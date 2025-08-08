悲傷父親節！男攀登石門山突倒地　7休假勇消CPR...仍救不回

▲桃園市龍潭區石門山今天上午有名七旬長者與友人攀登石門山登山步道，卻突然不適倒地，7名休假消防隊員趕緊上前CPR急救。（圖／桃園市消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市七旬陳姓男子今（8）日上午與友人攀登龍潭區石門山登山步道，未料突然身體不適倒地，7名正在休假的桃園市消防局高級救護救護技術員經過發現，隨即上前即時救援，發現陳男已失去呼吸心跳，隨即予以高級CPR搶救，並撥打求救電話，消防人員到場給予AED等救護處置後送往國軍桃園總醫院急救，但經醫護人員搶救後仍宣告不治。

桃園市消防局高級救護技術員興國分隊隊員羅昆泓、中壢分隊隊員翁祖翊、幼獅分隊隊員莊惟婷、大園分隊隊員邱弘瀚、觀音分隊隊員鄭竣維、新坡分隊隊員簡君諺及蘆竹分隊隊員楊効儒7人，今天相約至石門山登山，登山途中發現73歲陳姓男子因不明原因倒地昏迷，隨即上前發揮受訓所學急救流程，同時撥打119請求派出救護車支援，7人進行壓胸急救與高級CPR急救，現場分工落實，以高品質CPR壓胸、速率希望救回昏迷的陳姓男子。

待救護人員到場後，隨即進行CPR、AED等救護處置後，再急送至龍潭區國軍桃園總醫院急救，但經過醫護人員搶救後，最後仍未就回陳姓男子性命宣告不治。

消防局統計，突發性心跳停止患者，存活率每分鐘下降7%至10%，此時旁觀者若立即給予CPR急救或AED電擊，患者存活率將大幅提升，消防局長期持續推行CPR+AED教育訓練，在到院前呼吸心跳停止案件中，桃園市旁觀者CPR的比率高達7成，這次休假同仁當機立斷發揮所長，給予高度肯定，未來希望能有更多熱心民眾參與訓練後，能及時對需要幫助患者給予最直接迅速救援。