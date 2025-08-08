　
社會 社會焦點 保障人權

陳屍60m高壓電塔！泰籍移工背景曝光　仲介透露「最後遺言」

▲桃園市龜山區光纖電纜電6日發現泰籍移工陳屍60米光纖電纜上，桃園檢警今天下午在桃園殯儀館相驗，泰籍與台灣仲介到場接受檢警詢問。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市龜山區光纖電纜電6日發現泰籍移工陳屍60米高的光纖電纜上，桃園檢警今天下午在桃園殯儀館相驗，泰籍與台灣仲介到場接受檢警詢問。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

高雄市泰國籍華姓移工6日被發現陳屍在桃園市龜山區一處高達60米高的光纖電塔線路上，桃園警消與台電工程人員昨天清晨驚險完成救援，初估死亡時間已逾3天。桃園地檢署檢察官今（8）日下午率法醫在桃園殯儀館相驗，檢方指出，相驗初步有結果，因泰國家屬尚未到台灣，檢方不便對外說明。泰國籍仲介向警方透露，死者於2日曾透露「要出去找朋友」，但未說明去哪裡，未料卻成最後遺言。

▲泰籍與台灣仲介今天下午到桃殯等候檢警詢問。（圖／記者沈繼昌攝）

▲泰籍與台灣仲介今天下午到桃殯接受檢警詢問。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園地檢署檢察官林暐勛今天下午2時許率法醫在桃殯相驗泰國籍39歲華姓移工，龜山警方通知高雄市本國籍仲介、泰國籍女仲介與翻譯到場，據泰國籍女仲介透露，不清楚死者為何會北上桃園，死者於2日出走前曾告訴仲介「要出去找朋友」，當時也未說明要去哪裡找朋友，未料卻成為最後遺言。

另位本國籍仲介則說，只負責仲介死者與高雄市一家營造廠工作，至於為何北上桃園根本不清楚，也不知道死者在桃園是否有朋友，但事發後，與營造廠雇主曾確認在桃園龜山死亡的泰籍移工確實就是失聯的泰籍華姓移工。

▲桃園地檢署檢察官林暐勛今天下午率法醫在桃殯相驗，相驗後未發一語離開桃殯。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署檢察官林暐勛今天下午率法醫在桃殯相驗，相驗後未發一語離開桃殯。（圖／記者沈繼昌攝）

據了解，死者華姓移工於7月27日搭機來台工作，經本國籍與泰國籍仲介介紹在高雄市某家營造廠工作，8月2日時因家屬一直無法聯繫上轉向仲介反映，仲介察覺無法聯繫上，遂於8月5日向高雄市警方報案協尋，未料6日下午在龜山區光纖電塔發現這具遺體，外觀與失聯泰籍移工吻合，經確認就是失聯的泰籍華姓移工。

至於華姓泰籍移工為何會陳屍在300公里外桃園龜山偏僻光纖電塔上，是否有地緣關係還是其他原因，桃檢襄閱黃榮德表示，外勤檢察官相驗初步有結果，但因泰國家屬尚未到台灣，檢方不便對外說明。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

高雄泰勞北上300K！詭異陳屍桃園高壓電塔　明日驗屍釐清死因

詐團逼錄影片罵政府！嗆機場放炸彈　工讀生「不聽話」下場超慘

超衰搶匪！黑吃黑劫走200萬「只有2張是真鈔」　還被強盜罪起訴

龜山區電塔悲劇！泰籍移工高掛電線輕生

桃園市龜山區龍壽工業區後方山區一處高壓電塔，昨天（6日）下午發生離奇意外，一名男子被發現高懸在60公尺高電塔外掛電線上，桃園警消與台電人員勘查後，今（7）日上午順利由消防特搜人員與台電工程人員連手，將移工遺體移至路面。據了解，死者為泰國籍移工，原本在高雄市工作，死亡時間可能逾3天，年約30至40歲之間，至於為何會陳死300公里外的桃園高壓電塔，有待進一步調查釐清，為查他是否遭電死，檢警將於明天下午在桃園殯儀館相驗。

泰籍移工藏25公斤海洛因面紙盒闖關

芳香劑瓶蓋怪怪的 泰籍移工查獲毒品

泰籍移工變大毒梟 盆栽夾藏海洛因被逮

上工4天就沒命！泰女拒被丟包　遭闆娘狠殺棄屍山區

