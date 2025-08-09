　
台北榮登「全球最想長居城市」榜首！擊敗新加坡、雪梨奪冠

▲▼台北,台北101,台灣。（圖／路透）

▲台北擊敗新加坡與雪梨，榮登全球最想長居城市冠軍。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

全球知名設計與建築公司Gensler近日發布《2025城市脈動調查》（City Pulse 2025），針對全球65座城市、超過3萬3千名居民進行調查，揭示了全球「最想長居城市」的排名。其中，台北有高達64%的受訪者表示「不太可能搬家」，首次榮登全球最受居民青睞的長期居住城市冠軍，擊敗新加坡（59%）、雪梨（58%）與柏林（51%）等國際大城。

根據調查，影響居民願意長期定居的五大關鍵因素分別為：「在城市中不會感到無聊」、「感覺像家一樣」、「為城市感到驕傲」、「城市越來越適合養老」以及「歸屬感隨時間增長」。Gensler強調，這些情感指標不僅是軟性感受，更是影響城市發展和穩定的核心資產，一座擁有高度歸屬感的城市才能持續創新與成長。

▲▼根據調查，六都中以台北市生活壓力最大。（圖／路透社）

此外，Gensler也透過雷達圖比較台北與全球平均的表現，在經濟實力、安全穩定、城市活力、氣候災害應變、提升生活品質、社區投資、安置遊民及降低犯罪等八大指標中，台北均全面超越全球平均水準。尤其在安全穩定、生活品質與文化活力方面，台北展現出強大的居民黏著力與市民認同感。

報告也指出，台北成功成為「黏著城市」（Sticky Cities）的典範，這類城市不僅能吸引人口流入，更能讓居民願意長期定居，維持人口穩定與城市活力。亞洲城市在這次排名表現優異，除了台北，胡志明市（61%）與新加坡（59%）也位列前三，展現亞洲在全球居住忠誠度上的競爭力。

美國方面，最受居民長期青睞的城市包括明尼阿波利斯（53%）、聖安東尼奧（53%）與聖地牙哥（50%），顯示不同區域對居住選擇有多元考量。整體而言，Gensler強調，城市未來發展不能只靠經濟建設，更需投資文化、社群連結與人際互動，方能打造讓居民安心、驕傲且願意長期生活的理想城市。

更多新聞
川普「付清節大禮」送達！台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保

台北市政府法務局今(7日)表示，近日有民眾投訴位於西門町萬年大樓一番賞店家未將所有獎項放入獎池，影響抽獎之公平性，甚至恐有涉及刑事詐欺之疑慮。台北市消保官提醒呼籲商家應遵循北市商業處所訂定之「一番賞相關遊戲商家指引」，確保抽獎過程公開透明。

台北Gensler城市調查居民忠誠度黏著城市

