新北109位新卸任校長園長交接　侯友宜期勉：秉持初心接力前行

▲新北市114學年度109位新卸任校(園)長正式交接，市長侯友宜表達祝福並勉勵教育領航者秉持初心攜手接力前行。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／新北報導

新北市舉辦114學年度高中職、國中小及附設幼兒園新卸任校(園)長交接典禮，今年有17位退休、38位連任、35位調任及19位新上任，共109位校(園)長齊聚一堂，市長侯友宜親自到場表達祝福並勉勵教育領航者秉持初心攜手接力前行。

▲新北市114學年度109位新卸任校(園)長齊聚一堂。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

侯友宜致詞表示，不管當今提倡的數位品德、AI科技素養、健康整合，教育始終要回到人的最基本「讓品德更好」。他提到，校長不只是學校的領航者，更是價值的實踐者、孩子成長路上的陪伴者，「校長的態度很重要，他是一個學習典範」，期勉大家以愛、責任為本，不忘初衷從心出發，去影響老師、進而影響到學生，溫柔且堅定的引導孩子走向更寬廣的未來。

▲市長侯友宜致贈退休校(園)長「功在教育」孔子像。

市長侯友宜也一一致贈退休校(園)長一尊具教育意涵的孔子像，底座落款「功在教育」，感謝他們深耕新北多年、廣栽桃李，用一生成就無數孩子的夢想。

▲全體新任校(園)長上台宣誓。

樟樹實中退休校長陳浩然感性地說，在新北市教育界服務40年的期間經歷了許多辛酸與挑戰，尤其是教育環境變革下校長所面臨的壓力，這些點點滴滴在退休之際都化為人生最美好的回憶，「付出自己的一生來成就別人，看到孩子成長、看到家長滿意、看到長官的期許與支持，並給予肯定，我感到相當滿足跟有福氣」。

▲▼樟樹實中退休校長陳浩然(上)；蘆洲國中退休校長游玉英(下)。

蘆洲國中退休校長游玉英，教職生涯長達42.5年，其中擔任校長17.5年都在新北，她認為校長的力量巨大，足以改變老師、學生，甚至家庭，並將校長職務視為「助人利他」工作，能充分發揮人生價值，鼓勵更多人投身其中。她也感謝新北教育局的資源挹注，讓校長們不孤單，「因為後面的助力滿滿，往前衝很棒」。

▲「信物傳承儀式」展現教育使命薪火相傳。

典禮中特別安排意義深遠的「信物傳承儀式」，展現教育使命薪火相傳，同時宣告新學年正式啟程。在市長侯友宜見證下，象徵榮譽與祝福、也代表莘莘學子的「鬱金香燈盞」，從退休校長手中傳遞出去，由新任校長接班擔任「孩子夢想的點燈人」，如同園丁般細心呵護，綻放光芒、指引道路。

▲市長侯友宜頒發聘書給樟樹實中新任校長林浩吉。

樟樹實中新任校長林浩吉期許：「加入新北市教育行列，希望能投注所有心力來協助學校，與老師、學生及家長們一起共創更好的未來。」

▲新卸任校(園)長印信交接。

教育的核心不僅在於知識的傳遞，更是愛與責任的傳承。新北市持續打造友善、適性、多元的學習環境，與校(園)長們並肩同行，讓教育成為點亮生命的力量。

(新北市政府教育局 廣告)