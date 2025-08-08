　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

悲傷父親節！男攀登石門山突倒地　7休假勇消CPR...仍救不回

▲桃園市龍潭區石門山今天上午有名七旬長者與友人攀登石門山登山步道，卻突然不適倒地，7名休假消防隊員趕緊上前CPR急救。（圖／桃園市消防局提供）

▲桃園市龍潭區石門山今天上午有名七旬長者與友人攀登石門山登山步道，卻突然不適倒地，7名休假消防隊員趕緊上前CPR急救。（圖／桃園市消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市七旬陳姓男子今（8）日上午與友人攀登龍潭區石門山登山步道，未料突然身體不適倒地，7名正在休假的桃園市消防局高級救護救護技術員經過發現，隨即上前即時救援，發現陳男已失去呼吸心跳，隨即予以高級CPR搶救，並撥打求救電話，消防人員到場給予AED等救護處置後送往國軍桃園總醫院急救，但經醫護人員搶救後仍宣告不治。

桃園市消防局高級救護技術員興國分隊隊員羅昆泓、中壢分隊隊員翁祖翊、幼獅分隊隊員莊惟婷、大園分隊隊員邱弘瀚、觀音分隊隊員鄭竣維、新坡分隊隊員簡君諺及蘆竹分隊隊員楊効儒7人，今天相約至石門山登山，登山途中發現73歲陳姓男子因不明原因倒地昏迷，隨即上前發揮受訓所學急救流程，同時撥打119請求派出救護車支援，7人進行壓胸急救與高級CPR急救，現場分工落實，以高品質CPR壓胸、速率希望救回昏迷的陳姓男子。

▲桃園市龍潭區石門山今天上午有名七旬長者與友人攀登石門山登山步道，卻突然不適倒地，7名休假消防隊員立即進行CPR急救。（圖／桃園市消防局提供）

▲桃園市龍潭區石門山今天上午有名七旬長者與友人攀登石門山登山步道，卻突然不適倒地，7名休假消防隊員立即進行CPR急救。（圖／桃園市消防局提供）

待救護人員到場後，隨即進行CPR、AED等救護處置後，再急送至龍潭區國軍桃園總醫院急救，但經過醫護人員搶救後，最後仍未就回陳姓男子性命宣告不治。

消防局統計，突發性心跳停止患者，存活率每分鐘下降7%至10%，此時旁觀者若立即給予CPR急救或AED電擊，患者存活率將大幅提升，消防局長期持續推行CPR+AED教育訓練，在到院前呼吸心跳停止案件中，桃園市旁觀者CPR的比率高達7成，這次休假同仁當機立斷發揮所長，給予高度肯定，未來希望能有更多熱心民眾參與訓練後，能及時對需要幫助患者給予最直接迅速救援。

 【更多新聞】

陳屍60m高壓電塔！泰籍移工背景曝光　仲介透露「最後遺言」

詐團逼錄影片罵政府！嗆機場放炸彈　工讀生「不聽話」下場超慘

超衰搶匪！黑吃黑劫走200萬「只有2張是真鈔」　還被強盜罪起訴

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
顏色鮮豔有毒？坊間傳「3說法」辨別毒菇　醫：易誤判
偵查隊長性侵女部屬重判7年！還要賠百萬　她哭訴：人面獸心
江蕙染流感住院　最新情況曝光
找到了！他遭冰川「冰封28年」遺體超完好　連身分證都還在
GPT-5最強用法曝光！官方分享使用祕笈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偵查隊長性侵女部屬重判7年！還要賠百萬　她哭訴：人面獸心

申請急難救助被打槍　台中男梧棲區公所前放炮...民眾嚇壞

家暴兇殺案7月3人亡! 保護令還不夠 最高檢推「雙向科技監控」

悲傷父親節！男攀登石門山突倒地　7休假勇消CPR...仍救不回

小琉球驚傳遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌　還逼下跪

收賄重判20年！前鄉長又爆「清潔隊職缺賣10萬」　遭羈押禁見

快訊／三重警圍捕車手！嫌犯逃逸開車衝撞　3警1民眾受傷

快訊／大貨車北宜翻覆！駕駛「飛墜50米深谷」找到了　命危搶救中

投資虛幣獲利想加碼！機智女兒押母去報案　勇警飛撲逮車手

普發1萬竟成詐騙工具…詐團偽造連結騙個資　刑事局提4點自我防範

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【香蕉大盜出沒！】猴子闖市場10秒搶完就跑 攤商嚇壞狂跺腳

