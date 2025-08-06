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新北防範海洋生態浩劫　淡水河口模擬油汙「黃金應變」演練

▲新北淡水河口油污模擬演練。（圖／新北市環保局提供）

▲新北淡水河口油污模擬演練。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市環保局昨（5日）在淡水第二漁港舉辦「2025年出海口敏感區域海上油污染緊急應變演練」，模擬漁船油艙破裂、燃油外洩等突發事故，針對鄰近環境敏感區域進行油污應變推演。演練由9個單位聯手參與，透過實地操作演練海上與海岸的油污圍堵、清除與環境監測，全力爭取事故發生後的「黃金應變時間」，有效降低對海洋生態環境的衝擊。

環保局主任秘書許銘志表示，新北市擁有145公里的海岸線，沿線蘊藏豐富地貌與生態資源，為防範日益升高的海洋污染風險，市府持續規劃各類海上突發事故的情境演練，包含過去針對台北港儲槽洩漏、卸油平台管線破裂、漁港船舶漏油等狀況進行操演，藉此提升海洋污染防治能量。本次演練除強化災害應變實務，更展現市府守護海洋、落實生態保育的決心。

▲新北淡水河口油污模擬演練。（圖／新北市環保局提供）

此次操演由海洋委員會海洋保育署指導，環保局與海巡署艦隊分署第二（淡水）海巡隊、北部分署第八岸巡隊、警察局、消防局、交通局、淡水區公所、漁業及漁港事業管理處、淡水區漁會及在地漁船等單位共同參與，動員人力48人、車輛6輛、船隻3艘，並投入攔油索、汲油器等各式專業應變設備，全程順利完成演練任務。

淡水河出海口兼具生態與港灣功能，是船舶進出頻繁的重點水域，若發生污染事件，對周邊環境與生態將造成重大威脅。此次演練以漁船觸礁擱淺、燃料油大量外洩為情境，強化通報機制、跨單位協調與應變指揮效率，提升第一線人員的實戰應對與溝通協作能力。

環保局呼籲，防止污染發生，人人皆可盡一份心力。除了持續強化政府應變量能，也需要全民共同守護海洋環境。若民眾發現海洋污染情形，請立即通報「海巡署118專線」或「新北市1999市政服務專線」，共同守護珍貴的水域生態。

▲新北淡水河口油污模擬演練。（圖／新北市環保局提供）

▲新北淡水河口油污模擬演練。（圖／新北市環保局提供）

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