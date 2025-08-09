疑北京施壓排除台灣！　美中台21國「未獲邀」太平洋島國論壇

▲索羅門群島總理馬內萊2019年出訪中國，與中國國務委員兼外交部長王毅會面。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

索羅門群島總理馬內萊（Jeremiah Manele）宣布，包括美國、中國在內的21個捐助國，今年將不受邀參加太平洋地區最重要的政治會議，此舉被視為在北京施壓下，將台灣排除在外。

根據《路透社》報導，馬內萊表示，今年9月由索羅門群島主辦的「太平洋島國論壇」（PIF）領袖峰會，內閣已決定不邀請任何對話夥伴，原因是各國與太平洋關係的檢討尚未完成。

PIF共有18個成員國，包括帛琉、馬紹爾群島和吐瓦魯3個台灣友邦。索國則於2019年與台斷交、轉與北京建交，並於今年4月公告將台灣從落地簽優惠入境國家名單中移除。

馬內萊指出，他已將此決定告知18個成員國領袖，並指出世界銀行（World Bank）、亞洲開發銀行（Asia Development Bank）和公民社會團體代表仍會出席。

美國國務院對索國排除對話及發展夥伴的決定表達失望，並強調支持所有PIF夥伴，包括台灣，依照1992年達成的共識持續參與領袖會議。

反對黨議員肯尼洛利亞（Peter Kenilorea Jr）則批評，這是太平洋島國與全球捐助方交流的重大錯失良機，「我們知道，這個問題完全關乎中國和台灣。」

馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）在議會發言時，指控中國去年在東加舉行的論壇會議中干預，導致領袖聯合聲明中有關台灣的內容遭刪除。

外界擔憂，即使索羅門群島不邀中國參加，北京仍可能在峰會場邊與各國領袖舉行雙邊會談，恐引發組織內部分裂。論壇外長會議預計下週在斐濟登場。