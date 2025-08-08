女大生叫計程車幫搬家！運將好心送到新家「訂單被取消」

▲女大生叫計程車幫忙載行李，運將到指定地點，訂單卻被取消。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



記者柯振中／綜合報導

好心幫忙搬家，竟遭到這樣對待！一名計程車運將先前接到了訂單，抵達指定地點後，發現2名女學生正在搬家、需要運送家當，沒想到他好心幫忙、送至指定地點，訂單卻遭到取消，令他感到相當無奈。

這名運將在臉書社團「爆料公社公開版」分享，他7月31日接到一張訂單，前往指定地點以後，發現有2名女子正在搬家、提了大包小包的行李。

雖然一般司機看見搬家客，通常都會拒載，但運將想到自己在外讀書的女兒，於是便答應了下來，按照2名女學生的要求，將行李送到距離上車地點2公里、位在中部某間大學旁的租屋處。

由於大量的行李將車輛塞滿，2名女學生於是騎車前去。怎料駕車抵達指定地點，還幫忙將行李搬下車，運將離開後發現車資沒入帳，一查才知2名女學生已將訂單取消，氣得他直言「為了一百多（元）踐踏我的善心」。

運將表示，後續向客服反映、出示行車紀錄器畫面，但因為只有載運貨物、沒有載人，因此客服也沒有辦法處理。這讓他氣得大罵，這2名女學生以為賺到100多元，但若被認識的人知道這種事，「有信用可言嗎？」

離譜的情況在網路上曝光，許多網友氣得大罵，「還知道要戴口罩」、「這行為太可惡了」、「100也搞這樣…真替他們爸媽感到羞愧」、「取消訂單是車錢扣不到被坐霸王車嗎」、「找得到原司機嗎？實在看到新聞太氣人了，想補貼他。」