　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女大生叫計程車幫搬家！運將好心送到新家「訂單被取消」

▲▼女大生叫計程車幫忙載行李，運將到指定地點，訂單卻被取消。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲女大生叫計程車幫忙載行李，運將到指定地點，訂單卻被取消。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

記者柯振中／綜合報導

好心幫忙搬家，竟遭到這樣對待！一名計程車運將先前接到了訂單，抵達指定地點後，發現2名女學生正在搬家、需要運送家當，沒想到他好心幫忙、送至指定地點，訂單卻遭到取消，令他感到相當無奈。

這名運將在臉書社團「爆料公社公開版」分享，他7月31日接到一張訂單，前往指定地點以後，發現有2名女子正在搬家、提了大包小包的行李。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然一般司機看見搬家客，通常都會拒載，但運將想到自己在外讀書的女兒，於是便答應了下來，按照2名女學生的要求，將行李送到距離上車地點2公里、位在中部某間大學旁的租屋處。

▲▼女大生叫計程車幫忙載行李，運將到指定地點，訂單卻被取消。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼女大生叫計程車幫忙載行李，運將到指定地點，訂單卻被取消。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼女大生叫計程車幫忙載行李，運將到指定地點，訂單卻被取消。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

由於大量的行李將車輛塞滿，2名女學生於是騎車前去。怎料駕車抵達指定地點，還幫忙將行李搬下車，運將離開後發現車資沒入帳，一查才知2名女學生已將訂單取消，氣得他直言「為了一百多（元）踐踏我的善心」。

運將表示，後續向客服反映、出示行車紀錄器畫面，但因為只有載運貨物、沒有載人，因此客服也沒有辦法處理。這讓他氣得大罵，這2名女學生以為賺到100多元，但若被認識的人知道這種事，「有信用可言嗎？」

離譜的情況在網路上曝光，許多網友氣得大罵，「還知道要戴口罩」、「這行為太可惡了」、「100也搞這樣…真替他們爸媽感到羞愧」、「取消訂單是車錢扣不到被坐霸王車嗎」、「找得到原司機嗎？實在看到新聞太氣人了，想補貼他。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普「付清節大禮」送達！台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

