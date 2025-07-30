日男來台觀光變「捷運癡漢」！手扶梯拍辣妹裙底遭逮　法院判決曝

記者閔文昱／綜合報導

北市捷運中山站今年6月8日上午發生1名日本籍男子偷拍台灣女子裙底案件，警方到場從攝影器材發現偷拍畫面，日籍男表示當天準備前往機場搭機，發現女子身材好又穿短裙，一時「性」起才會偷拍裙底風光，警方依照妨害性隱私送辦。案件近日經士林地方法院審理後，判處日籍男有期徒刑4個月，可易科罰金，並可上訴。

根據警方調查，當天上午9時許，25歲的被害女子在中山站搭乘手扶梯準備上班時，察覺身後有異狀，發現日籍男子佐佐木疑似偷拍，當場報警。警方趕到後，查扣佐佐木持有的攝影設備，並確認其內存有偷拍女子裙底的影像畫面。

▲日本男子來台觀光，竟然偷拍台籍女子裙底風光。（圖／記者邱中岳翻攝）

佐佐木向警方坦承犯行，供稱當天原本計畫搭機返回日本，因見女子穿著短裙、身材吸引，才一時「性」起動手偷拍。警方依妨害性隱私罪將他移送士林地檢署，檢方偵查後起訴，法院並於7月21日裁定限制其出境、出海8個月。

士林地院指出，佐佐木的行為已侵害被害女子性隱私權，造成其心理創傷。雖佐佐木有意願與被害人和解，但對方並無意接受。考量其坦承犯行、無前科紀錄，法院量處有期徒刑4月，並允許易科罰金。此外，佐佐木因在台無固定居所，具有逃亡之虞，法院早在7月即裁定限制其出境與出海8個月。依判決內容，佐佐木目前仍不得離境，須等刑罰確定並執行完畢或依法解除限制後，方可返國。

據了解，佐佐木為碩士畢業，於日本從事農業研究相關工作，此行來台原為觀光兼考察農業環境，未料卻因偷拍行為遭起訴，行程中斷、名譽受損。案件曝光後，日本岩手縣政府也曾出面召開記者會道歉，並表示將調查佐佐木的身分及懲處事宜。