楊柳颱風「暴風警戒線」包含台灣北部！　日氣象廳預測路徑曝

▲楊柳預計13日、14日對台影響最大。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

楊柳颱風8日凌晨生成後持續往西北西方向移動，目前位於台灣東邊海域，持續往台灣方向前進，預計13日、14日對台影響最大。根據日本氣象廳預估路徑，楊柳將從台灣北邊海域經過，而暴風警戒線（可能進入暴風域之範圍）也將涵蓋台灣北部。

根據日本氣象廳觀測，楊柳9日上午9時位於小笠原近海（北緯21.2度，東經142.5度），以時速20公里的速度往西方移動。目前中心氣壓為994百帕，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺。

氣象廳預測，楊柳未來仍將朝西北西前進，預計10日清晨6時抵達日本南方海域，屆時中心氣壓可能降至992百帕，近中心最大風速稍增至每秒25公尺，瞬間最大陣風仍為35公尺，勢力將略微增強。隨後持續往西移動，直到12日抵達沖繩南邊，13日抵達東海，14日持續往西北西前進，進入華中地區。

其中13日、14日期間將最靠近台灣北部，而根據日本氣象廳預測，台灣北部部分地區未來可能進入楊柳的暴風域內。中央氣象署預報員張承傳則指出，楊柳颱風預計強度還會再增強，但應該還是維持輕度颱風等級。未來路徑仍會持續修正，但以目前的潛勢路徑來看，有機會發佈海上颱風警報。