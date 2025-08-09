風切強不強決定「楊柳」命運　恐減弱消散或靠近台灣陸地

▲楊柳颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

楊柳颱風周日前強度有增強趨勢，可到中颱等級，不過下周一環境垂直風切增強，將干擾楊柳颱風發展，該過程將是楊柳採取哪種路徑靠近或通過台灣附近的關鍵。氣象專家吳聖宇表示，若垂直風切沒那麼強，路徑偏西，颱風將更靠台灣陸地、威脅大；若風切強，楊柳可能在靠近台灣東方海域時減弱或消散。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，楊柳颱風在小環流的優勢下，強度穩定增強，預估接下來24到48小時內(9日~10日)強度仍有繼續增強的空間，有機會到中度颱風等級。到了48至72小時(11日)受到高低層高壓之間風向、風速的差異影響，環境垂直風切有增強的趨勢，可能干擾楊柳颱風的發展，預估下周一、下周二(11-12日)經過琉球以南、靠近台灣以東的過程中，強度將有逐漸減弱的趨勢。

吳聖宇指出，根據目前預報資料大致顯示，楊柳颱風下周一到下周三之間強度可能會出現減弱的情況，後續如果中高層南亞高壓繼續向東移動，跟中低層的高壓中心上下重疊之後，高低層之間風向、風速的差異減小，垂直風切減弱，楊柳颱風才有再重新增強的條件。

至於楊柳颱風後續路徑，吳聖宇表示，中間這段減弱的過程可能就會是楊柳颱風要採取哪一種路徑走向靠近、經過台灣附近的關鍵。如果垂直風切過強，颱風高低層分離的情況明顯，那麼有可能就是颱風低層中心往西北西轉西北走向台灣東北方到東海一帶，但是高層深對流被往西、西南切離颱風中心附近，颱風強度將會明顯減弱，甚至有可能在靠近台灣東北方海域時減弱為熱帶性低氣壓或逐漸消散。

吳聖宇說，相對的，如果垂直風切沒有那麼強，那麼楊柳颱風就還可以保持一定的結構跟強度，高低層不會明顯的分離開來，甚至足以撐過垂直風切增強的時間後，環境條件好轉，強度還有機會再重新發展起來，而且整個路徑上就會比較偏西，低層環流中心跟著高層深對流雲團向西發展，這樣子的情境下，颱風就會更靠近台灣陸地，對台灣的威脅也會比較大。

吳聖宇指出，現在的預報模式對於這兩種情境的預報機率大約是一半一半，仍然沒有辦法看出比較明確傾向，一直到明天可能都還是觀察期，關鍵在於下周一、下周二這兩天垂直風切對於颱風干擾的程度，至於高壓強度應該是呈現增強的趨勢，尤其是下周一後高壓有逐漸增強趨勢，如果楊柳颱風減弱狀況不明顯，下周三、下周四這段期間就要特別注意這個颱風可能對台灣造成的影響了。