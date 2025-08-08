台灣遭北京封鎖「如何撤僑？」　兵推驚揭：新加坡是關鍵

▲東南亞兵推顯示，若台灣遭到中國封鎖，新加坡可能成為各國撤僑的「生命線」。圖為新加坡樟宜海軍基地。（圖／翻攝自新加坡海軍粉專）



記者吳美依／綜合報導

《路透社》報導，東南亞多國代表舉行兵推，模擬中國對台灣實施海空封鎖時，應該如何執行撤僑行動，結果發現新加坡是上百萬東南亞僑胞的「生命線」。

《路透社》引述4名知情人士說法報導，這場兵推由倫敦智庫「國際戰略研究所」（IISS）主辦，今年4月在新加坡某飯店登場，全程為期2天，參與者多達40人左右，包括觀察人士、國安學者、退役與現役的亞太國家官員與軍官。

面對台灣遭到中國封鎖，一些人考慮透過東南亞國協（ASEAN）統一採取行動，一些人有意與美中日代表談判，希望透過海空特殊廊道撤離外國公民，但最終結論指出，東南亞各國需要透過新加坡空運，才有機會撤離僑胞。

其中一名知情人士表示，直到新加坡在第11個小時介入，一切才有了轉機，「他們找到一個能夠讓自己人民脫困的方法，也提出幫助其他人離開。」此人提及新加坡與台灣長達數十年的低調軍事交流，也就是1975年啟動迄今的「星光部隊」計畫，新加坡派遣特殊部隊來台受訓，因此獲得利用當地空軍基地與飛機的權限。

▲北京街頭大螢幕顯示，解放軍在台灣周圍進行軍事演習的新聞畫面。（圖／路透）

不過其中3名知情人士坦言，兵推未能討論具體細節，包括新加坡如何與中國達成協議，以確保通過封鎖的撤離路線，或者這項協議究竟應該如何運作。

知情人士也表示，儘管無法反映官方政策，但那些在兵推裡模擬扮演各國外交部長及國防部長的參與者，現實中也在兵推涉及的至少9個政府任職。除了新加坡、中國、台灣、美國，還包括印尼、越南、菲律賓。

根據內政部移民署資料，現居台灣的100萬名外籍人士之中，東南亞人民占比高達94%，其中又以印尼、越南、菲律賓人最多，日本及美國人則相對較少。

新加坡國防部表示沒有參與這個「工作坊」，其官員也未以任何身分代表與會。不論是新加坡國防部或外交部，都沒有回應該國在台軍事存在，以及「台灣有事」的應對計畫。

▲「台灣有事」的潛在危機牽動全球局勢。（圖／路透）



一名五角大廈官員表示，他不知道美國國防部是否正式參與這次兵推，「我們會例行性與盟友及夥伴接觸，確保對一系列突發事件做好準備，但討論作戰計畫或假設性的撤離情況，將是不合適的。」

菲律賓外交部透露，政府已經制定了針對台灣緊急狀況的突發計畫，因為「地理位置接近，而且那裡（台灣）有菲律賓公民」，所以此舉具有合理利益考量。

印尼與越南外交部沒有回應，日本防衛省則拒絕評論。

主辦單位「國際戰略研究所」聲明指出，兵推參與者都是以私人身分參加，無法針對「討論內容、與會者或任何其他要素」發表評論。