地方 地方焦點

經濟部產業發展署推動企業轉型　健行科大舉辦AI加值計畫工作坊

▲經濟部產業發展署舉辦「數位管理共好加值計畫」昨天在桃園健行科大登場，吸引上百位產官學界代表與會齊聚。（健行科大提供）

▲經濟部產業發展署舉辦「數位管理共好加值計畫」昨天在桃園健行科大登場，吸引上百位產官學界代表與會齊聚。（健行科大提供）

記者沈繼昌／桃園報導

在全球AI與企業緊密結合推動下，經濟部產業發展署昨（7）日於健行科大舉辦「數位管理共好加值計畫」數位動能工作坊，產發署感謝健行肩負起產學合作量能，強調政府將全力推動全方位整合企業轉型，希望為金屬機電產業打造優質共好生態圈，帶動產業上下游供應鏈，製造低碳產品與強化產業競爭力。

▲「數位管理共好加值計畫」數位動能工作坊與健行科大登場，吸引上百位產官學界代表與會齊聚健行科大，現場冠蓋雲集。（健行科大提供）

▲「數位管理共好加值計畫」數位動能工作坊與健行科大登場，吸引上百位產官學界代表與會齊聚健行科大，現場冠蓋雲集。（健行科大提供）

這項「數位管理共好加值計畫」致力於企業營運升級加值，以期解決部分長期依賴代工接單，希望透過「產、銷、人、發、財」等五構面，導入AI實作應用並規劃轉型為目的，工作坊邀集上百位產官學界代表與會齊聚健行科大，活動公布由參加廠商共同協力「健行AI，共好加值」視覺影片，吸引諸多產學業界人士到場。

▲工業技術研究院代表湯寶貞致詞，政府未來也會持續努力為企業界服務，打造更優質企業升級。（健行科大提供）

▲工業技術研究院代表湯寶貞致詞，政府未來也會持續努力為企業界服務，打造更優質企業升級。（健行科大提供）

會中，工業技術研究院機械所副組長湯寶貞致詞時指出，在全球AI大幅帶動升級下，政府積極加強合企業與政府單位、教育領域專家合作，同時感謝健行科大負起與合作量能，一起為台灣產業升級注入心力。

▲健行科大校長郭瑞祥（中）在會中提及，健行願借重教授們專業與校方豐富資源，與產業界共同攜手共創更高效製造流程。（健行科大提供）

▲健行科大校長郭瑞祥（中）在會中提及，健行願借重教授們專業與校方豐富資源，與產業界共同攜手共創更高效製造流程。（健行科大提供）

健行科大校長郭瑞祥表示，AI導入企業升級勢不可擋，健行願意借重教授們專業與校方豐富資源，與產業界共同攜手共創更高效製造流程，並與產業共同升級；健行科大永續發展暨社會責任辦公室主任柯幼寧也提到，在國際關稅、匯率波動、台灣面臨缺工等因素下，產業AI升級刻不容緩，健行科大願意貢獻全校量能，與企業齊頭並進。

桃科環科大潭工業區聯合廠商協進會理事長蔡銘哲致詞時強調，健行積極為低碳化、智慧化的服務群組而努力，深受企業界的肯定，今年起希望藉由AI的升級合作，共創美好台灣。

會上，耿豪公司董事長黃輝彬會後與健行科大簽署合作案，順益車輛、東郅公司、桃園市工業會也密切進行合作方案磋商，展現企業邁向AI決心與行動力。

