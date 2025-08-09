　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

疑北京施壓排除台灣！　美中台21國「未獲邀」太平洋島國論壇

▲▼ 索羅門群島外交部長馬內萊（Jeremiah Manele，左）當選總理。圖為2019年出訪中國大陸，圖右為中國大陸國務委員兼外交部長王毅。（圖／路透）

▲索羅門群島總理馬內萊2019年出訪中國，與中國國務委員兼外交部長王毅會面。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

索羅門群島總理馬內萊（Jeremiah Manele）宣布，包括美國、中國在內的21個捐助國，今年將不受邀參加太平洋地區最重要的政治會議，此舉被視為在北京施壓下，將台灣排除在外。

根據《路透社》報導，馬內萊表示，今年9月由索羅門群島主辦的「太平洋島國論壇」（PIF）領袖峰會，內閣已決定不邀請任何對話夥伴，原因是各國與太平洋關係的檢討尚未完成。

PIF共有18個成員國，包括帛琉、馬紹爾群島和吐瓦魯3個台灣友邦。索國則於2019年與台斷交、轉與北京建交，並於今年4月公告將台灣從落地簽優惠入境國家名單中移除。

馬內萊指出，他已將此決定告知18個成員國領袖，並指出世界銀行（World Bank）、亞洲開發銀行（Asia Development Bank）和公民社會團體代表仍會出席。

美國國務院對索國排除對話及發展夥伴的決定表達失望，並強調支持所有PIF夥伴，包括台灣，依照1992年達成的共識持續參與領袖會議。

反對黨議員肯尼洛利亞（Peter Kenilorea Jr）則批評，這是太平洋島國與全球捐助方交流的重大錯失良機，「我們知道，這個問題完全關乎中國和台灣。」

馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）在議會發言時，指控中國去年在東加舉行的論壇會議中干預，導致領袖聯合聲明中有關台灣的內容遭刪除。

外界擔憂，即使索羅門群島不邀中國參加，北京仍可能在峰會場邊與各國領袖舉行雙邊會談，恐引發組織內部分裂。論壇外長會議預計下週在斐濟登場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
專家：楊柳颱風走向決定它的命運　電腦模式跟AI預報的對決
快訊／林盛恩1A初登板繳完美內容　4局無安打封鎖對手
獨／高雄凌晨死亡車禍　騎士詭異自摔不治
醫：血癌非一夕冒出　日常6事可保命
楊柳颱風將入「大垂直風切」區！2下場曝　下週三、四通過北部海
東京威力科創高層7月初就到台積電「負荊請罪」　1原因無濟於事
輝達H20晶片可以出口了！黃仁勳親赴白宮　美商務部終發許可

