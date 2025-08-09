　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

風切強不強決定「楊柳」命運　恐減弱消散或靠近台灣陸地

▲▼楊柳颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

▲楊柳颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

楊柳颱風周日前強度有增強趨勢，可到中颱等級，不過下周一環境垂直風切增強，將干擾楊柳颱風發展，該過程將是楊柳採取哪種路徑靠近或通過台灣附近的關鍵。氣象專家吳聖宇表示，若垂直風切沒那麼強，路徑偏西，颱風將更靠台灣陸地、威脅大；若風切強，楊柳可能在靠近台灣東方海域時減弱或消散。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，楊柳颱風在小環流的優勢下，強度穩定增強，預估接下來24到48小時內(9日~10日)強度仍有繼續增強的空間，有機會到中度颱風等級。到了48至72小時(11日)受到高低層高壓之間風向、風速的差異影響，環境垂直風切有增強的趨勢，可能干擾楊柳颱風的發展，預估下周一、下周二(11-12日)經過琉球以南、靠近台灣以東的過程中，強度將有逐漸減弱的趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳聖宇指出，根據目前預報資料大致顯示，楊柳颱風下周一到下周三之間強度可能會出現減弱的情況，後續如果中高層南亞高壓繼續向東移動，跟中低層的高壓中心上下重疊之後，高低層之間風向、風速的差異減小，垂直風切減弱，楊柳颱風才有再重新增強的條件。

至於楊柳颱風後續路徑，吳聖宇表示，中間這段減弱的過程可能就會是楊柳颱風要採取哪一種路徑走向靠近、經過台灣附近的關鍵。如果垂直風切過強，颱風高低層分離的情況明顯，那麼有可能就是颱風低層中心往西北西轉西北走向台灣東北方到東海一帶，但是高層深對流被往西、西南切離颱風中心附近，颱風強度將會明顯減弱，甚至有可能在靠近台灣東北方海域時減弱為熱帶性低氣壓或逐漸消散。

吳聖宇說，相對的，如果垂直風切沒有那麼強，那麼楊柳颱風就還可以保持一定的結構跟強度，高低層不會明顯的分離開來，甚至足以撐過垂直風切增強的時間後，環境條件好轉，強度還有機會再重新發展起來，而且整個路徑上就會比較偏西，低層環流中心跟著高層深對流雲團向西發展，這樣子的情境下，颱風就會更靠近台灣陸地，對台灣的威脅也會比較大。

吳聖宇指出，現在的預報模式對於這兩種情境的預報機率大約是一半一半，仍然沒有辦法看出比較明確傾向，一直到明天可能都還是觀察期，關鍵在於下周一、下周二這兩天垂直風切對於颱風干擾的程度，至於高壓強度應該是呈現增強的趨勢，尤其是下周一後高壓有逐漸增強趨勢，如果楊柳颱風減弱狀況不明顯，下周三、下周四這段期間就要特別注意這個颱風可能對台灣造成的影響了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
颱風「暴風警戒線」包含台灣北部！　日氣象廳預測路徑曝
19歲騎士狂飆！　女行人遭撞死
分手魏如萱小男友後「若盈哭了」！爆舌頭感染破5洞
台灣關稅疊加「20％＋N」黃國昌砲轟黑箱　行政院4個月前簡報
保時捷業務逆向超車被嗆反寄律師函　親友嘲笑「開捷豹蠻烙」炎上
風切強不強決定「楊柳」命運　恐減弱消散或靠近台灣陸地
美課台關稅「20%+N」　賴士葆轟賴清德、卓榮泰不懂治國：快

