陳屍60m高壓電塔！泰籍移工背景曝光　仲介透露「最後遺言」

▲桃園市龜山區光纖電纜電6日發現泰籍移工陳屍60米高的光纖電纜上，桃園檢警今天下午在桃園殯儀館相驗，泰籍與台灣仲介到場接受檢警詢問。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

高雄市泰國籍華姓移工6日被發現陳屍在桃園市龜山區一處高達60米高的光纖電塔線路上，桃園警消與台電工程人員昨天清晨驚險完成救援，初估死亡時間已逾3天。桃園地檢署檢察官今（8）日下午率法醫在桃園殯儀館相驗，檢方指出，相驗初步有結果，因泰國家屬尚未到台灣，檢方不便對外說明。泰國籍仲介向警方透露，死者於2日曾透露「要出去找朋友」，但未說明去哪裡，未料卻成最後遺言。

▲泰籍與台灣仲介今天下午到桃殯接受檢警詢問。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園地檢署檢察官林暐勛今天下午2時許率法醫在桃殯相驗泰國籍39歲華姓移工，龜山警方通知高雄市本國籍仲介、泰國籍女仲介與翻譯到場，據泰國籍女仲介透露，不清楚死者為何會北上桃園，死者於2日出走前曾告訴仲介「要出去找朋友」，當時也未說明要去哪裡找朋友，未料卻成為最後遺言。

另位本國籍仲介則說，只負責仲介死者與高雄市一家營造廠工作，至於為何北上桃園根本不清楚，也不知道死者在桃園是否有朋友，但事發後，與營造廠雇主曾確認在桃園龜山死亡的泰籍移工確實就是失聯的泰籍華姓移工。

▲桃園地檢署檢察官林暐勛今天下午率法醫在桃殯相驗，相驗後未發一語離開桃殯。（圖／記者沈繼昌攝）

據了解，死者華姓移工於7月27日搭機來台工作，經本國籍與泰國籍仲介介紹在高雄市某家營造廠工作，8月2日時因家屬一直無法聯繫上轉向仲介反映，仲介察覺無法聯繫上，遂於8月5日向高雄市警方報案協尋，未料6日下午在龜山區光纖電塔發現這具遺體，外觀與失聯泰籍移工吻合，經確認就是失聯的泰籍華姓移工。

至於華姓泰籍移工為何會陳屍在300公里外桃園龜山偏僻光纖電塔上，是否有地緣關係還是其他原因，桃檢襄閱黃榮德表示，外勤檢察官相驗初步有結果，但因泰國家屬尚未到台灣，檢方不便對外說明。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995