台南男3度向小姨子伸狼爪　噁讚「妳的胸部是高中生最大」

▲台南一名女子遭姊夫性騷。（示意圖／取自pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名男子小黎（化名），連續3次觸摸小姨子小美（化名）的胸部，被對方提告。台南地院依違反性騷擾防治法處6月徒刑，全案可上訴。

台南地方法院近日審理一起性騷擾案件，被告小黎（化名）因趁小姨子小美（化名）不及抗拒，3次觸摸胸部並說出不雅言語，被判處有期徒刑6個月，並可易科罰金，以每日新臺幣1000元計算。本案判決已於6月19日公布。

根據判決書內容，小黎是小美的姊夫，兩人具有家庭成員關係。案發於2023年2月10日下午2點30分，小黎在台南白河區的住處廚房內，趁小美備料時從背後環抱她並觸摸胸部。小美當下斥責「幹嘛！」但小黎再次以相同方式觸摸胸部，甚至說出「妳的胸部是高中生最大」等，逼得小美連續斥責「到底要幹嘛啦！」但小黎仍持續犯行，直到小美表明不悅後才停止。

小黎在庭審中承認有觸摸胸部的事實，但辯稱「手的位置剛好碰到胸部，並非故意」。他還主張兩人長期有婚外情，且在獨處時經常親密互動，例如牽手逛街、擁抱或親吻，並指小美婚前婚後多次主動邀約家庭旅遊。然而，小美在偵訊及審理過程中否認婚外情，並表示自己只是忍耐姊夫的不當行為。

法院經調查，認為小黎所述的婚外情缺乏具體證據支持，且小美的證詞前後一致，無誣指動機。通訊軟體的對話紀錄也未顯示兩人有曖昧關係，法院判定小黎的辯解是事後卸責，不予採信。

法官認為，小黎的行為已逾越正常男女相處的界限，屬於性騷擾行為，且多次觸摸胸部的行為在短時間內接續進行，符合「接續犯意」的法律定義。同時，小黎的行為使小美感到冒犯及心理不安，破壞其身體隱私權，並且顯示出性騷擾的主觀故意。

量刑部分，法院考量小黎未與小美達成和解，未賠償損害，且始終否認性騷擾意圖，顯示其欠缺悔意。綜合犯罪動機、手段以及被害人的心理影響等因素，法院判處小黎有期徒刑6個月，並准予易科罰金，全案可上訴。

法院在判決中強調，性騷擾防治法旨在保障個人身體自主權，任何人都不應以不當方式侵犯他人隱私部位，即便雙方具有親密或家庭關係，也不例外。判決指出，小美未能即時反抗或報警，可能因顧及家庭和諧及親戚關係，屬人性常情。