西門町一番賞又爆藏籤　北市法務局說話了

▲北市法務局消保官於7月31日會同商業處至萬年大樓一番賞店家進行聯合稽查。（圖／台北市政府法務局提供，下同）

記者郭運興／台北報導

台北市政府法務局今(7日)表示，近日有民眾投訴位於西門町萬年大樓一番賞店家未將所有獎項放入獎池，影響抽獎之公平性，甚至恐有涉及刑事詐欺之疑慮。台北市消保官提醒呼籲商家應遵循北市商業處所訂定之「一番賞相關遊戲商家指引」，確保抽獎過程公開透明。

法務局說明，北市法務局消保官於7月31日晚間會同商業處至萬年大樓一番賞店家進行聯合稽查，其中遭民眾投訴之店家，大門已深鎖無人回應；另現場查得其他商家未於獎單上標明總獎籤數、未標明序號等缺失，均已現場輔導完成改善。至未依法辦理公司登記、商業登記或營業登記之商家，將由北市商業處續處。

法務局指出，為使販售一番賞之商家充分揭露相關資訊，北市商業處業已訂定「一番賞相關遊戲商家指引」，提供販售一番賞相關遊戲商家遵循，例如應標示清楚所販售之一番賞相關商品名稱；獎單上應標明序號；有混套或商家自製之一番賞相關遊戲情形，應事先告知消費者並標示清楚；商家應於獎單上公布獎池總獎籤數及目前剩餘獎項與已抽出兌換狀況，獎籤抽出後，亦應即時以浮貼方式黏貼於獎單上更新結果，或其他可供消費者檢視之方式等。

法務局強調，鑑於一番賞消費爭議頻傳，北市府未來將針對一番賞商家不定期查核，並宣導、督促商家遵守上開指引，充分揭露相關資訊；若經相關主管機關查得違規情形，亦將依法處理，以保障消費者權益。

另外，消保官提醒，如民眾於消費一番賞相關商品時，發現商家疑涉刑事詐欺等犯罪行為，可當場撥打110通報警察機關到場進行調查蒐證；或撥打市民熱線「1999」向市府進行檢舉。

消保官指出，如有消費爭議，則可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812，本府將提供消費諮詢及相關協助，以維護消費者權益。