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

車震過猛！連人帶車「墜400m懸崖」　情侶全裸拋飛慘死

疑北京施壓排除台灣！　美中台21國「未獲邀」太平洋島國論壇

黃仁勳親赴白宮終鬆綁　金融時報：美商務部已發H20晶片出口許可

台北奪「最想長居城市」榜首！　打敗新加坡、雪梨

快訊／美CDC遭槍擊釀2死！　兇手懷疑「新冠疫苗害染病」

亞塞拜然、亞美尼亞握手言和！　聯手推川普爭「諾貝爾和平獎」

川普、普丁8/15在阿拉斯加會面！　停火內容涉「領土交換」

美媒：川普要求美軍對多位「拉美毒梟」動武

戰事升溫！　以色列決定「全面控制加薩市」被抨擊

看好AI前景美股收紅！那指續創新高　台積電ADR反跌0.33％

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

【太荒唐】醉漢撞醉婦！ 他倒地排氣管壓脖子：太茫推不開

【佛寺驚魂記】女員工被拿刀挾持 柔道國手警出招歹徒秒癱！

【跑得掉嗎？】大貨車沒掛大牌還違停　心虛狂逃15公里吃25萬罰單

車震過猛！連人帶車「墜400m懸崖」　情侶全裸拋飛慘死

疑北京施壓排除台灣！　美中台21國「未獲邀」太平洋島國論壇

黃仁勳親赴白宮終鬆綁　金融時報：美商務部已發H20晶片出口許可

台北奪「最想長居城市」榜首！　打敗新加坡、雪梨

快訊／美CDC遭槍擊釀2死！　兇手懷疑「新冠疫苗害染病」

亞塞拜然、亞美尼亞握手言和！　聯手推川普爭「諾貝爾和平獎」

川普、普丁8/15在阿拉斯加會面！　停火內容涉「領土交換」

美媒：川普要求美軍對多位「拉美毒梟」動武

戰事升溫！　以色列決定「全面控制加薩市」被抨擊

看好AI前景美股收紅！那指續創新高　台積電ADR反跌0.33％

【周焦點】TOYOTA國產MPV下殺6字頭　MG新休旅70萬有找　比亞迪將登台

高雄4間麥當勞開30年↑不搬家　周邊房價最高看漲164%

出入境提領行李時間長　桃機今年評估「行李追蹤資訊共享」

引擎故障停路邊「瞬間起火」恐怖火球畫面曝　駕駛跳車逃生

Epik High 6年前貓咪搖籃曲翻紅！網友認證有用　獸醫實測愛貓真睡了

台南東山凌晨火警　阿公「又衝回屋內嗆暈」命危

車震過猛！連人帶車「墜400m懸崖」　情侶全裸拋飛慘死

在家也能開居酒屋！「Yakitorill燒鳥器」主打低煙烤串家裡不臭臭

林盛恩1A初登板繳完美內容　4局無安打封鎖對手

獨／高雄凌晨死亡車禍　騎士詭異自摔不治

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

國際熱門新聞

加州驚見野豬「變成霓虹藍」　官員示警

印度傳不買美軍武　印度國防部回應了

貝森特點名1國將面臨貿易震撼

找到了！他遭冰封28年連身分證都還在

旅館房間恐比醫院髒　6大細菌熱點別碰

全球最顛簸航線出爐　日本列高風險區

安德魯王子爆千人斬淫史　前妻也出軌

美股收紅　那斯達克指數續創新高

捲入台積電內鬼案　日人怒喊「丟臉」：完了

即／川普對等關稅上路！稅率一次看

尹錫悅老婆被抓炒股　不法所得1760萬

闖10年好友家　噁男喊「想喝母乳」性侵產婦

美俄峰會前夕　習近平突通話普丁

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

更多熱門

相關新聞

林盛恩1A初登板繳完美內容！

林盛恩1A初登板繳完美內容！

台灣19歲二刀流新秀林盛恩升上1A後迅速迎來首次先發，對戰馬林魚1A展現壓制力，全場4局未被擊出任何安打，送出4次三振、僅1次保送，沒有失分，完成精彩初登板。

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

金融時報：台人最怕內應接管　北京早布局多年

金融時報：台人最怕內應接管　北京早布局多年

證實台灣疊加關稅20%　蔡正元氣罵2次X

證實台灣疊加關稅20%　蔡正元氣罵2次X

Jaguar成立90周年推全新XFL限量版

Jaguar成立90周年推全新XFL限量版

關鍵字：

索羅門群島太平洋島國台灣中國邦交

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

經貿辦證實「疊加關稅」：原稅率往上加20%

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

台灣關稅不只20％　黃國昌轟政府黑箱

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態

沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

即／共享汽車平台突宣布暫停營運

證實台灣疊加關稅20%　蔡正元氣罵2次X

他2個月狂抓369件違規！私架監視器罰單全撤銷

台積電2奈米洩密　東京威力科創高層赴台

韓啦啦隊台語互嗆　南珉貞甩巴掌影片曝

3280和牛都是油花　屋馬燒肉回應了

更多

最夯影音

更多

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面