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

美關稅疊加「競爭力一次性削弱30%」　他拋2大解方：沒悲觀的本錢

詐騙新招「包裹卡關要付關稅」　中華郵政急喊：別點連結

柯文哲暴走後引用他名言！管中閔8字挺：挺直脊梁、絕不低頭

嬌貴水蜜桃「加檸檬汁」保鮮！　日本農協公開「正確保存秘訣」

風切強不強決定「楊柳」命運　恐減弱消散或靠近台灣陸地

男友當兵「突提1要求」　網一面倒狂勸：外流就這樣來的

出入境提領行李時間長　桃機今年評估「行李追蹤資訊共享」

專家：楊柳颱風走向決定它的命運　電腦模式跟AI預報的對決

「英仙座流星雨」下周二爆發！一小時100顆　最佳觀賞時間方位曝

台鐵車站「ㄊㄔ」在哪　2000人搶破解神秘密碼

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

【太荒唐】醉漢撞醉婦！ 他倒地排氣管壓脖子：太茫推不開

【佛寺驚魂記】女員工被拿刀挾持 柔道國手警出招歹徒秒癱！

【跑得掉嗎？】大貨車沒掛大牌還違停　心虛狂逃15公里吃25萬罰單

美關稅疊加「競爭力一次性削弱30%」　他拋2大解方：沒悲觀的本錢

詐騙新招「包裹卡關要付關稅」　中華郵政急喊：別點連結

柯文哲暴走後引用他名言！管中閔8字挺：挺直脊梁、絕不低頭

嬌貴水蜜桃「加檸檬汁」保鮮！　日本農協公開「正確保存秘訣」

風切強不強決定「楊柳」命運　恐減弱消散或靠近台灣陸地

男友當兵「突提1要求」　網一面倒狂勸：外流就這樣來的

出入境提領行李時間長　桃機今年評估「行李追蹤資訊共享」

專家：楊柳颱風走向決定它的命運　電腦模式跟AI預報的對決

「英仙座流星雨」下周二爆發！一小時100顆　最佳觀賞時間方位曝

台鐵車站「ㄊㄔ」在哪　2000人搶破解神秘密碼

美關稅疊加「競爭力一次性削弱30%」　他拋2大解方：沒悲觀的本錢

驚嚇與驚喜交織前進！　謝金河：川普不會輕鬆放過台積電

對等關稅採疊加計算　黃國昌轟黑箱：希望賴總統誠實面對國人

不只要烏東！　普丁「割地換和平」細節曝光

被爆向政府調「挺罷免」網紅資料　王鴻薇：蟑螂窩才見不得光

快訊／飲恨！「太極之王」孫家閎　世運會武術第4名作收無緣獎牌

19歲騎士狂飆！女牽自行車闖紅燈被撞死　零件噴飛散落30米

澎湖漁船海上突起火！船長急跳友船獲救　燒剩空殼畫面曝

楊柳颱風「暴風警戒線」包含台灣北部！　日氣象廳預測路徑曝

雷軍被傳透過茅晨月向海外轉出50億美元　小米闢謠：未有任何接觸

【跑得掉嗎？】大貨車沒掛大牌還違停　心虛狂逃15公里吃25萬罰單

生活熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

保時捷業務逆向被嗆寄律師函　親友嘲笑炎上

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

韓啦啦隊台語互嗆　南珉貞甩巴掌影片曝

3280和牛都是油花　屋馬燒肉回應了

楊柳變胖恐升中颱！最新路徑估貫穿台灣

SOD「台灣專屬女優」被挖是青鳥　本人反擊了

專家：楊柳颱風走向決定它的命運

楊柳颱風將入「大垂直風切」區　2下場曝光

沈玉琳罹血癌　三大警訊「有1項」就要注意

醫：血癌非一夕冒出　日常6事可保命

男友當兵「突提1要求」　網一面倒狂勸

楊柳颱風「侵台否」下週一掀牌！　專家曝2關鍵

更多熱門

相關新聞

蓬佩奧籲承認台灣　戰略模糊助長北京侵略

蓬佩奧籲承認台灣　戰略模糊助長北京侵略

美國前國務卿蓬佩奧撰文指出，美國過去在台灣議題上刻意模糊，只會助長北京對台的侵略姿態，華府需要全面的台灣戰略，包括深化安全援助、經濟關係及邁向全面外交承認；他強調，軟弱才會引來侵略。

林盛恩1A初登板繳完美內容！

林盛恩1A初登板繳完美內容！

疑北京施壓　美中台21國未獲邀PIF峰會

疑北京施壓　美中台21國未獲邀PIF峰會

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

金融時報：台人最怕內應接管　北京早布局多年

金融時報：台人最怕內應接管　北京早布局多年

關鍵字：

颱風楊柳天氣氣象天氣風險吳聖宇台灣路徑垂直風切

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

經貿辦證實「疊加關稅」：原稅率往上加20%

保時捷業務逆向被嗆寄律師函　親友嘲笑炎上

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

加州驚見野豬「變成霓虹藍」　官員示警

即／共享汽車平台突宣布暫停營運

台灣關稅不只20％　黃國昌轟政府黑箱

沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節

韓啦啦隊台語互嗆　南珉貞甩巴掌影片曝

他2個月狂抓369件違規！私架監視器罰單全撤銷

TEL到台積電「負荊請罪」　1原因也沒用

更多

最夯影音

更多

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面