視察三峽長福橋改建工程　侯友宜：兼具防洪與觀光景觀廊道

▲主橋鋼構吊裝作業即將完成，力拚農曆年前開放部分行人通行。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府自2024年4月拆除舊長福橋，並推動長福橋改建工程及周邊環境營造，新北市長侯友宜今（7日）前往視察工程進度表示，長福橋改建工程預計2026年7月完工，啟用後不僅提升三峽地區防洪效能，更將成為新地標，結合三峽老街商圈及清水祖師廟等進行整體規劃，帶動觀光發展。

▲侯友宜視察三峽長福橋改建工程，全力打造兼具防洪及觀光景觀橋樑。

侯友宜表示，目前長福橋工程進度已達60%，主橋將陸續完成大小拱圈安裝，12月起展開橋面工程，預計2026年農曆年前開放中間6公尺寬度供行人通行，總工程預計於2026年7月完工，屆時通水斷面可增加18%，符合三峽河防洪標準。整體工程以防洪為首要目標，並結合周邊環境進行景觀營造，且將以不影響自然生態為前提，規劃夜間光雕等設施，提供在地民眾完善結合生態環境及觀光休閒的景觀廊道。

水利局長宋德仁補充，改建後的新長福橋將提升梁底高程，橋墩由原本2處減為1處，橋台也配合退縮，預計完工後通水斷面可增加18%，且為滿足在地假日觀光人潮需求，新橋橋寬從現有15公尺增加至25公尺，提供更寬敞的通行空間。此外，去年舊橋體拆除後，為減少後續不便，施工團隊迅速開闢國光路停車場，增加停車格數量；並在工區構台旁設置2公尺寬臨時人行便橋，供行人日間通行，縮短繞行距離，保障民眾通行安全。

▲侯友宜視察長福橋主橋工程進度。

▲水利局長宋德仁簡報說明長福橋改建進度。

▲新長福橋願景以鳶山為發想，猶如老鷹展翅翱翔三峽河（模擬圖）。