韓籍啦啦隊「台語互嗆」！南珉貞一巴掌打爆趙娟週　超狂影片爆紅

沈玉琳罹患白血病！專家揭「血癌有5種」　常見症狀曝光

屋馬燒肉遭投訴3280和牛「都是油花」　公司回應了

彰師大性騷連環爆！諮商心理師公會：嚴重倫理失當「推3大改革」

女大生叫計程車幫搬家！運將好心送到新家「訂單被取消」

川普「付清節大禮」送達！台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

啤酒利尿能助排結石？營養師曝真相「反增加風險」：還可能痛風

楊柳變胖恐升中颱！最新路徑估「貫穿台灣」　2天影響最劇時間曝

爸爸好辛苦！逾4成台男「上繳70％薪水」養家　1成男全上繳

名額倒數！「統一發票盃」10/26高雄開跑　參加抽機票、iPhone

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【太荒唐】醉漢撞醉婦！ 他倒地排氣管壓脖子：太茫推不開

【佛寺驚魂記】女員工被拿刀挾持 柔道國手警出招歹徒秒癱！

【這杯架哪裡買？】貓咪頭頂飲料一臉淡定

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

韓籍啦啦隊「台語互嗆」！南珉貞一巴掌打爆趙娟週　超狂影片爆紅

沈玉琳罹患白血病！專家揭「血癌有5種」　常見症狀曝光

屋馬燒肉遭投訴3280和牛「都是油花」　公司回應了

彰師大性騷連環爆！諮商心理師公會：嚴重倫理失當「推3大改革」

女大生叫計程車幫搬家！運將好心送到新家「訂單被取消」

川普「付清節大禮」送達！台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

啤酒利尿能助排結石？營養師曝真相「反增加風險」：還可能痛風

楊柳變胖恐升中颱！最新路徑估「貫穿台灣」　2天影響最劇時間曝

爸爸好辛苦！逾4成台男「上繳70％薪水」養家　1成男全上繳

名額倒數！「統一發票盃」10/26高雄開跑　參加抽機票、iPhone

福斯廂型車「T7化身貨卡車」！載貨能力更強不失乘客舒適性

韓籍啦啦隊「台語互嗆」！南珉貞一巴掌打爆趙娟週　超狂影片爆紅

沈玉琳罹患白血病！專家揭「血癌有5種」　常見症狀曝光

彭佳慧《歌手》現場忍不住哭了！「自責道歉A-Lin」畫面全播出

屋馬燒肉遭投訴3280和牛「都是油花」　公司回應了

「母乳冰淇淋」紐約排爆！　民眾試吃驚呆：讓我心裡一震

喝牛奶易長痘痘？營養師：會不會冒痘是因人而異

對等關稅爆「疊加」爭議　經濟部辯：算法和4月公告一致

101歲抗戰老兵王榮年康復出院　三總醫護父親節獻上敬意

西方憂中國武力犯台！金融時報：台灣人更怕「內應」不戰奪權

【超級虔誠】3女繳費機前禱告10分鐘　民眾傻眼：怎會選這裡？

生活熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

楊柳變胖恐升中颱！最新路徑估貫穿台灣

英國夫妻挖車道驚現二戰德軍地堡

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

天生有財命！「自帶財富光環」TOP3生肖

2025年下半年星座運勢總覽：12星座面對變局的生存指南

手搖飲珍珠超Ｑ「最頂是誰？」　內行曝清單

逾4成台男上繳70％薪水養家　1成全上繳

這些星座天生具備存錢基因

楊柳颱風路徑北修「不排除登陸」　下周二可能發海警

柯文哲暴走！律師喊「阿北拿一堆特權」司法確實不公

隱形富豪在菜市場！「1攤販最賺」年收378萬

過年9天連假「她一查日本機票太貴」　過來人曝作法

車輪餅攤販怎麼生存的？網曝內幕

更多熱門

相關新聞

台積電內鬼「準時上下班」太可疑！PTT酸：難怪被抓

台積電內鬼「準時上下班」太可疑！PTT酸：難怪被抓

台積電抓到內鬼洩密，9名工程師涉嫌技術外洩，其中3名工程師也被法院裁定羈押禁見，相關背景、家庭狀況都被肉搜出來，其中一名工程師突然豪擲上億元買兩間豪宅，不僅準時上下班，還跟同事炫耀「不缺錢」。就有網友笑喊，「準時上下班真的太高調了，難怪會被查。」

大支剛出歌酸完！綠委用五月天歌跳舞急刪

大支剛出歌酸完！綠委用五月天歌跳舞急刪

乘客開車門撞傷騎士　無照運將免囚代價曝

乘客開車門撞傷騎士　無照運將免囚代價曝

陸遊客自駕車鑰匙被土撥鼠叼走 當地村民幫挖地洞掏回

陸遊客自駕車鑰匙被土撥鼠叼走 當地村民幫挖地洞掏回

餐廳收10%服務費「水還要自己倒」　他傻眼

餐廳收10%服務費「水還要自己倒」　他傻眼

關鍵字：

計程車運將搬家取消訂單熱議

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

經貿辦證實是「疊加關稅」：原稅率往上加20%

沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

台灣關稅不只20％　黃國昌轟政府黑箱

楊柳變胖恐升中颱！最新路徑估貫穿台灣

歐陽娜娜「耳上極短髮」新造型曝光！網：認不出來

蕭敬騰遭爆要離開老東家　老婆Summer回應了

家寧被追問「帳本在哪裡」親出面回覆

青鳥女為大罷免「揍父3拳」逼媽媽離婚後逃家

找到了！他遭冰封28年連身分證都還在

英國夫妻挖車道驚現二戰德軍地堡

即／共享汽車平台突宣布暫停營運

小琉球老闆逼學生下跪磕頭：替你父母教訓

對等關稅採疊加計算　經貿辦：4月已說明、持續磋商爭取合理稅率

更多

最夯影音

更多

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面