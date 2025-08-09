台北奪「最想長居城市」榜首！　打敗新加坡、雪梨

▲台北擊敗新加坡、雪梨、柏林等國際大城，榮登「全球最想長居城市」榜首。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

全球設計與建築公司Gensler最新發布「2025城市脈動：魅力城市」（City Pulse 2025：The Magnetic City）調查，台北在全球65座城市中脫穎而出，擊敗新加坡、雪梨、柏林等國際大城，榮登「全球最想長居城市」榜首。

根據《中央社》報導，這項調查共訪問來自全球3萬3000名居民，根據「不太可能搬家」的比例，統計各城市吸引長居人口的程度。結果顯示，台北以64%高比例奪冠，其後依序為胡志明市（61%）、新加坡（59%）、雪梨（58%）、柏林（51%）、墨西哥蒙特雷（50%）、德國慕尼黑（49%）、巴西聖保羅（49%）、加拿大溫哥華（49%）及南韓首爾（47%）。

Gensler指出，在影響民眾選擇長期定居的152項因素中，前五大關鍵分別是「在這座城市不覺無聊」、「有家的感覺」、「為這座城市感到驕傲」、「越來越適合養老」以及「歸屬感隨時間增長」。

若聚焦美國，最受歡迎的長居城市前十名則由明尼阿波利斯、聖安東尼奧並列第一（53%），接著是聖地牙哥（50%）、羅里（49%）、芝加哥（47%）、坦帕（47%）、波特蘭（47%）、鳳凰城（46%）、舊金山（46%）與奧斯汀（46%）。

值得注意的是，台北在報告的多項評比中表現亮眼，包括經濟實力（73%）、安全穩定（78%）、城市活力（76%）、氣候應變（69%）、生活品質提升（71%）、社區投資（70%）、安置遊民（60%）以及降低犯罪（71%），全面超越全球平均水準，展現高度宜居魅力。