在清查對方身家清算能夠賠償多少」、「建議修法要公布長相，但應該是不可能」、「這三位若找不到工作，可以投入長照工作」。

據了解，這三名遭收押的工程師均為國內同一間頂尖大學畢業的學長、學弟，其中陳姓工程師在台積電工作資歷為8年，曾擔任過量測相關業務，需與研發、晶圓生產與採購部門合作；之後陳男也參與5奈米、3奈米等先進製程的缺陷改善工作。陳男2022年底被日商設備大廠延攬擔任高級行銷專員，負責台積電有關蝕刻設備相關服務。

陳男到日商工作後，疑似為了解決工作上的難題，開始透過關係找上仍留在台積電的吳姓、戈姓等工程師，要求他們利用遠端工作的方式，登入台積電系統內，再以拍攝筆電螢幕的方式，大量翻拍機密，傳送給陳男。總計被捲入本案的工程師中，有3人是從事2奈米試產，另外6人是研發支援部門，最後包含陳男在內，共有3人遭到收押。

而近日內Threads社群平台流傳1張Line截圖，內容是遭收押的某位工程師在職場上高調炫耀「不缺錢」，還稱自己最近砸錢購買2棟豪宅，1棟4千餘萬，另一棟也差不多，總計花費近億元；其中4千餘萬的豪宅，自備款就需要3千萬元。該名工程師資歷並不久，但被爆料他最近常對外說「不缺錢」，也不太搭理上司、同事，經常準時上下班，最近「突然有錢到嚇到朋友、同事們」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普與普丁要見面了！　克宮證實：細節籌備中
快訊／開單3天沒人收…驚見後座男「身體已冒屍斑」
規模6.2地震　氣象署：震央近沖繩「未來餘震少」
快訊／柯文哲點名檢察官罵「X」　北檢最新聲明
台積電伴飛！0050分割後大漲11%　133萬人嗨翻
沈玉琳血癌！醫示警「4習慣害癌變」：沒病史也會中
快訊／台灣6.2地震「沖繩也在晃」！　最大震度3
快訊／15:45規模6.2地震　最大震度3級
快訊／15:45地震　台北有感搖晃
《廚神》正妹網紅高速公路自撞亡！　享年38歲…家屬發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一提結婚就想逃？「最恐婚」TOP4星座　雙魚意外上榜

走得慢反而更瘦？50歲以上女性「減脂關鍵」慢走效果竟優於快走！

快檢查！訂閱KKBOX「發票中100萬」未領取　還有人手搖飲中千萬

他抽到客家幣「拿去買黃金」照片曝！全場讚爆了：有夠聰明

台鐵遇「6.2地震」3路段降速慢行　高鐵正常行駛

LIVE／規模6.2地震全台有感　氣象署最新說明

東部規模6.2地震　氣象署：震央近沖繩「未來餘震少」

台鐵號誌連3天故障原因曝　逾10年計軸器「泡水+日曬」導致異常

獨／趕在漢神洲際前！台中新光三越盼參戰大檔期　拚全樓層復業

豪雨狂炸路基流失！南橫寶來二橋至桃源區公所搶通　有條件通行

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

一提結婚就想逃？「最恐婚」TOP4星座　雙魚意外上榜

走得慢反而更瘦？50歲以上女性「減脂關鍵」慢走效果竟優於快走！

快檢查！訂閱KKBOX「發票中100萬」未領取　還有人手搖飲中千萬

他抽到客家幣「拿去買黃金」照片曝！全場讚爆了：有夠聰明

台鐵遇「6.2地震」3路段降速慢行　高鐵正常行駛

LIVE／規模6.2地震全台有感　氣象署最新說明

東部規模6.2地震　氣象署：震央近沖繩「未來餘震少」

台鐵號誌連3天故障原因曝　逾10年計軸器「泡水+日曬」導致異常

獨／趕在漢神洲際前！台中新光三越盼參戰大檔期　拚全樓層復業

豪雨狂炸路基流失！南橫寶來二橋至桃源區公所搶通　有條件通行

民進黨性平部批王義川厭女　卓冠廷不滿：亂扣帽子、毫無高度的切割

Grok2免費開源進入倒數！馬斯克親曝計畫「是時候了」

一提結婚就想逃？「最恐婚」TOP4星座　雙魚意外上榜

走得慢反而更瘦？50歲以上女性「減脂關鍵」慢走效果竟優於快走！

快訊／川普與普丁要見面了！　克宮證實：細節籌備中

老闆遭埋伏砍死！河智媛現身球場「近況曝光」　來台工作滿檔吐心聲

快檢查！訂閱KKBOX「發票中100萬」未領取　還有人手搖飲中千萬

連吃7個榴槤！前饒舌歌手「中風癱瘓」　醫治1個月仍半癱

胡金龍引退LOGO「道奇藍、統一橘」藏巧思　揮桿公仔吸睛

串流收視週榜／《零日攻擊》上線4平台全第一！5夯劇掀台人追劇潮

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

生活熱門新聞

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

快訊／15:45台灣東部海域規模6.2地震　最大震度3級

LINE害手機卡卡！她用「這招」瞬間瘦身92G

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

閩南狼再打八炯　青鳥氣憤出征：你毀掉罷免了

五金店買東西「發票爽中千萬」　獎落兩縣市！

今「立秋+天赦」百年難遇雙吉日　最強轉運時刻來了

獨／台中新光三越9月底復業　櫃姐哽咽：終於等到了

快訊／15:45地震　台北有感搖晃

「台積電內鬼」老婆要幫還債嗎？律師解答

高鐵大媽佔對號座！她不讓慘被咒手斷掉

更多熱門

相關新聞

台積電在美設廠豁免100%晶片稅　綠：國民黨還想用外患罪抓魏哲家？

台積電在美設廠豁免100%晶片稅　綠：國民黨還想用外患罪抓魏哲家？

美國總統川普宣布半導體關稅100%，惟在美國生產的企業如台積電等能夠豁免，此一消息出爐後激勵今（7）日台積電（2330）股價大漲4.89%，來到1180元新高，台股上攻2萬4千點大關。國發會主委劉鏡清也提出3個模式取得半導體關稅豁免。民進黨發言人吳崢則指出，這證明台積電魏哲家董事長擴大赴美投資，是具有遠見的戰略佈局，當初國民黨種種唱衰言論，說要用外患罪把魏哲家抓起來，現在誰真心為台灣做事，誰只會唱衰台灣，國人一目了然。

川普晶片關稅登場　全球半導體產業重組中

川普晶片關稅登場　全球半導體產業重組中

疑似2奈米外洩　劉鏡清：台積電下次董事會說明案情

疑似2奈米外洩　劉鏡清：台積電下次董事會說明案情

「台積電內鬼」老婆要幫還債嗎？律師解答

「台積電內鬼」老婆要幫還債嗎？律師解答

川普半導體關稅有貓膩　專家揪4關鍵待解

川普半導體關稅有貓膩　專家揪4關鍵待解

關鍵字：

台積電內鬼機密名字公開法院判決

讀者迴響

熱門新聞

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

快訊／川普：台積電投資2000億美元

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面