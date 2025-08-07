兒子深夜詭站客廳正中央！　母近看才知「早已斷氣」

▲警方獲報趕往現場時，男子已無生命跡象。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國一名男子因與妻子發生爭執，竟在家中自縊，當時他的母親因為視力不好，以為兒子只是「站在客廳中央」，直到對方沒反應，她走近一看才發現兒子早已沒有呼吸心跳。她與鄰居合力將兒子的身體取下，但男子最終仍不治身亡。

根據khaosod報導，死者66歲母親表示，41歲的兒子是一名摩托車維修師傅，與結婚10年的妻子育有2子，但雙方長期關係不睦，常因家庭瑣事發生爭執，妻子也曾多次帶著孩子離家。事發當天，兩人再次爆發爭吵，妻子便再次離家，沒想到竟成為悲劇導火線。

死者母親回憶，當天晚上約8時，兒子仍在與妹妹通話，情緒看似已經平穩下來。當時她還勸兒子，「不要想太多，早點睡。她出去一下應該馬上就會回來。」，不料一小時後再查看，竟發現他站在客廳正中央一動不動。視力不佳的她走近一看才驚覺兒子已自縊。

她表示，由於繩子打得太緊無法鬆開，只好跑去求助鄰居，一起將兒子救下來，隨後報警。而警方抵達現場時，裸露著上半身的死者已經躺在地上，沒有生命跡象。儘管隨即替他進行CPR，但仍回天乏術。

警方與法醫已將遺體送往法醫中心進一步檢驗，釐清詳細死因，後續將交由家屬領回。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995