台北榮登「全球最想長居城市」榜首！擊敗新加坡、雪梨奪冠

▲台北擊敗新加坡與雪梨，榮登全球最想長居城市冠軍。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

全球知名設計與建築公司Gensler近日發布《2025城市脈動調查》（City Pulse 2025），針對全球65座城市、超過3萬3千名居民進行調查，揭示了全球「最想長居城市」的排名。其中，台北有高達64%的受訪者表示「不太可能搬家」，首次榮登全球最受居民青睞的長期居住城市冠軍，擊敗新加坡（59%）、雪梨（58%）與柏林（51%）等國際大城。

根據調查，影響居民願意長期定居的五大關鍵因素分別為：「在城市中不會感到無聊」、「感覺像家一樣」、「為城市感到驕傲」、「城市越來越適合養老」以及「歸屬感隨時間增長」。Gensler強調，這些情感指標不僅是軟性感受，更是影響城市發展和穩定的核心資產，一座擁有高度歸屬感的城市才能持續創新與成長。

此外，Gensler也透過雷達圖比較台北與全球平均的表現，在經濟實力、安全穩定、城市活力、氣候災害應變、提升生活品質、社區投資、安置遊民及降低犯罪等八大指標中，台北均全面超越全球平均水準。尤其在安全穩定、生活品質與文化活力方面，台北展現出強大的居民黏著力與市民認同感。

報告也指出，台北成功成為「黏著城市」（Sticky Cities）的典範，這類城市不僅能吸引人口流入，更能讓居民願意長期定居，維持人口穩定與城市活力。亞洲城市在這次排名表現優異，除了台北，胡志明市（61%）與新加坡（59%）也位列前三，展現亞洲在全球居住忠誠度上的競爭力。

美國方面，最受居民長期青睞的城市包括明尼阿波利斯（53%）、聖安東尼奧（53%）與聖地牙哥（50%），顯示不同區域對居住選擇有多元考量。整體而言，Gensler強調，城市未來發展不能只靠經濟建設，更需投資文化、社群連結與人際互動，方能打造讓居民安心、驕傲且願意長期生活的理想城市。