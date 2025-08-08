超衰搶匪！黑吃黑劫走200萬「只有2張是真鈔」　還被強盜罪起訴 　

▲黃姓與王姓男子去年11月與蔡姓男子交易，卻趁機搶奪其藍色背包後逃逸，發現背包內有200餘萬現金，其中僅2張真鈔其餘皆為玩具鈔票。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

屏東黃姓、王姓男子與藍姓少年，去年11月間受綽號「潘潘」之姓名不詳男子指使，打算在進行不法交易時，以「黑吃黑」奪取他人財物，3人自屏東北上桃園市龜山區某超商與蔡姓男子碰面後，3人趁機搶奪其藍色背包後逃逸。3人開車南下至雲林國道路段時打開背包發現有200餘萬元鈔票，但僅2000元是真鈔，其餘全是玩具鈔票，經國道警方攔檢，3人拒檢加速逃逸還將玩具鈔票拋出車外。被害蔡姓男子報案，警方持拘票先後拘提黃、王到案；桃檢偵結依結夥3人以上搶奪罪嫌起訴，同案藍姓少年則由屏東地院少年法庭處理。

檢警調查，黃姓、王姓男子及藍姓少年，3人為朋友關係，去年11月26日受綽號「潘潘」之姓名不詳成年男子指使，打算在進行不法交易時，以黑吃黑方式搶奪他人財物，3人驅車從屏東北上，前往桃園市龜山區文德路上某超商與蔡姓男子碰面交易，見蔡男開車抵達時，黃男趁機徒手搶走其藍色背包，3人得手後隨即驅車逃逸，於林口交流道驅車南下。

3人經由國道一路南下，開啟搶奪藍色背包後發現有200餘萬元現金，但清點後發現，居然只有上下兩張是千元真鈔，其餘200萬元均為玩具偽鈔，3人將搶奪2千元在清水休息站花用殆盡，隨即驅車南下，行經國3雲林路段時遭國道警方攔檢盤查，3人擔心搶奪罪嫌曝光拒警攔查，還將搶來200萬元玩具假鈔拋出車外，加速南下逃逸，後來在雲林斗六路段下交流道，將做案用車輛棄置在斗六榮譽路上，拆卸車牌後再搭乘小黃至嘉義高鐵站，搭乘高鐵返回高雄市。

案經蔡姓被害男子向龜山警方報案，警方持桃檢核發拘票循線在高雄市先後拘提黃、王到案；案經桃檢複訊後依結夥3人以上搶奪罪嫌將黃、王2人起訴，同案藍姓少年則由屏東地院少年法庭處理。