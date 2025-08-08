　
社會 社會焦點 保障人權

超衰搶匪！黑吃黑劫走200萬「只有2張是真鈔」　還被強盜罪起訴 　

▲黃姓與王姓男子去年11月與蔡姓男子交易，卻趁機搶奪其藍色背包後逃逸，發現背包內有200餘萬現金，其中僅2張真鈔其餘皆為玩具鈔票。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

屏東黃姓、王姓男子與藍姓少年，去年11月間受綽號「潘潘」之姓名不詳男子指使，打算在進行不法交易時，以「黑吃黑」奪取他人財物，3人自屏東北上桃園市龜山區某超商與蔡姓男子碰面後，3人趁機搶奪其藍色背包後逃逸。3人開車南下至雲林國道路段時打開背包發現有200餘萬元鈔票，但僅2000元是真鈔，其餘全是玩具鈔票，經國道警方攔檢，3人拒檢加速逃逸還將玩具鈔票拋出車外。被害蔡姓男子報案，警方持拘票先後拘提黃、王到案；桃檢偵結依結夥3人以上搶奪罪嫌起訴，同案藍姓少年則由屏東地院少年法庭處理。

檢警調查，黃姓、王姓男子及藍姓少年，3人為朋友關係，去年11月26日受綽號「潘潘」之姓名不詳成年男子指使，打算在進行不法交易時，以黑吃黑方式搶奪他人財物，3人驅車從屏東北上，前往桃園市龜山區文德路上某超商與蔡姓男子碰面交易，見蔡男開車抵達時，黃男趁機徒手搶走其藍色背包，3人得手後隨即驅車逃逸，於林口交流道驅車南下。

3人經由國道一路南下，開啟搶奪藍色背包後發現有200餘萬元現金，但清點後發現，居然只有上下兩張是千元真鈔，其餘200萬元均為玩具偽鈔，3人將搶奪2千元在清水休息站花用殆盡，隨即驅車南下，行經國3雲林路段時遭國道警方攔檢盤查，3人擔心搶奪罪嫌曝光拒警攔查，還將搶來200萬元玩具假鈔拋出車外，加速南下逃逸，後來在雲林斗六路段下交流道，將做案用車輛棄置在斗六榮譽路上，拆卸車牌後再搭乘小黃至嘉義高鐵站，搭乘高鐵返回高雄市。

案經蔡姓被害男子向龜山警方報案，警方持桃檢核發拘票循線在高雄市先後拘提黃、王到案；案經桃檢複訊後依結夥3人以上搶奪罪嫌將黃、王2人起訴，同案藍姓少年則由屏東地院少年法庭處理。

超衰搶匪！黑吃黑劫走200萬「只有2張是真鈔」　還被強盜罪起訴 　

廖姓、黃姓男子於今年7月間，透過網路應徵詐團高薪車手工作，但遭上級要求錄製內容含抱怨政府或揚言以爆裂物炸毀機場等危害飛安之恐嚇公眾影片，藉此逼兩人聽話，2人後來抗命拒絕收款，詐團竟將影片上傳通訊軟體Telegram群組。航警局刑事警察大隊通報桃園地檢署指揮偵辦，先後拘提廖、黃2人到案，檢方今（8）依違反民航法、恐嚇等罪嫌將2人起訴，並建請法院從重量刑。