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

偵查隊長性侵女部屬重判7年！還要賠百萬　她哭訴：人面獸心

申請急難救助被打槍　台中男梧棲區公所前放炮...民眾嚇壞

家暴兇殺案7月3人亡! 保護令還不夠 最高檢推「雙向科技監控」

悲傷父親節！男攀登石門山突倒地　7休假勇消CPR...仍救不回

小琉球驚傳遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌　還逼下跪

收賄重判20年！前鄉長又爆「清潔隊職缺賣10萬」　遭羈押禁見

快訊／三重警圍捕車手！嫌犯逃逸開車衝撞　3警1民眾受傷

快訊／大貨車北宜翻覆！駕駛「飛墜50米深谷」找到了　命危搶救中

投資虛幣獲利想加碼！機智女兒押母去報案　勇警飛撲逮車手

普發1萬竟成詐騙工具…詐團偽造連結騙個資　刑事局提4點自我防範

父親節暖心加碼！　台南勞工局星光電影院放映《怪奇家族》

台灣改編《虎姑婆》默劇登大阪世博！日本小孩又怕又愛

美到捨不得用！香奈兒眼影點綴可愛符碼、愛馬仕反襯色調竟意外和諧

GD香港演唱會爆黃牛捲款潛逃！　歌迷悲喊：被騙錢還看不到偶像

李千娜睽違9年合作宋柏緯談情　報備老公黃尚禾...被噹：不敢說實話

鼻胃管變花材！高榮南院護家長輩創意插花　父親節展現生命韌性

憲法法庭受理總預算釋憲案　行政院：盼早日恢復運作實質審查

經濟部產業發展署推動企業轉型　健行科大舉辦AI加值計畫工作坊

感官覺醒、藝術共作　台東鸞山部落掀起創意風潮

偵查隊長性侵女部屬重判7年！還要賠百萬　她哭訴：人面獸心

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

社會熱門新聞

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

7旬翁遭追撞輾斃　2兒警局痛哭

鷹架扯壞電線爆炸　雲林工人下體嚴重燙傷…倒地哀嚎

柯文哲出庭開罵　恐是1張便利貼引爆怒火

台積電內鬼懲處傳「連坐5級」　史上最嚴

工地6大車「堵死」害阿伯無法就醫　全部開罰

女教練教游泳！3歲愛女「戲水池溺斃」　獲判國賠原因曝

凌晨跟女友吵架氣炸！澎湖21歲男墜樓搶救無效亡

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

柯文哲下午不再罵檢　訴苦押12個月「已到極限」

更多熱門

相關新聞

石門山勞工育樂中心全新推出

石門山勞工育樂中心全新推出

位於桃園市龍潭區石門山的勞工育樂中心，由改制前的桃園縣政府興建，使用逾30年，設施老舊且不符需求。為活化公有資產、提升旅宿品質，市府勞動局於112年以 ROT模式（修建Rehabilitate、營運Operate、移轉Transfer）引入民間投資，由川賦商旅得標，修建好並完成旅館業登記，今日啟動試營運。

桃市3勇警圍捕拒檢毒販受傷　張善政探視慰問

桃市3勇警圍捕拒檢毒販受傷　張善政探視慰問

不爽看診過號闖診室打護理師　這下慘了

不爽看診過號闖診室打護理師　這下慘了

沒打掃騙146萬清潔費　超劣合作社4人起訴

沒打掃騙146萬清潔費　超劣合作社4人起訴

合歡山主峰步道封閉　太管處另曝3處賞花景點

合歡山主峰步道封閉　太管處另曝3處賞花景點

關鍵字：

七旬男石門山倒地昏迷7勇消搶救國軍桃園總醫院回天乏術

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

貝森特點名1國將面臨貿易震撼

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面