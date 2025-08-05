2025淡水漁人碼頭煙火秀　交通管制、秘境觀賞點一次看

▲2025淡水漁人碼頭煙火秀「活動地圖」。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2025 淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀將於8月10日、17日及24日連續三個周日晚間8點整舉辦，新北市漁業處提醒大家，活動會場淡水漁人碼頭周邊下午4點起至晚間10點進行交通管制，建議搭乘淡海輕軌或公車等大眾運輸前往，除了主會場漁人碼頭外，漁人碼頭至淡水第一漁港的淡水河沿岸及左岸八里都是不錯的觀賞點，可從不同角度欣賞漁人碼頭主題煙火，而煙火後民眾也可逛逛特色市集、木棧道商店街，一邊享用美食，一邊感受浪漫夏夜。

▲煙火秀建議觀賞點。

建議觀賞點秘境大公開

本次煙火建議觀賞點，民眾可至漁人碼頭活動會場的觀海廣場及木棧道，是最接近煙火的第一排，最能感受現場震撼，一旁福容飯店前的環港步道亦可近距離觀賞煙火，另漁人碼頭周邊的滬尾休閒園區前方的油車口木棧道、淡水第一漁港、左岸八里的觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園及八里北堤沙灘，也是觀賞煙火及河岸景致的絕佳場所，如開車前往八里觀賞煙火的民眾，可至十三行博物館停車場及八里公博二停車場停放，滿場時請依現場員警、義交指引，將車輛停放至博物館路路邊停車格及停六平面停車場。

▲煙火秀管制期間（16時至22時）週邊交通圖。

周遭交通管制期間&範圍懶人包

煙火秀當日（8月10、17、24日）自下午4點起至晚間10點，漁人碼頭周邊進行交通管制，交通管制範圍詳如圖示，交通管制期間請注意：1、汽、機車禁止進入中正路二段51巷、漁人碼頭前哨（第一出入口）；2、腳踏車禁止進入(包含牽行)，漁人碼頭周邊 YouBike 站（包含漁人碼頭站、輕軌漁人碼頭站及輕軌沙崙站)暫停開放腳踏車借還車，腳踏車請停至沙崙路腳踏車臨時停放區；3、汽、機車一律從後哨（第二出入口）進出漁人碼頭；4、紅26公車將不駛進港區內，搭乘公車的民眾屆時可由油車口停車場臨時公車站牌（中正路一段87巷8弄）上、下車，再步行約10分鐘進入漁人碼頭。

▲活動交通資訊。

漁人碼頭停車資訊

漁人碼頭港區內停車場煙火秀當日（8月10、17、24日）自上午10點起採進場一次性收費（小客車90元/次），無30分鐘免費優惠；港區內停車場滿載時，將禁止車輛進入漁人碼頭，並開放港區外圍部分道路（觀海路、濱海路三段、沙崙路一段）路邊停車（不包含紅線區域），請依現場員警、義交指引至路邊停放；另漁人碼頭港區外還有計時收費的淡水沙崙段平面停車場供民眾停車。

▲散場3條管制路線，分流步行、輕軌及公車排隊動線。

離場方式

散場時，離場車輛一律由漁人碼頭後哨（第二出入口）出場；前哨（第一出入口）至中正路二段51巷設置為行人專屬的散場動線，將行人分流成搭輕軌、步行及搭公車3條管制路線，請民眾配合現場工作人員指揮分流離場。

新北市漁業處表示，淡水漁人碼頭是北台灣最具代表性的濱海景點之一，港區內擁有著名的白色情人橋及沙崙海灘心型石滬，遊客可遠眺百萬夕陽美景、近距離踏浪觀海並欣賞石滬風光。港區內設有木棧道商店街及漁船碼頭，讓民眾盡情感受漁港氛圍，煙火秀當日下午2點更有市集開張，提供多樣餐飲選擇，歡迎民眾安排一整天行程，白天探索港區特色景點、享受美食，最後欣賞璀璨的「仲夏繽紛樂」煙火秀，體驗淡水漁人碼頭專屬的浪漫與熱鬧氛圍。

▲管制時段（16時至22時）腳踏車禁止進入管制區域。