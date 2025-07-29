快進來！人妻狂讚「學長很厲害」：可以裡面嗎 　綠夫崩潰怒告

▲台北人夫發現妻子偷吃男同事還狂讚對方床上技巧，怒告求償3百萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名人夫發現妻子小詩(化名)偷吃已婚男同事阿志(化名)，還傳訊示愛「學長很厲害」、「可以裡面嗎？」、「我現在巴不得趕快進來」，讓他看了大受打擊，憤而將小詩和阿志告上法院。台北地院審理，判兩人侵害配偶權，應連帶賠償人夫30萬元。

人夫主張，小詩和阿志是同事，阿志明知道小詩已婚，還趁工作之便發展婚外情，甚至當他起疑時，阿志還指導小詩反過來指謫、數落他，以隱瞞不倫戀，小詩也因此揚言要跟他離婚，讓他相當痛苦，提告對兩人連帶求償3百萬元。

人夫也拿出小詩和阿志在8、9月對話為證，包含小詩說「學長很厲害……床上」、「學長，我真的從來沒有這麼喜歡一個男人，但你真的是我最愛的男人。完美男人」、「要抱要親要摸都好」、「我現在巴不得趕快進來。越大越愛、越硬越愛」，阿志也說「妳幫我含幾下就可以。哈哈。」，小詩表示「我願意啊。哈哈。」

另還有阿志問「要狠狠的進去嗎？X進去」，小詩回應「可以裡面嗎？」，阿志說「射XX」，小詩更盛讚「我一直無法理解。學長明明是上等品。為什麼○○會拒絕。不論技巧、姿勢、聲音、語調、調情。真的是很厲害又專業」，阿志也說「謝謝妳捧場。愛妳」等語。

全案審理時，阿志和小詩辯稱，人夫盜用小詩帳號，擅自擷取翻拍對話內容，取得的訊息應無證據能力，而且兩人只是戲謔玩笑互動，並沒有逾越一般社交界限。

不過法官認為，兩人非但互表愛意，更彼此確認為熱戀關係，在訊息中大聊床笫之事，甚至還有「我就等著娶妳了」、「我不要宴客喔，太尷尬了，但度蜜月我要喔」等論及婚嫁對話，已經逾越一般異性友人往來分際，侵害人夫配偶權，應連帶賠償30萬元。可上訴。